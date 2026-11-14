Βαριές καταγγελίες για περιβαλλοντικό έγκλημα που απειλεί την Κίμωλο

Μια σοβαρή υπόθεση εκτεταμένης απόρριψης αποβλήτων στη θέση «Πήγαδος» στο νησί της Κιμώλου έχει έρθει στο φως, μέσω μηνυτήριας αναφοράς και έγγραφης καταγγελίας που κατατέθηκαν στις αρμόδιες αρχές. Οι καταγγελίες, συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό, περιγράφουν μια εικόνα ανεξέλεγκτης συσσώρευσης απορριμμάτων, τα οποία φτάνουν μέχρι την ακτογραμμή και τη θάλασσα, δημιουργώντας σοβαρές περιβαλλοντικές ανησυχίες και απειλώντας το φυσικό τοπίο του νησιού.

Εκτεταμένη απόρριψη αποβλήτων σε ευαίσθητη περιοχή

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται λεπτομερώς στη μηνυτήρια αναφορά, στη θέση «Πήγαδος» της Κιμώλου, συντελείται ένα «εκτεταμένο περιβαλλοντικό έγκλημα». Αυτό αφορά στην «παράνομη και ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων», συμπεριλαμβανομένων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), ογκωδών και αστικών αποβλήτων, τα οποία έχουν συσσωρευτεί σε μεγάλη έκταση.

Η καταγγελλόμενη απόρριψη των αποβλήτων πραγματοποιείται εντός αιγιαλού και παράκτιας ζώνης, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση. Η ανεξέλεγκτη αυτή συσσώρευση έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ενός εξαιρετικά ευαίσθητου παράκτιου φυσικού τοπίου του νησιού. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο σημείο «έχει εν τοις πράγμασι μετατραπεί σε Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων», με τα απόβλητα να φτάνουν ορατά μέχρι την ακτογραμμή και τη θάλασσα.

Καταγγελίες για συγκάλυψη και ευθύνες της δημοτικής αρχής

Η καταγγέλλουσα επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες στη δημοτική αρχή της Κιμώλου, κάνοντας λόγο για ανοχή της κατάστασης που οδήγησε σε αυτή την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Πέρα από την αδράνεια, στη μηνυτήρια αναφορά γίνεται λόγος και για ενδεχόμενη πρόχειρη ταφή των απορριμμάτων, με σκοπό, όπως υποστηρίζεται, την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της ρύπανσης από τους αρμόδιους φορείς και την κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα, καταγγέλλεται «απόπειρα συγκάλυψης διά πρόχειρης ταφής αποδεικτικών στοιχείων», μια ενέργεια που, εάν ισχύει, θα συνιστούσε σοβαρή παράβαση. Επιπρόσθετα, η μήνυση αναφέρεται σε «υποβάθμιση του περιβάλλοντος κατ΄ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος των αρμόδιων οργάνων του δήμου Κιμώλου», υποδεικνύοντας μια συνεχιζόμενη κατάσταση και αμέλεια.

Η ανώνυμη καταγγέλλουσα και τα στοιχεία που προσκόμισε

Η μηνυτήρια αναφορά και η έγγραφη καταγγελία συντάχθηκαν από ανώνυμη καταγγέλλουσα. Η ίδια δηλώνει ρητά στη μήνυση ότι επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της, επικαλούμενη «λόγους προσωπικής ασφαλείας εμού της ιδίας και των οικείων μου», γεγονός που υπογραμμίζει το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί γύρω από την υπόθεση.

Προς επίρρωση των καταγγελιών της, η ανώνυμη καταγγέλλουσα προσκόμισε στις αρχές και πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τη θέση «Πήγαδος», το οποίο αποτυπώνει την εικόνα της ρύπανσης. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής της στο σημείο, η ίδια διαπίστωσε αυτοπροσώπως την εκτεταμένη περιβαλλοντική καταστροφή και την ανεξέλεγκτη απόθεση αποβλήτων, κάτι που την οδήγησε στην υποβολή της μήνυσης.

Ευρεία κοινοποίηση της μήνυσης και άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η μηνυτήρια αναφορά κοινοποιήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα αρμόδιων αρχών, δείχνοντας την πρόθεση για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συγκεκριμένα, απεστάλη προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, την Εισαγγελία Αρείου Πάγου, τη Διεύθυνση Αστυνομίας Κυκλάδων και το Αστυνομικό Τμήμα Κιμώλου, ζητώντας την παρέμβασή τους.

Επιπλέον, ενημερώθηκαν θεσμικοί φορείς όπως το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, το Λιμεναρχείο Μήλου, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων, καθώς και ο Συνήγορος του Πολίτη. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μετά την υποβολή της μήνυσης, επιθεωρητής περιβάλλοντος μετέβη στο σημείο για περαιτέρω διερεύνηση και αυτοψία, σηματοδοτώντας την έναρξη των επίσημων ελέγχων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis