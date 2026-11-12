Ερρίκος Πετιλόν: Ελεύθερος μετά την υπόθεση φοροδιαφυγής, μια ζωή γεμάτη περιπέτειες

Ο Ερρίκος Πετιλόν αφέθηκε ελεύθερος για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, ολοκληρώνοντας μια ακόμα περιπέτεια στη ζωή του. Ο ίδιος, εμφανώς καταβεβλημένος και με λευκά πλέον μαλλιά, δήλωσε «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος» μετά το τέλος της διαδικασίας. Το πρόσωπό του, που κάποτε γοήτευσε μερικές από τις ωραιότερες γυναίκες του κόσμου, εξακολουθεί να θυμίζει την ομορφιά που συχνά συνοδεύει την αμαρτία.

Η νέα περιπέτεια και η δήλωση

Η πρόσφατη απελευθέρωση του Ερρίκου Πετιλόν έρχεται στο φως μετά την εμπλοκή του στην υπόθεση κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Η δήλωσή του, «Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος», ακούστηκε λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της νέας του περιπέτειας.

Ο Πετιλόν, ένας από τους πιο γοητευτικούς άνδρες του ελληνικού lifestyle, του οποίου η φήμη ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας τη δεκαετία του ’80, διατήρησε την εικόνα του, παρά την ταλαιπωρία που φάνηκε στο πρόσωπό του και τα λευκά του μαλλιά.

Μια ζωή σαν μυθιστόρημα

Η ζωή του Ερρίκου Πετιλόν μοιάζει με μυθιστόρημα που περιέχει τα πάντα: φήμη, δόξα, χρήματα, έρωτες με διάσημες γυναίκες, εθισμούς, νύχτες στο θρυλικό Studio 54, συλλήψεις και φυλακή. Ο τίτλος της αυτοβιογραφίας του, «Ποιος να το πίστευε, ο Ερρίκος…», αποδείχτηκε κάτι παραπάνω από προφητικός, αντικατοπτρίζοντας την απίστευτη διαδρομή του.

Το βιβλίο, που υπογράφηκε από τη Σοφία Στεκουλέα και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Λευκή Σελίδα», ξεκινά με τις λέξεις: «Η ζωή μου ως την εφηβεία ορθοπεταλιές κόντρα στον άνεμο. Πρώτα γύρω-γύρω από τον κήπο μας κι έπειτα στους δρόμους της γειτονιάς, κι έπειτα ως τα ξέφωτα της Κηφισιάς, κι έπειτα στις απλωσιές της Πολιτείας, κι έπειτα ένα ατέλειωτο έπειτα και πέρα από το εδώ. Ήθελα να νιώσω τα πάντα γύρω μου…». Αυτές οι γραμμές αποτυπώνουν την έντονη επιθυμία του να ζήσει και να γευτεί όλες τις ηδονές, τόσο τις νόμιμες όσο και τις απαγορευμένες.

Διεθνείς έρωτες και νύχτες δόξας

Πριν από έξι χρόνια, ο Ερρίκος Πετιλόν, ένας από τους πλέον γοητευτικούς άντρες στον χώρο της μόδας, ξεδίπλωσε άγνωστες πτυχές της ιλιγγιώδους διαδρομής του. Θυμάται την Ούρσουλα Άντρες να κλαίει στα πόδια του όταν την χώρισε, ενώ η Στεφανί του Μονακό τον κυκλοφορούσε στα πιο σικ στέκια.

Στη ζωή του καταγράφονται δύο γάμοι, καθώς και αμέτρητες νύχτες στο Studio 54, όπου βρισκόταν δίπλα σε προσωπικότητες όπως ο Μικ Τζάγκερ, βιώνοντας τη δόξα και την έντονη ζωή της εποχής.

Ο εθισμός και οι συνέπειες

Μια άλλη «ερωμένη» στη ζωή του Πετιλόν ήταν η κοκαΐνη, η οποία ουσιαστικά δεν τον άφησε ποτέ «ελεύθερο» μέχρι την απεξάρτησή του. Ο εθισμός του ήταν τόσο ισχυρός που ένα χειμωνιάτικο βράδυ πούλησε τα παπούτσια του για 3.000 δραχμές, προκειμένου να εξασφαλίσει τη δόση του.

Αυτή η πτυχή της ζωής του αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αυτοβιογραφίας του, αναδεικνύοντας τις σκοτεινές πλευρές της λαμπερής του πορείας και τις προσωπικές μάχες που έδωσε.

Από την Κηφισιά στη Μύκονο: Η αρχή του ταξιδιού

Το ηδονικό ταξίδι του Ερρίκου Πετιλόν ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 15 ετών, όταν άρχισε να βγαίνει συνέχεια, αφήνοντας την Κηφισιά για το Κολωνάκι. Οι μοναδικές του έγνοιες τότε ήταν «Σε ποια νυχτερινά μαγαζιά θα πάω; Σε ποια νησιά θα ταξιδέψω; Με ποια γυναίκα θα ξαπλώσω;».

Όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Μύκονο, ερωτεύτηκε αμέσως το νησί, τις παραλίες του και φυσικά τις τουρίστριες που κατέφταναν από τον Βορρά και την Αμερική. Η πρώτη του σοβαρή σχέση ήταν με μια γυναίκα εφτά χρόνια μεγαλύτερή του, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας ζωής γεμάτης πάθη και περιπέτειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta