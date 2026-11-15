Κίνα: Απαγορεύεται πλέον και η κατοχή drones στο Πεκίνο

Από σήμερα, 15 Νοεμβρίου, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση κατοχής drones στην περιοχή του Πεκίνου, μια απόφαση των αρχών της κινεζικής πρωτεύουσας που λαμβάνεται για λόγους ασφαλείας. Το μέτρο αυτό επηρεάζει περίπου 22 εκατομμύρια ανθρώπους που διαμένουν στην περιοχή. Η νέα ρύθμιση έρχεται να συμπληρώσει τις ήδη υπάρχουσες απαγορεύσεις πώλησης και πτήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Επέκταση των μέτρων ασφαλείας στην πρωτεύουσα

Η απαγόρευση κατοχής drones καλύπτει το σύνολο των 16.410 τετραγωνικών χιλιομέτρων του δήμου του Πεκίνου, μια έκταση που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το μισό μέγεθος του Βελγίου. Αυτό περιλαμβάνει τόσο το αστικοποιημένο κέντρο όσο και τις εκτεταμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές της πρωτεύουσας. Οι αρχές ανακοίνωσαν την απόφαση αυτή στα μέσα Σεπτεμβρίου, με σκοπό να «εγγυηθούν την ασφάλεια» του Πεκίνου.

Στην κινεζική πρωτεύουσα ίσχυε ήδη απαγόρευση πώλησης και πτήσης drones. Με το νέο μέτρο, η απαγόρευση επεκτείνεται και στην κατοχή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ενισχύοντας περαιτέρω τους ελέγχους στον εναέριο χώρο της πόλης.

Τι πρέπει να κάνουν οι κάτοχοι drones

Οι κάτοχοι drones στο Πεκίνο καλούνται να αποχωριστούν τις συσκευές τους. Έχουν τη δυνατότητα να τις πουλήσουν σε εγκεκριμένα σημεία επαναγοράς ή μέσω του διαδικτύου. Εναλλακτικά, μπορούν να μεταφέρουν τα drones τους εκτός των ορίων του Πεκίνου.

Όσοι εξακολουθούν να έχουν στην κατοχή τους drone εντός της πρωτεύουσας αντιμετωπίζουν πλέον τον κίνδυνο επιβολής προστίμων. Επιπλέον, προβλέπεται και η κατάσχεση του εξοπλισμού τους από τις αρχές, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη νέα ρύθμιση.

Λόγοι πίσω από την αυστηροποίηση

Το Πεκίνο φιλοξενεί την κυβέρνηση της Κίνας, υψηλόβαθμους αξιωματούχους, καθώς και την έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Για αυτούς τους λόγους, στην πόλη εφαρμόζονται πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα οποία ενισχύονται περαιτέρω με την απαγόρευση των drones.

Οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια του εναέριου χώρου αναζωπυρώθηκαν τον Ιούνιο, μετά από ένα περιστατικό όπου ένα μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στον ψηλότερο ουρανοξύστη της πόλης. Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου και τον τραυματισμό 13 ατόμων, γεγονός που οδήγησε σε επανεξέταση των υφιστάμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Προηγούμενες ρυθμίσεις και εξαιρέσεις

Ήδη από τον Μάιο του 2026, οι αρχές του Πεκίνου είχαν απαγορεύσει την πώληση drones στην πρωτεύουσα. Εκείνη την περίοδο, οι ιδιοκτήτες των συσκευών ήταν υποχρεωμένοι να τις καταχωρίσουν στις αρχές, ωστόσο τους επιτρεπόταν να τις διατηρήσουν στην κατοχή τους, κάτι που πλέον αλλάζει με τη νέα απαγόρευση.

Παρόλα αυτά, ενδέχεται να χορηγηθούν εξαιρέσεις για πτήσεις drones σε συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτοί περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, την επιβολή του νόμου, τις επιχειρήσεις διάσωσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και τη χρήση τους στη γεωργία ή την επιστημονική έρευνα.

Η δημοτικότητα των drones στην Κίνα

Τα τελευταία χρόνια, τα drones έχουν γνωρίσει εξαιρετικά μεγάλη δημοτικότητα στην Κίνα. Χρησιμοποιούνται ευρέως από τους πολίτες, ιδίως για τη βιντεοσκόπηση τοπίων κατά τη διάρκεια εκδρομών ή ταξιδιών, προσφέροντας νέες δυνατότητες στην καταγραφή εικόνων και εμπειριών.

Με πληροφορίες από: Topontiki