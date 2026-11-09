Αναβολή στην έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης

Προσωρινή ανακοπή στη διαδικασία απομάκρυνσης ενός ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης επετεύχθη, χάρη στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και τις πολυήμερες κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στο ζευγάρι να επιστρέψει άμεσα στο σπίτι του, στην οδό Καππαδοκίας 64.

Η εξέλιξη της υπόθεσης

Η αναστολή της έξωσης συμφωνήθηκε ύστερα από επικοινωνία και συνεννόηση του νέου ιδιοκτήτη του ακινήτου με την οικογένεια. Η νέα προθεσμία ορίστηκε για τις 19 Ιανουαρίου 2027, ημερομηνία κατά την οποία έχει προγραμματιστεί η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων στο Εφετείο.

Την εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε η Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τη σημασία της προσωρινής αυτής νίκης για την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.

Κύμα αλληλεγγύης και κινητοποιήσεις

Προηγήθηκε έντονη δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να πραγματοποιούνται έξω από την κατοικία του ζευγαριού. Στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν κάτοικοι της περιοχής, εργατικά σωματεία, συλλογικότητες, καθώς και φίλοι των ομάδων του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή.

Όλοι αυτοί οι φορείς ένωσαν τις φωνές τους, δημιουργώντας ένα κοινό μέτωπο συμπαράστασης προς το ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο συνέβαλε καθοριστικά στην προσωρινή ανακοπή της διαδικασίας απομάκρυνσης.

Η θέση της Ένωσης Ενοικιαστ(ρι)ών

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για «ουσιαστική νίκη στον αγώνα της οικογένειας, της γειτονιάς και ολόκληρης της πόλης». Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια προσωρινή ανάσα και όχι την οριστική διευθέτηση της υπόθεσης.

Συνέχιση των αγώνων

Όπως υπογραμμίζεται από την Ένωση, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν. Το αίτημα παραμένει η πλήρης προστασία της πρώτης κατοικίας, με στόχο να εξασφαλιστεί η μόνιμη παραμονή του ζευγαριού στην εστία του.

Επιπλέον, οι αγώνες θα συνεχιστούν για να αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα της στεγαστικής ανασφάλειας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ευρύτερες λύσεις στο πρόβλημα.

Με πληροφορίες από: lifo.gr