Η πιο χιονισμένη πόλη στον κόσμο δεν βρίσκεται στη Σιβηρία

Παρά τη φήμη της Σιβηρίας για το έντονο ψύχος της, η περιοχή που κατέχει τον τίτλο της πιο χιονισμένης πόλης παγκοσμίως βρίσκεται στην Ιαπωνία. Πρόκειται για το Αόμορι, μια πόλη που βιώνει πρωτοφανείς ποσότητες χιονιού κάθε χειμώνα, φτάνοντας τα έξι έως επτά μέτρα ετησίως.

Ενώ το Γιακούτσκ της Σιβηρίας είναι ευρέως γνωστό ως μία από τις πιο κρύες πόλεις στον πλανήτη, δεν είναι η περιοχή που δέχεται τις μεγαλύτερες χιονοπτώσεις. Το Αόμορι, στη βόρεια Ιαπωνία, ξεπερνά κάθε άλλη περιοχή σε αυτόν τον τομέα, με τους κατοίκους του να έχουν προσαρμόσει πλήρως την καθημερινότητά τους στις ακραίες αυτές συνθήκες.

Η γεωγραφική θέση και το φαινόμενο του χιονιού

Το Αόμορι βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού Χονσού και αποτελεί την πρωτεύουσα της ομώνυμης νομαρχίας. Η συγκεκριμένη γεωγραφική του θέση παίζει καθοριστικό ρόλο στην εκδήλωση των τεράστιων χιονοπτώσεων που καλύπτουν την πόλη για μήνες.

Το μυστικό πίσω από αυτό το φαινόμενο έγκειται στην πορεία των ψυχρών ανέμων που ξεκινούν από τη Σιβηρία. Αυτοί οι άνεμοι διασχίζουν την Ιαπωνική Θάλασσα, απορροφώντας σημαντική υγρασία. Καθώς συναντούν τα ορεινά εδάφη που περιβάλλουν το Αόμορι, ψύχονται και δημιουργούν πυκνά σύννεφα, τα οποία οδηγούν σε έντονες χιονοπτώσεις.

Αυτό το φαινόμενο συνδέεται άμεσα με την ορογραφική χιονόπτωση και τις διεργασίες τύπου sea-effect. Για να σχηματιστεί χιόνι, δεν αρκούν μόνο οι ακραίες θερμοκρασίες, αλλά απαιτείται και επαρκής υγρασία στην ατμόσφαιρα, καθώς και οι κατάλληλες συνθήκες για τη δημιουργία νεφών. Αυτός είναι ο λόγος που περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως οι πολικές ζώνες, δέχονται ελάχιστο χιόνι, σε αντίθεση με το Αόμορι που τροφοδοτείται αδιάκοπα από υγρούς ανέμους.

Πρωτοφανείς ποσότητες και η καθημερινότητα

Κάθε χειμώνα, το Αόμορι δέχεται όγκους χιονιού που φτάνουν τα έξι έως επτά μέτρα, σκεπάζοντας την πόλη για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρά τις πρωτοφανείς αυτές ποσότητες, οι κάτοικοι του Αόμορι έχουν αναπτύξει τρόπους για να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους απρόσκοπτα.

Η προσαρμογή στην έντονη χιονόπτωση είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της ζωής στην πόλη. Οι τεράστιοι όγκοι χιονιού αποτελούν μια συνεχή πρόκληση, αλλά οι υποδομές και η οργάνωση επιτρέπουν τη λειτουργία της πόλης ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες.

Η διαχείριση του χιονιού: Ένα οργανωμένο σύστημα

Η διαχείριση των τεράστιων ποσοτήτων χιονιού αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για το Αόμορι, η οποία αντιμετωπίζεται με ένα εκτεταμένο και οργανωμένο σύστημα καθαρισμού. Η πόλη διαθέτει ειδικά εκχιονιστικά μηχανήματα που εργάζονται αδιάκοπα για να διατηρούν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια προσβάσιμα.

Συγκεκριμένα, το σύστημα καθαρισμού είναι υπεύθυνο για την απομάκρυνση του χιονιού από περίπου 200 χιλιόμετρα πεζοδρομίων. Σε περιπτώσεις ακραίων χιονοπτώσεων, όπου η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη, επιστρατεύονται ακόμη και οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιαπωνίας προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες καθαρισμού και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Τα επίσημα στοιχεία των χιονοπτώσεων

Τα επίσημα στοιχεία επιβεβαιώνουν την πρωτιά του Αόμορι στις χιονοπτώσεις παγκοσμίως. Μεταξύ των ετών 2020 και 2024, η πόλη κατέγραψε έναν μέσο όρο ετήσιας χιονόπτωσης που έφτασε τα 505,6 εκατοστά. Αυτά τα δεδομένα τοποθετούν το Αόμορι στην κορυφή της λίστας των χιονισμένων πόλεων.

Συγκριτικά, άλλες περιοχές της Ιαπωνίας που είναι γνωστές για τις χιονοπτώσεις τους, όπως η Ασαχικάβα, κατέγραψαν μέσο όρο 457,6 εκατοστά, ενώ το Σαπόρο είχε 420,2 εκατοστά χιονόπτωσης την ίδια περίοδο. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν ότι το Αόμορι αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα πόλης που έχει προσαρμόσει πλήρως τη ζωή της στις συνθήκες που επιβάλλουν τα μέτρα του χιονιού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta