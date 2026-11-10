Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε τα ENA Cash & Carry της ΑΒ Βασιλόπουλος

Μια σημαντική συμφωνία στον κλάδο των τροφίμων ανακοινώθηκε, καθώς ο όμιλος Σκλαβενίτη, μέσω της εταιρείας του The Mart, προχωρά στην εξαγορά των 13 καταστημάτων χονδρικής ENA Cash & Carry από την ΑΒ Βασιλόπουλος. Αυτή η κίνηση αναδιαμορφώνει τα δεδομένα στον ανταγωνισμό της αγοράς τροφίμων και φέρνει μια ανακατανομή δυνάμεων στην οργανωμένη χονδρική.

Οι στρατηγικές των δύο ομίλων

Η συμφωνία αυτή αντικατοπτρίζει δύο διαφορετικές επιχειρηματικές κατευθύνσεις για τους εμπλεκόμενους ομίλους. Για τη Σκλαβενίτης, η εξαγορά αποτελεί μια ευκαιρία για ταχεία γεωγραφική επέκταση, διεύρυνση του επαγγελματικού πελατολογίου και αποτελεσματική αξιοποίηση των υποδομών που ήδη διαθέτει η ENA Cash & Carry. Το βασικό πλεονέκτημα είναι η πρόσβαση σε ένα ήδη λειτουργικό δίκτυο, αποφεύγοντας την ανάγκη επένδυσης χρόνου και κεφαλαίων για τη δημιουργία νέων καταστημάτων από την αρχή.

Από την πλευρά της, η ΑΒ Βασιλόπουλος επιλέγει να αποχωρήσει από τον τομέα της χονδρικής, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την επιθυμητή συνεισφορά στην κερδοφορία της. Η πώληση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης, με την εταιρεία να δίνει πλέον προτεραιότητα στην ενίσχυση και ανάπτυξη του δικτύου των σούπερ μάρκετ της.

Λεπτομέρειες της συμφωνίας και εργασιακά

Η συμφωνία αφορά το σύνολο των 13 καταστημάτων της ENA Cash & Carry. Ένα σημαντικό σημείο είναι ότι προβλέπεται η πλήρης διατήρηση και των 386 θέσεων εργασίας, με πλήρη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το προσωπικό της The Mart στον τομέα της χονδρικής αναμένεται να ξεπεράσει τους 2.100 εργαζομένους.

Η μεταβίβαση των καταστημάτων τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί, η The Mart θα διαθέτει συνολικά 27 καταστήματα, αποκτώντας ένα διευρυμένο αποτύπωμα στην ελληνική αγορά χονδρικής.

Γεωγραφική επέκταση και νέες αγορές

Η εξαγορά προσφέρει στον όμιλο Σκλαβενίτη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις σε περιοχές όπου η The Mart δεν είχε μέχρι σήμερα παρουσία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ρόδος, η Κέρκυρα και η Χίος, τρεις νησιωτικές αγορές που χαρακτηρίζονται από έντονη τουριστική δραστηριότητα και αυξημένες ανάγκες τροφοδοσίας για επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς το δίκτυο της ENA περιλαμβάνει καταστήματα στο Άργος, στις Σέρρες και στην Καρδίτσα. Αυτές οι περιοχές δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο δίκτυο της The Mart, ενισχύοντας έτσι τη γεωγραφική της κάλυψη.

Η γεωγραφική αυτή διασπορά έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κλάδο της χονδρικής, όπου η εγγύτητα στον επαγγελματία πελάτη, η δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης και η αποτελεσματική τροφοδοσία αποτελούν βασικά στοιχεία ανταγωνισμού. Παράλληλα, η απόκτηση των καταστημάτων συνοδεύεται από υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις και ένα ήδη διαμορφωμένο πελατολόγιο, επιτρέποντας στη The Mart να διευρύνει άμεσα την παρουσία της σε νέες αγορές και να προσεγγίσει περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχείων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr