Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη ο 18χρονος γιος γνωστού συνθέτη

Σε ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στη Νέα Ερυθραία, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 18χρονου γιου ενός ιδιαίτερα γνωστού μουσικοσυνθέτη. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν στην κατοχή του νεαρού ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου. Μετά την προσαγωγή του, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα, χωρίς να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η σύλληψη από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας, όπου οι αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πραγματοποιούσαν τους συνήθεις ελέγχους τους. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας σταμάτησαν ένα νεαρό άτομο για εξακρίβωση στοιχείων και περαιτέρω έλεγχο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο έλεγχος αυτός διεξήχθη στην οδό Στροφυλίου, μια περιοχή της Νέας Ερυθραίας. Οι αστυνομικοί ενήργησαν βάσει των αρμοδιοτήτων τους, προχωρώντας σε μια τυπική διαδικασία ελέγχου που οδήγησε στην αποκάλυψη του αντικειμένου στην κατοχή του νεαρού.

Εντοπισμός αναδιπλούμενου μαχαιριού

Κατά την εξέλιξη του αστυνομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν στην κατοχή του 18χρονου ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Αυτό το εύρημα αποτέλεσε τον λόγο για τον οποίο οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του νεαρού, καθώς η κατοχή τέτοιου αντικειμένου εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου.

Η παρουσία του μαχαιριού στην κατοχή του νεαρού, ο οποίος είναι γιος γνωστού συνθέτη, οδήγησε στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών από την Ελληνική Αστυνομία. Η σύλληψη έγινε επί τόπου, αμέσως μετά τον εντοπισμό του αντικειμένου από τους αστυνομικούς.

Η ταυτότητα του συλληφθέντος

Ο συλληφθείς είναι ένας νεαρός άνδρας, ηλικίας περίπου 18 ετών. Πρόκειται για τον γιο ενός πασίγνωστου μουσικοσυνθέτη, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην είδηση της σύλληψής του. Η ηλικία του νεαρού, σε συνδυασμό με την ταυτότητα του πατέρα του, αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρθηκαν σχετικά με το περιστατικό.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ρητά ότι ο νεαρός είναι ο 18χρονος γιος ενός αναγνωρισμένου μουσικοσυνθέτη. Η ταυτότητα του πατέρα του δεν κατονομάζεται στις πηγές, αλλά περιγράφεται ως «γνωστός» ή «πασίγνωστος» στον καλλιτεχνικό χώρο, υπογραμμίζοντας την αναγνωρισιμότητα της οικογένειας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης και η απελευθέρωση

Μετά τη σύλληψή του και την προσαγωγή του στις αρμόδιες αρχές, η υπόθεση του 18χρονου γιου του μουσικοσυνθέτη οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Εκεί, ο εισαγγελέας έλαβε την απόφαση να αφήσει ελεύθερο τον νεαρό, δίνοντας προφορική εντολή για την απελευθέρωσή του.

Ειδικότερα, ο νεαρός δεν οδηγήθηκε στη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως συχνά συμβαίνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Η απόφαση του εισαγγελέα να τον αφήσει ελεύθερο με προφορική εντολή σηματοδοτεί την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον 18χρονο, χωρίς περαιτέρω προσωρινή κράτηση ή δικαστική διαδικασία σε αυτό το στάδιο.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis