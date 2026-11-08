Ισοπαλία χωρίς τέρματα για ΟΦΗ και Ατρόμητο στο Ηράκλειο

Ισόπαλοι χωρίς τέρματα, 0-0, αναδείχθηκαν ο ΟΦΗ και ο Ατρόμητος στο Ηράκλειο, σε μια αναμέτρηση όπου οι γηπεδούχοι ήταν εμφανώς καλύτεροι και δημιούργησαν πληθώρα ευκαιριών για να σκοράρουν. Παρά την κυριαρχία τους, οι Κρητικοί δεν κατάφεραν να μετουσιώσουν τις προσπάθειές τους σε γκολ, με αποτέλεσμα να μείνουν στο μηδέν. Ο Ατρόμητος, από την άλλη πλευρά, ακολούθησε μια πιο παθητική τακτική, περιοριζόμενος σε λίγα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά κατάφερε να αποσπάσει έναν ανέλπιστο βαθμό.

Η κυριαρχία του ΟΦΗ και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο ΟΦΗ έδειξε μεγάλη διάθεση να φτάσει στη νίκη, αναζητώντας επίμονα το γκολ καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι Κρητικοί πραγματοποίησαν ίσως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια τους στην Stoiximan Super League, δημιουργώντας πολλές επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία του Χουτεσιώτη. Ο Φούντας ήταν ο κύριος εκφραστής των επιθετικών προσπαθειών, ενώ ο Χατζηγιοβάνης, που αγωνίστηκε σε ρόλο μπακ χαφ, ήταν εξαιρετικός και συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Παρά την ανωτερότητα και τις ευκαιρίες που δημιούργησε, ο ΟΦΗ δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μάλιστα, ο Κόντρο σκόραρε, αλλά το γκολ του δεν μέτρησε, καθώς υποδείχθηκε σωστά ως άκυρο. Οι Περιστεριώτες, από την πλευρά τους, είχαν έναν παθητικό ρόλο, προσπαθώντας κυρίως να αμυνθούν και να εκμεταλλευτούν τυχόν λάθη των γηπεδούχων μέσω αντεπιθέσεων.

Το πρώτο ημίχρονο και ο τραυματισμός του Κρίσμανιτς

Το παιχνίδι στα πρώτα του λεπτά δεν διεκδικούσε δάφνες ποιότητας, με τον ΟΦΗ να έχει τον έλεγχο και να είναι τοποθετημένος στο μισό του αντιπάλου. Οι γηπεδούχοι προσπαθούσαν να διασπάσουν την άμυνα του Ατρόμητου, κυρίως με τους ακραίους μπακ χαφ. Η πρώτη αξιόλογη στιγμή του αγώνα ήρθε από τα δεξιά, με τον Ντίκμαν να κάνει ένα γύρισμα και τον Φούντα να πλασάρει, στέλνοντας όμως την μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Αυτή ήταν και η μοναδική στιγμή που ξεχώρισε στο πρώτο 45λεπτο. Ο ΟΦΗ ήταν καλύτερος, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Παράλληλα, οι γηπεδούχο είδαν τον Κρίσμανιτς να αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια λόγω τραυματισμού. Επίσης, υπήρξαν διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΟΦΗ για χέρι του Καραμάνη σε κεφαλιά του Νικολάου, οι οποίες κρίνονται μάλλον σωστές.

Η πίεση του ΟΦΗ στο δεύτερο μέρος και οι αλλαγές

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ανάλογο τρόπο, με τον ΟΦΗ να διατηρεί τον έλεγχο του αγώνα. Οι Κρητικοί κατάφεραν να σκοράρουν εκ νέου με τον Κόντρο, αλλά και αυτή τη φορά το γκολ σωστά δεν μέτρησε. Ο Ατρόμητος, από την πλευρά του, προσπαθούσε να βρει τη στιγμή του για να πετύχει ένα γκολ που θα του έκανε εύκολη τη δουλειά στο Ηράκλειο, ωστόσο αδυνατούσε να δημιουργήσει μεγάλες φάσεις και δεν έπαιρνε βοήθειες από τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Με την είσοδο του Χατζηγιοβάνη, ο ΟΦΗ ανέβασε ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς του, πίεσε ασφυκτικά τον Ατρόμητο και τον έκλεισε για τα καλά στην περιοχή του. Οι γηπεδούχοι έχασαν μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία με τον Φούντα και άλλαξαν τον σχηματισμό τους, φορτώνοντας την περιοχή του αντιπάλου. Ωστόσο, αυτή η επιθετική προσέγγιση άφησε και χώρους στην άμυνα, τους οποίους ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί. Τελικά, ο ΟΦΗ δεν βρήκε το γκολ και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το φινάλε.

Κίτρινες κάρτες και αλλαγές παικτών

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε συνολικά έξι κίτρινες κάρτες. Για τον ΟΦΗ, κίτρινη κάρτα δέχτηκαν ο Φούντας στο 13ο λεπτό, ο Μπουχαλάκης στο 51ο λεπτό και ο Πνευμονίδης στο 80ο λεπτό. Από την πλευρά του Ατρόμητου, κίτρινες κάρτες αντίκρισαν ο Ανδρούτσος στο 37ο λεπτό, ο Σερζίνιο στο 54ο λεπτό και ο Περέα στο 71ο λεπτό.

Όσον αφορά τις αλλαγές, ο ΟΦΗ προχώρησε σε δύο αναγκαστικές. Στο 46ο λεπτό, ο Σιέλης πήρε τη θέση του τραυματία Κρίσμανιτς, ενώ στο 87ο λεπτό, ο Γκονζάλεθ εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο αντί του Νικολάου.

Η τακτική προσέγγιση του Χρήστου Κόντη

Ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, επέλεξε να μην προβεί σε καμία αλλαγή στην αρχική σύνθεση της ομάδας του, λίγες μέρες μετά τον θρίαμβο του Βουκουρεστίου. Η επιλογή αυτή δείχνει την εμπιστοσύνη του στους παίκτες που αγωνίστηκαν στην προηγούμενη αναμέτρηση, παρά το γεγονός ότι ο Ατρόμητος θεωρούνταν φορμαρισμένος και αναζητούσε να κάνει τη ζημιά στους Κρητικούς.

Η τακτική του ΟΦΗ, με την έμφαση στον έλεγχο και την πίεση από τα πλάγια, ιδιαίτερα με τους ακραίους μπακ χαφ, έδειξε την πρόθεση της ομάδας να επιτεθεί και να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Ωστόσο, η αλλαγή σχηματισμού στο δεύτερο ημίχρονο, με την προσπάθεια να φορτωθεί η περιοχή, άφησε εκτεθειμένους χώρους στην άμυνα, τους οποίους ο Ατρόμητος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί, με το τελικό 0-0 να αφήνει μεν τους Κρητικούς με την πικρία της ισοπαλίας, αλλά τους Περιστεριώτες με έναν ανέλπιστο βαθμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko