Η ΟΝΥΞ Τουριστική ζητά έως 46 εκατ. ευρώ από την αγορά για την επένδυση στη Σάνη

Η ΟΝΥΞ Τουριστική αναμένεται να λάβει την απόφαση των μετόχων της στις 30 Νοεμβρίου, σχετικά με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία μπορεί να φτάσει έως τα 46 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση για την έκτακτη γενική συνέλευση, που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου, αφορά άμεσα το σχέδιο ανάπτυξης ενός σημαντικού τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή της Σάνης Χαλκιδικής. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονται να καλύψουν ένα μέρος της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας στο έργο, καθώς και άλλες ανάγκες της εισηγμένης.

Το επενδυτικό σχέδιο στη Χαλκιδική

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 387 εκατ. ευρώ, φέρει τον τίτλο «Αγροτουριστικό Χωριό με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής». Η ανάπτυξη προβλέπει τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων, την κατασκευή τουριστικών κατοικιών, καθώς και την ανάπτυξη κοινόχρηστων εγκαταστάσεων και απαραίτητων έργων υποδομής.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στην ανακοίνωση της έναρξης των τεχνικών και μελετητικών εργασιών για το συγκρότημα. Με την επικείμενη έκτακτη γενική συνέλευση, η διοίκηση επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση των μετόχων για το επόμενο κρίσιμο βήμα που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου.

Η χρηματοδότηση και οι ανάγκες κεφαλαίων

Ήδη από τον Μάιο, η ΟΝΥΞ Τουριστική έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό μέρος της απαιτούμενης χρηματοδότησης, με δανειακά κεφάλαια που ανέρχονται περίπου στα 229,6 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, τα 130,4 εκατ. ευρώ προέρχονται από δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ περίπου 99,1 εκατ. ευρώ αποτελούν συγχρηματοδότηση από την CrediaBank.

Παρά την εξασφάλιση αυτής της δανειακής στήριξης, η εταιρεία έχει την υποχρέωση να καλύψει ένα μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του έργου με ίδια κεφάλαια. Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη διαδικασία, με στόχο την ενίσχυση της ίδιας συμμετοχής της ΟΝΥΞ στο επενδυτικό σχέδιο.

Προτεινόμενη διάθεση των κεφαλαίων

Η διοίκηση της εταιρείας έχει υποβάλει πρόταση για την κατανομή των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση. Πέρα από την κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής στο τουριστικό συγκρότημα, ένα τμήμα των κεφαλαίων προτείνεται να διατεθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.

Επιπλέον, η πρόταση περιλαμβάνει την αγορά πρόσθετων ακινήτων που συνδέονται άμεσα με το επενδυτικό σχέδιο, καθώς και την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εισηγμένης. Η τελική κατανομή των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα καθορίσει το ακριβές ποσό που θα χρηματοδοτήσει άμεσα την ανάπτυξη του συγκροτήματος και το ποσό που θα καλύψει τις υπόλοιπες λειτουργικές ανάγκες της εταιρείας.

Οι προτάσεις της διοίκησης και οι μέτοχοι

Μία από τις βασικές προτάσεις της διοίκησης προς τους μετόχους είναι ο αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου. Παράλληλα, εισηγείται τη διάθεση μετοχών αξίας 5,84 εκατ. ευρώ στους δύο βασικούς μετόχους της εταιρείας, τον Λεωνίδα και τον Φωκίωνα Ζησιάδη.

Το συγκεκριμένο ποσό των 5,84 εκατ. ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στην εταιρεία από τους εν λόγω μετόχους, με σκοπό την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και με προορισμό τη μελλοντική αύξηση. Επομένως, το ανώτατο ποσό των 46 εκατ. ευρώ που ζητείται από την αγορά περιλαμβάνει και αυτά τα κεφάλαια που έχουν ήδη εισφερθεί.

Το ενδιαφέρον της αγοράς και η συνέχεια του έργου

Για τους επενδυτές, η έκτακτη γενική συνέλευση της 30ης Νοεμβρίου θα αποτελέσει κομβικό σημείο, καθώς θα κρίνει την έγκριση της αύξησης με τη δομή που προτείνει το διοικητικό συμβούλιο. Μετά την απόφαση, το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στο ύψος της κάλυψης της αύξησης, στη σύνθεση των επενδυτών που θα συμμετάσχουν, καθώς και στην επίδραση που θα έχει η έκδοση των νέων μετοχών στα ποσοστά των σημερινών μετόχων.

Όσον αφορά το έργο στη Σάνη, ο βασικός στόχος παραμένει η χρηματοδότηση να συμβαδίζει με την πρόοδο των εργασιών. Το συγκρότημα συνδυάζει ξενοδοχειακή ανάπτυξη, τουριστικές κατοικίες και έργα υποδομής, απαιτώντας συντονισμένη και απρόσκοπτη εξέλιξη σε όλα τα μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Topontiki