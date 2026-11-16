Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό με θάνατο στο Ζεφύρι – Η κατάθεση της 13χρονης

Κακουργηματική δίωξη για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος τριών ατόμων, μετά την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ζεφύρι. Η δίωξη αφορά την 13χρονη, την 16χρονη αδερφή της και την 34χρονη μητέρα τους, οι οποίες συνελήφθησαν για τη φωτιά στο κτίριο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο δύο πυροσβέστες. Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου πατέρα, ο οποίος φέρεται να κρύβεται για να μην εντοπιστεί από τις Αρχές.

Οι κατηγορίες και οι συλλήψεις

Ο Εισαγγελέας προχώρησε χθες στην άσκηση κακουργηματικής δίωξης για εμπρησμό που είχε ως αποτέλεσμα θάνατο, στρεφόμενος κατά των δύο ανήλικων κοριτσιών και της μητέρας τους. Η δίωξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των ερευνών για την πυρκαγιά που ξέσπασε στο Ζεφύρι, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η καταστροφική φωτιά.

Η 13χρονη, η 16χρονη αδερφή της και η 34χρονη μητέρα τους συνελήφθησαν στο πλαίσιο της υπόθεσης. Επιπλέον, οι Αρχές αναζητούν τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, καθώς σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Ο πατέρας φέρεται να έχει εξαφανιστεί, προκειμένου να αποφύγει τον εντοπισμό του από τις διωκτικές Αρχές.

Η κατάθεση της 13χρονης: Εντολή από τη μητέρα

Στην κατάθεσή της προς τα έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, η 13χρονη περιέγραψε αναλυτικά τα γεγονότα του μοιραίου πρωινού. Όπως ανέφερε, γύρω στις 8:00 το πρωί, η μητέρα της ήταν εκείνη που της ζήτησε να αδειάσει τις στάχτες και τα κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού τους.

Η ανήλικη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν πρωί γύρω στις 8.00 όταν μου ζήτησε η μαμά μου να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας». Πριν την ενέργεια αυτή, η μητέρα φέρεται να βεβαιώθηκε ότι τα κάρβουνα εντός της ξυλόσομπας ήταν σβηστά, δίνοντας στη συνέχεια την εντολή στην κόρη της να προχωρήσει στην απόρριψη των υπολειμμάτων καύσης.

Ο χώρος απόρριψης και τα εύφλεκτα υλικά

Η 13χρονη πέταξε τις στάχτες και τα κάρβουνα με ένα μεταλλικό σκεύος σε έναν ισόγειο, κλειστό και εγκαταλελειμμένο χώρο, ο οποίος βρίσκεται στο ίδιο κτίριο όπου διαμένει η οικογένεια, και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Η ίδια παραδέχτηκε ότι ο συγκεκριμένος χώρος ήταν γεμάτος σκουπίδια, αποτελώντας έτσι εύφλεκτη ύλη.

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη εξήγησε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που πετούσαν τα υπολείμματα καύσης από την ξυλόσομπα στον συγκεκριμένο χώρο. Είπε πως η μητέρα της συνήθιζε να πετάει εκεί τις στάχτες κάθε φορά που καθάριζε τη σόμπα. Στην ερώτηση γιατί δεν φοβήθηκε ότι θα μπορούσε να προκληθεί πυρκαγιά, δεδομένης της παρουσίας πολλών σκουπιδιών, η 13χρονη απάντησε: «Θεωρούσα ότι δεν θα έπαιρνε φωτιά, γιατί μου είχε πει η μαμά μου να πετάξω τις στάχτες εκεί και άλλωστε πάντα εκεί τις πετούσαμε και δεν είχε γίνει κάτι».

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς και η τραγωδία

Μετά την απόρριψη των στάχτων, η οικογένεια αποχώρησε από το σπίτι, με την 13χρονη να πηγαίνει στη θεία της που μένει κοντά. Κάποια στιγμή αργότερα, η ανήλικη άκουσε φωνές από τη γειτονιά που ανέφεραν ότι είχε πάρει φωτιά στον υπόγειο χώρο, κοντά στο σημείο όπου είχε πετάξει τις στάχτες νωρίτερα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η 13χρονη είδε τον θείο της να παίρνει ένα λάστιχο νερού από το σπίτι τους και να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά. Λίγο αργότερα, κατέφθασε και η Πυροσβεστική Υπηρεσία, την οποία είχαν καλέσει οι γείτονες. Δυστυχώς, όπως έμαθε αργότερα η ανήλικη, δύο πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθειά τους να σβήσουν την πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis