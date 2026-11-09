Τραγωδία νότια της Κρήτης: 12 νεκροί μετανάστες σε λέμβο, διασώθηκαν 105 άτομα

Μια επιχείρηση εντοπισμού λέμβου με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης είχε τραγική κατάληξη, καθώς εντός της βάρκας βρέθηκαν 12 σοροί. Οι αρχές, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), κατάφεραν να διασώσουν συνολικά 105 αλλοδαπούς σε τρία διαφορετικά περιστατικά, τα οποία σημειώθηκαν κατά μήκος του νησιού, φέρνοντας στην επιφάνεια το μέγεθος του δράματος.

Ο εντοπισμός της λέμβου με τους νεκρούς

Το πρώτο και πιο τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα σε απόσταση περίπου 15 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά, ή νοτιονοτιοδυτικά σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη. Η αρχική ειδοποίηση για την ύπαρξη της λέμβου προήλθε από ένα παραπλέον πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο έφερε σημαία Μαρόκου και εντόπισε τη βάρκα με τους αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη διεξαγωγή της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, ένα πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος ανέλαβε την επιχείρηση διάσωσης, κατά την οποία μετεπιβιβάστηκαν με ασφάλεια 18 διασωθέντες μετανάστες. Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, από τη λέμβο περισυνελέγησαν και 12 σοροί ατόμων που είχαν χάσει τη ζωή τους.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών στο σημείο του συμβάντος, το σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μεταφέροντας τους διασωθέντες και τις σορούς, κατευθύνθηκε προς το λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Λιμενικού, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τη στιγμή του εντοπισμού και της επιχείρησης ήταν καλές, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο τραγική την κατάληξη.

Επιχειρήσεις διάσωσης με τη συνδρομή της Frontex

Την ίδια περίοδο, δύο ακόμη επιχειρήσεις εντοπισμού και περισυλλογής μεταναστών εξελίχθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αμφότερες υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Στην πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις, ένα επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε μια λέμβο που μετέφερε περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες.

Ο εντοπισμός αυτός πραγματοποιήθηκε σε απόσταση περίπου 30 ναυτικών μιλίων νότια των Καλών Λιμένων. Οι επιβαίνοντες της λέμβου περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφος της δύναμης της Frontex. Μετά την περισυλλογή, οι διασωθέντες μετανάστες πρόκειται να μεταφερθούν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

Δεύτερο περιστατικό με μη επανδρωμένο εναέριο μέσο

Το δεύτερο περιστατικό, το οποίο εντάσσεται στις επιχειρήσεις που διεξήγαγε η Frontex, αφορούσε τον εντοπισμό μιας ακόμη λέμβου με μετανάστες. Αυτή τη φορά, ένα μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex ήταν αυτό που εντόπισε τη λέμβου, η οποία μετέφερε περίπου 40 αλλοδαπούς.

Η συγκεκριμένη λέμβος εντοπίστηκε σε απόσταση 31 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ακολούθησε άμεσα επιχείρηση περισυλλογής των επιβαινόντων από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, ο προορισμός για τη μεταφορά των διασωθέντων ήταν επίσης το λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Ο συνολικός απολογισμός των τριών περιστατικών

Συνολικά, οι τρεις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης οδήγησαν στον εντοπισμό περίπου 117 μεταναστών. Από αυτόν τον συνολικό αριθμό, οι 105 διασώθηκαν επιτυχώς από τις αρχές και τα σκάφη της Frontex, λαμβάνοντας την απαραίτητη βοήθεια. Δυστυχώς, το δράμα ολοκληρώθηκε με την ανεύρεση 12 νεκρών ατόμων μέσα στην πρώτη λέμβο που εντοπίστηκε.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τους διασωθέντες, ενώ παράλληλα διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία με τους νεκρούς μετανάστες, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της θλιβερής κατάληξης.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit, Topontiki