Τραγικός απολογισμός στην Κρήτη: 12 νεκροί και 105 διασωθέντες από τρεις λέμβους

Τραγικός είναι ο απολογισμός τριών επιχειρήσεων εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Δώδεκα άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε μία λέμβο, ενώ συνολικά 105 αλλοδαποί διασώθηκαν από τις δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν στα τρία διαφορετικά περιστατικά. Οι επιχειρήσεις αυτές ανέδειξαν για ακόμα μία φορά την επικινδυνότητα των θαλάσσιων διαδρομών.

Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό

Το πιο σοβαρό από τα τρία περιστατικά σημειώθηκε περίπου 15 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες εντοπίστηκε αρχικά από ένα διερχόμενο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο έφερε σημαία Μαρόκου. Αμέσως μετά τον εντοπισμό, το πλήρωμα του πλοίου ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε συναγερμό τις δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση τέθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ανέλαβε την περισυλλογή των επιζώντων. Από τη λέμβο διασώθηκαν 18 άνθρωποι, ενώ δυστυχώς, μέσα σε αυτήν εντοπίστηκαν και οι σοροί 12 ανθρώπων. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε τον βαρύτερο απολογισμό από τις τρεις επιχειρήσεις. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν με το σκάφος του Λιμενικού, το οποίο κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δύο επιπλέον επιχειρήσεις διάσωσης

Την ίδια ώρα, σχεδόν ταυτόχρονα με το πρώτο περιστατικό, δύο ακόμη λέμβοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται περίπου 30 και 31 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στην πρώτη από αυτές τις λέμβους επέβαιναν περίπου 47 αλλοδαποί, ενώ στη δεύτερη λέμβο βρίσκονταν περίπου 40 άνθρωποι. Η κατάσταση και στις δύο περιπτώσεις απαιτούσε άμεση παρέμβαση λόγω του κινδύνου που διέτρεχαν οι επιβαίνοντες.

Για τον εντοπισμό των δύο αυτών σκαφών υπήρξε σημαντική συνδρομή από εναέρια μέσα της Frontex. Μεταξύ των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα επανδρωμένο αεροσκάφος, καθώς και ένα μη επανδρωμένο μέσο, τα οποία συνέβαλαν στην ακριβή τοποθέτηση των λέμβων στη θαλάσσια περιοχή. Η εναέρια παρακολούθηση ήταν καθοριστική για την επιτυχία των επιχειρήσεων.

Η συνδρομή των ευρωπαϊκών δυνάμεων

Ακολούθησαν επιχειρήσεις περισυλλογής από σκάφη που ανήκουν στην ευρωπαϊκή δύναμη, η οποία δραστηριοποιείται στην περιοχή. Οι συνολικά 87 επιβαίνοντες από τις δύο αυτές λέμβους διασώθηκαν με ασφάλεια χάρη στην άμεση επέμβαση των δυνάμεων. Μετά την επιτυχή διάσωσή τους, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν προς το λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου και αποβιβάστηκαν.

Ο συνολικός απολογισμός των τριών αυτών επιχειρήσεων στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης είναι 12 νεκροί και 105 διασωθέντες. Οι αριθμοί αυτοί υπογραμμίζουν το μέγεθος της τραγωδίας και την πολυπλοκότητα των επιχειρήσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στην ανοιχτή θάλασσα.

Επαναλαμβανόμενα περιστατικά στην περιοχή

Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά από παρόμοια περιστατικά με λέμβους που εντοπίζονται συχνά στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού της Κρήτης. Η συγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή φαίνεται να αποτελεί ένα συχνό πέρασμα, καθιστώντας την περιοχή πεδίο συνεχών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

Οι επιχειρήσεις αυτές απαιτούν συχνά τη συνεργασία τόσο των ελληνικών όσο και των ευρωπαϊκών δυνάμεων. Η συντονισμένη δράση των διαφόρων αρχών και οργανισμών κρίνεται απαραίτητη για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και την παροχή βοήθειας σε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα, σε μία περιοχή που δοκιμάζεται συχνά από τέτοια περιστατικά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta