Τραγικό ναυάγιο στη Σενεγάλη: 34 νεκροί και ένας επιζών από σκάφος μεταναστών

Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα τραγικό ναυάγιο σκάφους με μετανάστες, το οποίο σημειώθηκε χθες βράδυ στα ανοικτά των ακτών του Κεμπεμέρ, στη βορειοδυτική Σενεγάλη. Από τους επιβαίνοντες, μόνο ένας κατάφερε να επιβιώσει, σύμφωνα με τους προσωρινούς απολογισμούς που δόθηκαν από κρατικά μέσα ενημέρωσης και μια ΜΚΟ. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την άμεση κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών για έρευνα, διάσωση και υποστήριξη.

Ο βαρύς απολογισμός του ναυαγίου

Ο προσωρινός απολογισμός του ναυαγίου, όπως ανακοινώθηκε από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σενεγάλης και επιβεβαιώθηκε από μια ΜΚΟ, κάνει λόγο για τουλάχιστον 34 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους. Το πρακτορείο ειδήσεων της Σενεγάλης (APS) ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας απροσδιόριστος αριθμός ατόμων» «αγνοείται σε αυτό το θαλάσσιο ατύχημα».

Ο αριθμός των θυμάτων επιβεβαιώθηκε με σαφήνεια από τη ΜΚΟ Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλία (ADHA). Η οργάνωση δήλωσε, σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι το ναυάγιο «στοίχισε τη ζωή σε 34 ανθρώπους» και άφησε «μόνο έναν επιζώντα», υπογραμμίζοντας την τραγική έκταση της απώλειας.

Το ακριβές σημείο της τραγωδίας

Το τραγικό ναυάγιο έλαβε χώρα στα ανοικτά των ακτών του Κεμπεμέρ, μιας περιοχής που βρίσκεται στη βορειοδυτική Σενεγάλη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα Le Soleil, το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Λουμπούλ, προσδιορίζοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια την τοποθεσία.

Η περιοχή του Λουμπούλ ανήκει στην περιφέρεια Λούγκα, η οποία υπάγεται διοικητικά στον ευρύτερο νομό Κεμπεμέρ. Γεωγραφικά, το σημείο της τραγωδίας τοποθετείται σε μια θαλάσσια ζώνη μεταξύ των μεγάλων πόλεων Ντακάρ και Σεν-Λουί, κατά μήκος των δυτικών ακτών της Σενεγάλης.

Άμεση κινητοποίηση των κρατικών υπηρεσιών

Μετά το τραγικό συμβάν, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες της Σενεγάλης τέθηκαν άμεσα σε πλήρη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας προέβη σε επίσημη δήλωση, τονίζοντας τις άμεσες ενέργειες που έχουν αναληφθεί για την διαχείριση της κρίσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, οι υπηρεσίες «κινητοποιούνται για να συνεχίσουν την έρευνα, να διασώσουν τυχόν επιζώντες και να στηρίξουν τις οικογένειες» των θυμάτων. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται τόσο στην ανεύρεση τυχόν αγνοουμένων όσο και στην παροχή απαραίτητης βοήθειας και υποστήριξης στους πληγέντες και τις οικογένειές τους.

Η πιθανή καταγωγή των θυμάτων

Σχετικά με την καταγωγή των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο, η εφημερίδα Le Soleil παρείχε ορισμένες αρχικές πληροφορίες. Πιστεύεται ότι η πλειονότητα των θυμάτων προέρχεται από συγκεκριμένες πόλεις που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή με το σημείο της τραγωγίας.

Ειδικότερα, η εφημερίδα αναφέρει ότι τα περισσότερα θύματα εκτιμάται πως κατάγονται από τις πόλεις Λεόνα και Τιέπ. Και οι δύο αυτές πόλεις βρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής του Κεμπεμέρ, όπου και σημειώθηκε το φονικό ναυάγιο, ενισχύοντας την υπόθεση της τοπικής καταγωγής των θυμάτων.

Το επικίνδυνο ταξίδι προς τα Κανάρια Νησιά

Το ναυάγιο αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά και τραγική σειρά περιστατικών που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς χιλιάδες μετανάστες επιχειρούν να φτάσουν στην Ευρώπη. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να διασχίσουν τη θαλάσσια διαδρομή από τη Δυτική Αφρική προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των μεταναστών Walking Borders έχει καταγράψει τον βαρύ φόρο αίματος αυτής της διαδρομής, αναδεικνύοντας τους τεράστιους κινδύνους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, 635 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μόνο κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, γεγονός που υπογραμμίζει την επικινδυνότητα και την ανάγκη για άμεσες λύσεις.

Με πληροφορίες από: Topontiki