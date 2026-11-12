Αλλαγές στο μοντέλο μεταφοράς συντελεστή δόμησης μετά τις σφοδρές αντιδράσεις

Σε εκ βάθρων αναθεώρηση του μοντέλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης προχωρά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ). Η απόφαση αυτή έρχεται ως απάντηση στις σφοδρές αντιδράσεις που εκφράστηκαν, ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη και «γαλάζιους» δημάρχους, αναφορικά με τις προβλέψεις των μελετών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ).

Οι εν λόγω μελέτες είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εν μέσω προεκλογικής περιόδου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό. Πλέον, οι μελέτες για τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) μπαίνουν στον «πάγο» και αρχίζει να σκιαγραφείται ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο αναμένεται να εξεταστεί λεπτομερώς μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης, στις αρχές Ιανουαρίου του 2027.

Αναστολή των αρχικών μελετών και οι αντιδράσεις

Οι μελέτες που προκήρυξε το ΤΕΕ και αφορούσαν τη θεσμοθέτηση Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) έχουν ανασταλεί. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια περίοδο έντονων αντιδράσεων, οι οποίες δεν περιορίστηκαν μόνο σε φορείς της αυτοδιοίκησης, αλλά επεκτάθηκαν και σε στελέχη της κυβέρνησης.

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους δήμους και να λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν, προσανατολίζεται σε ένα νέο πλαίσιο. Ο υπουργός ΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, έχει ήδη μπλοκάρει τη «φαραωνική» επιλογή για την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης, όπως αυτή παρουσιάστηκε αρχικά.

Μεταφορά συντελεστή μόνο με τη σύμφωνη γνώμη των δήμων

Μία από τις βασικές αλλαγές που συζητούνται αφορά στον τρόπο θεσμοθέτησης της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Πλέον, εξετάζεται η δυνατότητα οι ΖΥΣ να θεσμοθετούνται μόνο για όσους δήμους το επιθυμούν και συμφωνούν με αυτό. Αυτό σημαίνει ότι διαγράφεται η αρχική πρόβλεψη για κεντρική θεσμοθέτηση 197 Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή σε 13 περιφερειακές ενότητες της χώρας.

Η πρόβλεψη αυτή είχε παρουσιαστεί μέσα από τις μελέτες που έγιναν με προκήρυξη του ΤΕΕ και είχαν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με το νέο μοντέλο, η διαβούλευση θα καθορίσει σε πρώτη φάση ποιοι δήμοι συμφωνούν και, στη συνέχεια, για πόσες ΖΥΣ και σε ποιες συγκεκριμένες περιοχές του δήμου τους συναινούν.

Περιορισμός της μεταφοράς εντός του ίδιου δήμου

Μία δεύτερη σημαντική αλλαγή που βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων αφορά στον περιορισμό της μεταφοράς συντελεστή αποκλειστικά εντός του ίδιου δήμου. Αυτή η προτεινόμενη αλλαγή απαιτεί τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου, καθώς ο ισχύων νόμος προβλέπει διαφορετικά.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 71 του νόμου 4759/2020 προβλέπει ότι ο τίτλος της μεταφοράς συντελεστή δόμησης μπορεί να αξιοποιηθεί σε ακίνητο που βρίσκεται «εντός του αυτού ή όμορου δήμου της ίδιας περιφερειακής ενότητας ή περιφέρειας». Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τον ισχύοντα νόμο, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης από έναν δήμο, όπως για παράδειγμα το Χαλάνδρι, σε έναν όμορο δήμο, όπως ο Χολαργός. Για να εφαρμοστεί η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποκλειστικά εντός του ίδιου δήμου, είναι απαραίτητη η αλλαγή του νόμου 4759/2020.

Το μέγεθος των αρχικών προβλέψεων

Η αρχική επιλογή για την επαναφορά του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή δόμησης χαρακτηρίστηκε ως «φαραωνική» λόγω του μεγέθους των προβλέψεων που περιλάμβαναν οι μελέτες του ΤΕΕ. Σύμφωνα με αυτές τις μελέτες, οι 197 Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ) κατανέμονταν σε 51 Δημοτικές Ενότητες.

Οι ΖΥΣ αυτές κάλυπταν συνολικά 26,87 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, η πρόσθετη δόμηση που προβλεπόταν από τις αυξήσεις των συντελεστών δόμησης ανερχόταν σε 4,57 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, αναδεικνύοντας το τεράστιο εύρος των αρχικών σχεδιασμών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση.

Με πληροφορίες από: Topontiki