Υποτροφίες ΟΠΕΚΑ 1.000 ευρώ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για επιτυχόντες των Πανελλαδικών 2026

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) δέχεται αιτήσεις για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων και υποτροφιών. Το πρόγραμμα αφορά χρηματικό βραβείο ύψους 1.000 ευρώ, το οποίο θα δοθεί σε 2.106 επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων του 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι, που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ), καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Η πλατφόρμα υποβολής παραμένει ανοιχτή για τους δικαιούχους.

Προθεσμία υποβολής και δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα χρηματικών βραβείων και υποτροφιών του ΟΠΕΚΑ συνεχίζεται έως τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026. Η προθεσμία λήγει συγκεκριμένα στις 23:59 της ίδιας ημέρας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε συνολικά 2.106 επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά σε δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ).

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/.

Την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο γονέας που είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ. Εναλλακτικά, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λήψης συντάξεων ή επιδομάτων από τον e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), την αίτηση μπορεί να υποβάλει και το ίδιο το τέκνο. Ο γονέας που κατέχει το άμεσο δικαίωμα παροχών από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας αναλαμβάνει τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης για λογαριασμό του παιδιού του που πληροί τα κριτήρια.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να θεωρηθεί ένας υποψήφιος δικαιούχος του χρηματικού βραβείου – υποτροπίας των 1.000 ευρώ, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αρχικά, απαιτείται ο μαθητής να είχε τη μαθητική ιδιότητα κατά το σχολικό έτος 2025-2026. Επιπλέον, πρέπει να είναι άγαμος και άνεργος κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Η εισαγωγή στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να έχει γίνει για πρώτη φορά το 2026. Αυτό μπορεί να έχει συμβεί είτε μέσω της συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης θεσμοθετημένης διαδικασίας που εξομοιώνεται με αυτές από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Διαδικασία επιλογής

Σε περίπτωση που οι έγκυρες αιτήσεις που υποβληθούν ξεπεράσουν τον καθορισμένο αριθμό των 2.106 δικαιούχων, η επιλογή των τελικών φοιτητών που θα λάβουν την ενίσχυση των 1.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα δημοσιευτούν στη συνέχεια στην επίσημη ιστοσελίδα του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: e-howto.gr