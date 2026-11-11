Οι Νικς στην 4η σερί νίκη, κατήφορος για τους Μπακς, ακάθεκτοι οι Μπλέιζερς

Οι Νιου Γιορκ Νικς συνέχισαν την ανοδική τους πορεία στο πρωτάθλημα του ΝΒΑ, κατακτώντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους. Οι Μιλγουόκι Μπακς, από την άλλη πλευρά, βιώνουν μια δύσκολη περίοδο, σημειώνοντας την όγδοη συνεχόμενη ήττα τους. Την ίδια ώρα, οι Πόρτλαντ Μπλέιζερς διατηρούν την εξαιρετική τους φόρμα, ενώ οι Ορλάντο Μάτζικ και οι Φοίνιξ Σανς πρόσθεσαν επίσης νίκες στο ενεργητικό τους.

Οι Νικς συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία

Οι Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι αναφέρονται ως πρωταθλητές, σημείωσαν την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας των Μιλγουόκι Μπακς με σκορ 117-85. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Madison Square Garden», όπου οι γηπεδούχοι δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για τους νικητές, σημειώνοντας 23 πόντους. Παράλληλα, ο Καρλ Άντονι Τάουνς είχε μια επιβλητική παρουσία στο παρκέ, συνεισφέροντας 21 πόντους και 16 ριμπάουντ. Ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε άλλους 19 πόντους, με αξιοσημείωτη ευστοχία στα τρίποντα, καθώς είχε 5/8.

Από την πλευρά των Μπακς, αυτή ήταν η δέκατη ήττα τους σε έντεκα αγώνες και η όγδοη συνεχόμενη. Οι Τζάκεζ Τζούνιορ με 16 πόντους και Ρολινς με 14 πόντους ήταν οι παίκτες που προσπάθησαν να ξεχωρίσουν για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Οι Μπλέιζερς ακάθεκτοι με vintage Λίλαρντ

Στο Πόρτλαντ, οι Μπλέιζερς συνέχισαν τις εξαιρετικές τους εμφανίσεις για τη φετινή σεζόν, φτάνοντας τις επτά νίκες στα πρώτα δέκα παιχνίδια. Αυτή τη φορά, κατάφεραν να «λύγισαν» τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, κερδίζοντας με 123-103 στο «Moda Center» του Όρεγκον.

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ πραγματοποίησε μια «vintage» εμφάνιση, σημειώνοντας 25 πόντους και 4/10 τρίποντα. Ένα «γεμάτο» παιχνίδι πραγματοποίησε και ο Ντένι Άβντιγια, ο οποίος συνεισέφερε 24 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ.

Για την ομάδα της Οκλαχόμα, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σταμάτησε στους 26 πόντους, έχοντας παράλληλα 8 ριμπάουντ. Άλλους 21 πόντους πέτυχε ο Τζάρεντ ΜακΚέιν.

Εύκολη επικράτηση των Σανς στο Φοίνιξ

Στο Φοίνιξ, οι γηπεδούχοι Σανς επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση των Λος Άντζελες Κλίπερς, με τελικό σκορ 133-110. Η νίκη ήρθε χωρίς να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη αντίσταση.

Ο Τζόρνταν Γκούντγουιν, ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε 18 πόντους με εντυπωσιακή ευστοχία στα τρίποντα (6/7). Διψήφιοι ήταν επίσης οι Μπούκερ με 17 πόντους, Γκριν με 13 πόντους, Κέναρντ με 14 πόντους, Γκιλέσπι με 12 πόντους, Μάλουατς με 11 πόντους και Νταν με 10 πόντους.

Για τους Κλίπερς, οι οποίοι μετρούν 0/5 εκτός έδρας και έχουν συνολικό ρεκόρ 2-8, οι Γκάρλαντ, Χατσιμούρα και Μίλερ πέτυχαν από 13 πόντους ο καθένας.

Νίκη των Μάτζικ στο Σακραμέντο με Βάγκνερ και Μπλακ

Τέλος, οι Ορλάντο Μάτζικ επικράτησαν μέσα στο Σακραμέντο των Κινγκς με σκορ 107-100. Η αναμέτρηση ήταν κρίσιμη και οι Μάτζικ κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη από την έδρα των αντιπάλων τους.

Ο Φραντζ Βάγκνερ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά για τους Μάτζικ, έχοντας 33 πόντους, 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Εξαιρετικό παιχνίδι πραγματοποίησε και ο Άντονι Μπλακ, ο οποίος πρόσθεσε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 33 λεπτά συμμετοχής. Για τους γηπεδούχους Κινγκς, οι οποίοι έχουν 0/6 εντός έδρας και συνολικό ρεκόρ 1-10, ο Ζακ Λαβίν σημείωσε 31 πόντους με 6/9 τρίποντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta