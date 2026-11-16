Γιώργος Ζυμπίδης: Στην Καστοριά η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη

Σε κλίμα ανείπωτου θρήνου, η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνάδελφοι του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη θα τον αποχαιρετήσουν την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καστοριά. Ο νεαρός πυροσβέστης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, βυθίζοντας στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα και ολόκληρη την Ελλάδα. Ο πατέρας του, συντετριμμένος, μίλησε για την τραγωδία, τονίζοντας την περηφάνια του για τον γιο του.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην Καστοριά

Η κηδεία του Γιώργου Ζυμπίδη θα τελεστεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Λεύκης Καστοριάς. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό μία ώρα νωρίτερα, στις 11:00 πμ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους οικείους και τους φίλους να τον αποχαιρετήσουν.

Σύμφωνα με το κηδειόχαρτο που εκδόθηκε, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Το πολυαγαπημένο μας γιο, αδελφό και εγγονό που απεβίωσε, συνοδεύουμε στην τελευταία του κατοικία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 μμ. στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Λεύκης. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 11:00 πμ». Στην τελετή αναμένεται να παραστεί πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων και συνάδελφοί του από την Αθήνα, οι οποίοι θα ταξιδέψουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον αδικοχαμένο συνάδελφό τους.

Η τραγωδία στο Ζεφύρι

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης έχασε τη ζωή του μαζί με έναν 44χρονο συνάδελφό του, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε ένα φλεγόμενο, εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Οι δύο πυροσβέστες προσπαθούσαν να σβήσουν την πυρκαγιά και παράλληλα έψαχναν για τυχόν εγκλωβισμένους ανθρώπους μέσα στο κτίριο, όταν συνέβη το τραγικό συμβάν.

Ο θάνατός τους έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη και ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ο διοικητής του Πυροσβεστικού Σώματος έχει ήδη διατάξει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγική απώλεια των δύο πυροσβεστών.

Η οδύνη του πατέρα και η περηφάνια για τον γιο του

Ο πατέρας του Γιώργου Ζυμπίδη, μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένειά του μετά την απώλεια του παιδιού τους. «Υπάρχει άγχος, στρες, θυμός», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τα συναισθήματα που τους κατακλύζουν. Ο ίδιος και η σύζυγός του βρίσκονται στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας την ανείπωτη θλίψη.

Παρά τον πόνο, ο πατέρας του αδικοχαμένου πυροσβέστη τόνισε την περηφάνια του για τον γιο του: «Ήμουν και είμαι περήφανος για το παιδί μου». Ανέφερε επίσης ότι ο Γιώργος είχε κατέβει στην Αθήνα πριν από δύο χρόνια και είχε ορκιστεί στο Σώμα τον Ιούνιο. «Το δύσκολο είναι ότι χάσαμε το παιδί, τίποτε άλλο δεν μας αγγίζει», είπε συντετριμμένος, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της απώλειας.

Έρευνες σε εξέλιξη και θρήνος στο πυροσβεστικό σώμα

Από τη στιγμή που γνωστοποιήθηκε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ολόκληρη η Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα, βρίσκεται σε βαθύ πένθος. Ως ένδειξη τιμής και μνήμης, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλους τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στον 10ο Σταθμό, όπου υπηρετούσαν οι δύο «ήρωες».

Οι συνάδελφοί τους τήρησαν ενός λεπτού σιγή την Κυριακή, εκφράζοντας έτσι το πένθος και τον σεβασμό τους. Το τραγικό της υπόθεσης εντείνεται από το γεγονός ότι ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης είχε ορκιστεί στο Σώμα μόλις δύο μήνες πριν την τραγωδία. Η οικογένειά του ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του, με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: Newsit