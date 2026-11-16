Η Ελλάδα παραμένει μουδιασμένη από την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, στο Ζεφύρι, όπου δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο. Ένας τρίτος συνάδελφός τους τραυματίστηκε. Την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχουν συλληφθεί, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα.

Οι νεκροί και ο τραυματίας πυροσβέστης

Οι δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών. Πρόκειται για τον 44χρονο Ηλία Βαλατσό, ο οποίος είχε ενταχθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν από 15 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό προσωπικό ατύχημα. Ο δεύτερος νεκρός είναι ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από τη σχολή του λίγους μήνες νωρίτερα και είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες πριν από την πυρκαγιά.

Ο τρίτος πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης και νοσηλεύεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Ο ίδιος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε μέσα στο φλεγόμενο κτίριο. Αντιλήφθηκε τον 44χρονο συνάδελφό του πεσμένο δίπλα στη σκάλα που οδηγούσε στο υπόγειο και προσπάθησε να τον βοηθήσει.

Η δραματική μαρτυρία του επιζώντα

Ο 43χρονος πυροσβέστης αποκάλυψε ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια διάσωσης του συναδέλφου του, καθώς το οξυγόνο στη φιάλη του είχε τελειώσει. «Έσβηνα τη φωτιά με τη μάνικα, αλλά κάποια στιγμή φούντωσαν οι φλόγες. Αντιλήφθηκα τον συνάδελφό μου πεσμένο δίπλα στη σκάλα, προσπάθησα να τον βοηθήσω, όμως εκείνη τη στιγμή μου τελείωσε το οξυγόνο και εγκατέλειψα την προσπάθειά μου. Έκανα μερικά βήματα και μετά έχασα τις αισθήσεις μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μαρτυρία του 43χρονου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, φωτίζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία για τους δύο συναδέλφους του.

Στον ανακριτή μητέρα και κόρες – Δίωξη για εμπρησμό

Τρία μέλη της οικογένειας, η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, έχουν συλληφθεί και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τρίτη, ενώπιον των ανακριτικών αρχών, προκειμένου να απολογηθούν. Χθες, παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα, όπου τους ασκήθηκε δίωξη. Η μητέρα θα απολογηθεί ενώπιον του τακτικού ανακριτή, ενώ οι δύο ανήλικες κόρες της θα εξεταστούν από τον ανακριτή ανηλίκων.

Η 34χρονη μητέρα διώκεται σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον πατέρα της οικογένειας, ο οποίος αναζητείται. Οι δύο κόρες του ζευγαριού αντιμετωπίζουν την ίδια κατηγορία. Η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

Οι καταθέσεις για την έναρξη της πυρκαγιάς

Η 34χρονη μητέρα και οι δύο κόρες της παραδέχθηκαν την απόρριψη υπολειμμάτων καύσης στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Η μητέρα υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι περίπου στις 08:20 το πρωί του Σαββάτου, αφαίρεσε με μία σπάτουλα στάχτη και κάρβουνα από τη μεταλλική ξυλόσομπα του σπιτιού της. Τα υπολείμματα προέρχονταν από ξύλα που είχαν καεί το προηγούμενο βράδυ.

Στη συνέχεια, ζήτησε από μία από τις κόρες της να μεταφέρει τη στάχτη και τα κάρβουνα στο κλιμακοστάσιο της διπλανής εισόδου του κτιρίου. «Τα έδωσα στην κόρη μου και της είπα να πάει να τα ρίξει στο κλιμακοστάσιο που υπάρχει στη διπλανή είσοδο του κτιρίου, σε σημείο που συνηθίζουμε να τα πετάμε», υποστήριξε η μητέρα. Η μία ανήλικη κόρη επιβεβαίωσε την κατάθεση της μητέρας της, αναφέροντας: «Μου ζήτησε η μαμά μου, να πάω να αδειάσω στάχτες και κάρβουνα από την ξυλόσομπα του σπιτιού μας, σε ισόγειο κλειστό εγκαταλελειμμένο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο που διαμένουμε και συγκεκριμένα στο κλιμακοστάσιο. Σε σημείο που συνηθίζει η μαμά μου να πετάει τις στάχτες».

Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν ότι οι συλληφθείσες είχαν πετάξει τα υπολείμματα καύσης στις σκάλες του υπογείου, όπου υπήρχαν συσσωρευμένα σκουπίδια, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά. Οι στάχτες από την ξυλόσομπα, οι οποίες πετάχτηκαν στο κλιμακοστάσιο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, φέρεται ότι προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis