Τρεις δικαστικές διαδικασίες για τα Τέμπη και ο προβληματισμός για τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων

Μια δύσκολη εξίσωση για τον προγραμματισμό των δικασίμων δημιουργεί η παράλληλη εξέλιξη των δικαστικών διαδικασιών που αφορούν την τραγωδία των Τεμπών. Στην κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική σύγκρουση και στη δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού, έρχεται να προστεθεί σύντομα και η υπόθεση της φωτιάς που ακολούθησε το δυστύχημα. Τα δικαστήρια της Λάρισας καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, καθώς τρεις διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες αναμένεται να εξελίσσονται παράλληλα.

Η κύρια δίκη για την τραγωδία των Τεμπών

Η κύρια δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία, η οποία «μάτωσε» τη χώρα, διεξάγεται στο συγκρότημα ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ της Λάρισας. Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων πραγματοποιεί σταθερά περίπου δέκα συνεδριάσεις κάθε μήνα, με τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις την εβδομάδα.

Οι επόμενες προγραμματισμένες συνεδριάσεις για την υπόθεση αυτή έχουν οριστεί για τις 18 και 19 Νοεμβρίου. Επιπλέον, μέχρι τη διακοπή της διαδικασίας για τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 16 Δεκεμβρίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν ακόμη 14 συνεδριάσεις.

Η έναρξη της δίκης για τα βίντεο

Την ίδια στιγμή, έχει ξεκινήσει στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη που αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η έναρξη αυτής της διαδικασίας δημιουργεί νέα δεδομένα στον προγραμματισμό των συνεδριάσεων, καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η κύρια δίκη για τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση, συγγενείς θυμάτων και ορισμένοι συνήγοροι εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το ενδεχόμενο να οριστούν δικάσιμοι τις ίδιες ημέρες με εκείνες της κύριας δίκης. Όπως επισήμαναν, επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να παρίστανται και στις δύο διαδικασίες, αντιδρώντας στην προοπτική να διεξάγονται ταυτόχρονα συνεδριάσεις στη Λάρισα.

Το δικαστήριο, κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής, αποφάσισε αρχικά τη διακοπή της διαδικασίας για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό τον καθορισμό των ημερομηνιών για τις επόμενες συνεδριάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Η επικείμενη δίκη για τη φωτιά

Στο ήδη επιβαρυμένο δικαστικό πρόγραμμα των δικαστηρίων της Λάρισας, αναμένεται να προστεθεί σύντομα και μία τρίτη υπόθεση. Αυτή αφορά την έρευνα για τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, προσθέτοντας ακόμη ένα μέτωπο στις δικαστικές εξελίξεις.

Η δίκη αυτή, για την οποία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να προσδιοριστεί η ημερομηνία έναρξης, αφορά τέσσερα στελέχη της Πυροσβεστικής. Τα στελέχη αυτά αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τους χειρισμούς τους στο πλαίσιο της διαχείρισης του περιστατικού της φωτιάς, μετά το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο προβληματισμός για τον προγραμματισμό των συνεδριάσεων

Το ζήτημα που προκύπτει από την παράλληλη εξέλιξη των τριών υποθέσεων αφορά κυρίως τον καθορισμό των ημερομηνιών. Στόχος είναι να αποφεύγεται η ταυτόχρονη διεξαγωγή συνεδριάσεων σε διαφορετικές αίθουσες, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των διαδικασιών.

Παρόλο που οι δύο πρώτες υποθέσεις, δηλαδή η κύρια δίκη και η δίκη για τα βίντεο, δεν συνδέονται άμεσα, συγγενείς των θυμάτων και κάποιοι συνήγοροι έχουν τονίσει την επιθυμία τους να παρίστανται και στις δύο δίκες. Αυτή η επιθυμία τους εκφράστηκε έντονα κατά την πρώτη συνεδρίαση της δίκης για τα βίντεο, όπου αντέδρασαν στο ενδεχόμενο να γίνονται δύο παράλληλες συνεδριάσεις την ίδια μέρα στη Λάρισα.

Με πληροφορίες από: Enikos