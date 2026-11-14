Ο Αντώνης Σαμαράς για τις ανακοινώσεις του νέου κόμματος: «Δεν είναι της παρούσης»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ρωτήθηκε χθες σχετικά με την πιθανή ανακοίνωση του νέου του κόμματος. Η ερώτηση τέθηκε κατά την προσέλευσή του στα ονομαστήρια του μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, με τον κ. Σαμαρά να απαντά χαρακτηριστικά πως «Δεν είναι της παρούσης».

Η απάντηση αυτή έρχεται εν μέσω έντονων φημών και σεναρίων που κυκλοφορούν τις τελευταίες μέρες για την ημερομηνία των αποκαλυπτηρίων του νέου πολιτικού φορέα.

Οι φήμες για την ημερομηνία ανακοίνωσης

Τις τελευταίες ημέρες, ένα σενάριο που κυκλοφόρησε με ιδιαίτερη ένταση αφορούσε την πιθανότητα ο Αντώνης Σαμαράς να «πατήσει το κουμπί» για την ανακοίνωση του κόμματός του στις 29 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία δεν προέκυψε από δημοσιογραφική φαντασία, αλλά αποτελούσε μία εισήγηση που συζητήθηκε διεξοδικά.

Ο λόγος που η 29η Νοεμβρίου θεωρήθηκε πιθανή ημερομηνία έχει να κάνει με την ιστορική της σημασία για τον πρώην πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα, πριν από 17 χρόνια, το 2009, την ίδια αυτή ημέρα, ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγη πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, επικρατώντας με μεγάλη διαφορά έναντι της Ντόρας Μπακογιάννη.

Ο προβληματισμός των στελεχών

Οι φήμες για την επικείμενη ανακοίνωση εντάθηκαν, καθώς πολλοί από εκείνους που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος, έχουν μεταφέρει στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού τον έντονο προβληματισμό και την αγωνία τους. Οι υποψήφιοι εκφράζουν την ανησυχία ότι όσο καθυστερούν τα «αποκαλυπτήρια», τόσο μειώνεται ο διαθέσιμος χρόνος που θα έχουν για να οργανώσουν την προεκλογική τους εκστρατεία και να κυνηγήσουν την εκλογή τους.

Αυτός ο προβληματισμός υπογραμμίζει την ανάγκη για σαφήνεια και χρονοδιάγραμμα από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, προκειμένου τα στελέχη να μπορέσουν να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για την εκλογική μάχη.

Οι περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού

Ένα πρόσθετο στοιχείο που συνέβαλε στην ένταση των συζητήσεων γύρω από τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά ήταν η έναρξη περιοδειών του ιδίου. Ο πρώην πρωθυπουργός ξεκίνησε μια σειρά επισκέψεων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, γεγονός που ερμηνεύτηκε ως ένδειξη εντατικοποίησης των πολιτικών του δραστηριοτήτων.

Πρώτος σταθμός των περιοδειών του κ. Σαμαρά ήταν η πόλη της Λάρισας, ενώ ακολούθως έχει προγραμματιστεί επίσκεψη και στη Φθιώτιδα. Οι περιοδείες αυτές θεωρούνται μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού του, ενισχύοντας το κλίμα αναμονής για τις επόμενες κινήσεις του.

Ο σχεδιασμός του Μεσσήνιου

Παρά το γεγονός ότι η ημερομηνία της 29ης Νοεμβρίου είχε συζητηθεί διεξοδικά ως πιθανή για την ανακοίνωση του νέου κόμματος, φαίνεται πως ο Μεσσήνιος πολιτικός έχει αποφασίσει να μην παρεκκλίνει από τον δικό του προσωπικό σχεδιασμό. Η απάντησή του «Δεν είναι της παρούσης» υποδηλώνει ότι ο χρόνος των ανακοινώσεων θα καθοριστεί αποκλειστικά από τον ίδιο.

Ο Αντώνης Σαμαράς παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως αναφέρεται, λαμβάνει υπόψη του όσα συνέβησαν με την Καρυστιανού και κυρίως με τον Τσίπρα, από τότε που στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. άρχισαν να παίρνουν θέση στα τηλεπαράθυρα. Αυτή η παρατήρηση φαίνεται να τον οδηγεί στο να καθυστερεί περαιτέρω τις δικές του ανακοινώσεις, μεταθέτοντας τες για μεταγενέστερο χρόνο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis