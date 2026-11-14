Νέα ανθολογία ποιημάτων φωτίζει τη γυναικεία εμπειρία στο Κουρδιστάν

Μια νέα ποιητική ανθολογία, με τίτλο «Ποιήτριες του Κουρδιστάν», αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026 από τις εκδόσεις ΑΩ. Το έργο, που εκτείνεται σε 184 σελίδες, συγκεντρώνει ποιήματα είκοσι έξι γυναικών και εστιάζει στη γυναικεία εμπειρία της εξορίας, της μνήμης και της αναζήτησης της ελευθερίας μέσα από την ποίηση ενός λαού. Η έρευνα, επιλογή, ο πρόλογος, η επιμέλεια και η μετάφραση από τα κουρδικά έχουν γίνει από τον Τζεμίλ Τουράν Μπαζιντί.

Η πατρίδα που λείπει από τους χάρτες

Ένας από τους πιο συγκινητικούς στίχους της ανθολογίας, «Η χώρα μου μέσα στο αίμα μου είναι, αλλά στον χάρτη δεν υπάρχει πουθενά», συμπυκνώνει την ιστορική περιπέτεια ενός λαού. Πρόκειται για τους Κούρδους, οι οποίοι διατηρούν τη γλώσσα, τη μνήμη, τις παραδόσεις και την αίσθηση της κοινής καταγωγής τους, παρά το γεγονός ότι η γεωγραφία της πατρίδας τους παραμένει διαμελισμένη ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη.

Για τους Κούρδους, η έννοια της πατρίδας έχει αποκτήσει μια οδυνηρή σημασία. Είναι ο τόπος όπου γεννήθηκαν, εκείνος από τον οποίο εκδιώχθηκαν, αλλά και ένας τόπος που πολλοί γνώρισαν μόνο μέσα από τις αφηγήσεις των γονιών τους. Αυτή η ιδιόμορφη σχέση με τη γη αποκτά μια πρόσθετη διάσταση στην ποίηση των γυναικών του Κουρδιστάν.

Η διπλή αναζήτηση της ελευθερίας

Στο έργο των γυναικών ποιητριών, η αναζήτηση της εθνικής ελευθερίας συναντά την προσπάθεια της γυναίκας να κατακτήσει τη δική της θέση στην κοινωνία. Μέσα από τους στίχους τους, εκφράζεται η επιθυμία για μόρφωση, για την επιλογή της ζωής τους και για την ελεύθερη έκφραση στη μητρική τους γλώσσα.

Η ανθολογία παρουσιάζει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς φέρνει τον Έλληνα αναγνώστη σε επαφή με μια ποιητική παραγωγή ελάχιστα γνωστή στη χώρα μας, προσφέροντας μια μοναδική οπτική γωνία στην πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα του Κουρδιστάν.

Οι φωνές των ποιητριών

Οι είκοσι έξι γυναίκες που ανθολογούνται προέρχονται από διαφορετικές περιοχές του ιστορικού Κουρδιστάν και έχουν διανύσει ποικίλες προσωπικές διαδρομές. Έχουν γνωρίσει, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τις συνέπειες των διώξεων, των πολέμων, της πολιτικής καταπίεσης και της αναγκαστικής μετανάστευσης. Οι εμπειρίες αυτές διαμορφώνουν το περιεχόμενο και τον τόνο των ποιημάτων τους.

Ο αναγνώστης θα διαπιστώσει σύντομα ότι στα βιογραφικά τους επανέρχονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Πολλές από αυτές είναι μορφωμένες, έχοντας σπουδάσει σε πανεπιστήμια, και ασχολούνται με τη δημοσιογραφία, τη μετάφραση, την εκπαίδευση και τη λογοτεχνία, αναδεικνύοντας τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία και τον πολιτισμό.

Κοινά χαρακτηριστικά και η απουσία της πατρίδας

Αρκετές από τις ποιήτριες ζουν μακριά από τον τόπο όπου γεννήθηκαν. Κάποιες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις σπουδές ή την εργασία τους εξαιτίας του πολέμου, ενώ άλλες υπέστησαν διώξεις και φυλακίσεις. Ορισμένες αναγκάστηκαν να συνεχίσουν τη ζωή τους σε ξένες χώρες, μακριά από την πατρίδα τους.

Εκείνο που τις συνδέει είναι η επίμονη παρουσία του Κουρδιστάν στη σκέψη και στο έργο τους. Η πατρίδα παραμένει ένα ζωντανό μέρος της προσωπικής τους ταυτότητας, ακόμη και όταν η φυσική επιστροφή έχει καταστεί αδύνατη, αποτελώντας έναν σταθερό άξονα στην ποιητική τους δημιουργία.

Μια πρωτοπόρος φωνή

Η επιλογή του ανθολόγου να προτάξει τη Ρεβσέν Μπεντιρχάν, μια γυναίκα που γεννήθηκε το 1909, έχει ιδιαίτερη σημασία. Η Μπεντιρχάν υπήρξε πρωτοπόρος της γυναικείας έκφρασης και της λογοτεχνίας, προηγούμενη αυτής της ποιητικής γενιάς, και η παρουσία της στην ανθολογία υπογραμμίζει τη συνέχεια και την εξέλιξη της γυναικείας ποιητικής φωνής στο Κουρδιστάν.

Με πληροφορίες από: Topontiki