Δεξαμενόπλοιο εμβόλισε κρουαζιερόπλοιο στη Νέα Ορλεάνη: 32 επιβάτες στο νοσοκομείο

Ένα δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε χθες Παρασκευή με ένα πολυτελές ποταμόπλοιο που ήταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, στον ποταμό Μισισιπή. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα το σκάφος αναψυχής να πάρει κλίση και τελικά να βυθιστεί. Μετά το ατύχημα, τριάντα δύο επιβάτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, αν και κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα. Η διαχειρίστρια εταιρεία του ποταμόπλοιου επιβεβαίωσε ότι όλοι οι επιβάτες είναι σώοι.

Το χρονικό της σύγκρουσης

Η σύγκρουση έλαβε χώρα περίπου το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν το τάνκερ με την ονομασία «Atlantic Asphalt» φέρεται να έχασε τον έλεγχο της πορείας του. Στη συνέχεια, το δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με το ποταμόπλοιο «American Heritage», το οποίο βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή. Η American Cruise Lines, η εταιρεία που διαχειρίζεται το «American Heritage», επιβεβαίωσε το συμβάν μέσω ανάρτησής της στο X.

Το ποταμόπλοιο, ένα σκάφος αναψυχής, βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης όταν δέχτηκε την πρόσκρουση. Η σύγκρουση προκάλεσε άμεσα σοβαρές συνέπειες για το «American Heritage», καθώς άρχισε να παίρνει κλίση. Καθώς οι επιβάτες προσπαθούσαν να το εγκαταλείψουν, το κρουαζιερόπλοιο άρχισε να βυθίζεται.

Τελικά, το σκάφος «πήρε κλίση και αναποδογύρισε», με αποτέλεσμα κάποιοι άνθρωποι να βρεθούν στο ποτάμι. Η άμεση αντίδραση των αρχών και των παρευρισκόμενων σε άλλα σκάφη κρίθηκε καθοριστική για την ασφαλή απομάκρυνση των επιβαινόντων.

Η κατάσταση του κρουαζιερόπλοιου και οι επιβάτες

Τη στιγμή του ατυχήματος, στο ποταμόπλοιο «American Heritage» επέβαιναν περίπου 180 με 190 επιβάτες και μέλη πληρώματος. Παρά τη σοβαρότητα της σύγκρουσης και την τελική βύθιση του σκάφους, η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο, δήλωσε αργά το απόγευμα σε συνέντευξη Τύπου ότι δεν υπάρχει κανένας αγνοούμενος.

Η Μορένο χαρακτήρισε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αγνοούμενοι ως «πραγματικό θαύμα στον Μισισιπή», αποδίδοντας την επιτυχία αυτή στους διασώστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο. Συνολικά, τριάντα δύο επιβάτες χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους ή για την αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών.

Ωστόσο, η δήμαρχος τόνισε ότι «κανείς τους δεν φέρει τραύματα που να χαρακτηρίζονται κρίσιμα», καθησυχάζοντας για την κατάσταση της υγείας των νοσηλευόμενων. Η διαχειρίστρια εταιρεία American Cruise Lines επιβεβαίωσε επίσης ότι όλοι οι επιβάτες είναι σώοι, υπογραμμίζοντας την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης διάσωσης.

Οι δηλώσεις της δημάρχου και οι προσπάθειες διάσωσης

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Ελένα Μορένο, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση των αρχών. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η άμεση αντίδραση του προσωπικού των τοπικών, των πολιτειακών και των ομοσπονδιακών αρχών, σε συνδυασμό με τη βοήθεια από παρευρισκόμενους σε άλλα σκάφη, συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή απομάκρυνση των επιβατών του ποταμόπλοιου χωρίς θύματα.

Η Μορένο υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, αναφέροντας συγκεκριμένα τους διασώστες που έφτασαν πρώτοι στον τόπο του συμβάντος. Η ταχύτητα και ο συντονισμός των ενεργειών τους ήταν ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περίπου 180 με 190 ατόμων που βρίσκονταν στο «American Heritage» τη στιγμή της σύγκρουσης.

Η επιτυχής εκκένωση του σκάφους, παρά την κλίση και τη βύθισή του, αναδείχθηκε ως ένα θετικό σημείο μέσα στην ατυχία. Η δήμαρχος τόνισε ότι η απουσία αγνοουμένων είναι ένα «πραγματικό θαύμα», αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας και της ετοιμότητας των ομάδων διάσωσης.

Προβλήματα πηδαλιουχίας και αναστολή κυκλοφορίας

Σχετικά με τα αίτια του ατυχήματος, η επικεφαλής της Ακτοφυλακής της Νέας Ορλεάνης, Μέλανι Μπέρναμ, δήλωσε ότι το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» φαίνεται να παρουσίασε κάποιου είδους βλάβη στο σύστημα πηδαλιουχίας του. Αυτή η βλάβη εκτιμάται ότι οδήγησε στην απώλεια ελέγχου και την επακόλουθη σύγκρουση με το ποταμόπλοιο.

Ωστόσο, η Μπέρναμ διευκρίνισε ότι τα ακριβή αίτια του συμβάντος παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα και να εξακριβωθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Ως άμεσο μέτρο ασφαλείας μετά το περιστατικό, το αμερικανικό Λιμενικό εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σημείωσε ότι η κυκλοφορία στον ποταμό Μισισιπή, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το ατύχημα, έχει ανασταλεί. Η αναστολή της κυκλοφορίας αποσκοπεί στην ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών και στην αποφυγή περαιτέρω κινδύνων.

Με πληροφορίες από: Topontiki