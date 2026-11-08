Τρεις συλλήψεις για απάτη 129 εκατομμυρίων δολαρίων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν και κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να υποδυθούν υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και δικηγόρους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέσπασαν περισσότερα από 129 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες σε διάφορες χώρες, εφαρμόζοντας ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης που βασίστηκε στην πλαστοπροσωπία και την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε πρόσφατα μέσω κατηγορητηρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αμερικανικές δικαστικές Αρχές.

Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, οι τρεις συλληφθέντες είναι οι Τζέικομπ Σόαλ, Σαρόν Χαζάν και Γκι Σιτρίτ. Αυτοί οι άνδρες φέρονται να συμμετείχαν ενεργά σε ένα οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης επιχειρήσεων, το οποίο εκτιμάται ότι διήρκεσε από το 2024 έως το 2026. Οι κατηγορίες που τους βαραίνουν αφορούν την εκμετάλλευση της τεχνητής νοημοσύνης για την παραπλάνηση εργαζομένων και την απόσπαση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές χώρες. Ειδικότερα, οι Τζέικομπ Σόαλ και Σαρόν Χαζάν εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Λίγο αργότερα, τον Σεπτέμβριο, ο Γκι Σιτρίτ συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Εισαγγελία της Νέας Υόρκης έχει αναλάβει την υπόθεση, η οποία αφορά μια διεθνή απάτη με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις.

Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην απάτη

Το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο εξαπάτησης, η οποία βασιζόταν στην πλαστοπροσωπία και την αξιοποίηση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατηγορούμενοι αξιοποιούσαν την τεχνολογία AI για να αλλοιώνουν φωνές και εικόνες, δημιουργώντας έτσι μια ψευδή αίσθηση αξιοπιστίας και αυθεντικότητας. Αυτή η τεχνική τους επέτρεπε να υποδύονται με πειστικό τρόπο υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και δικηγόρους.

Η ικανότητα να μιμούνται τη φωνή και την εικόνα πραγματικών στελεχών ήταν κεντρική στον τρόπο λειτουργίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερναν να πείθουν εργαζομένους ότι επικοινωνούσαν με τα πραγματικά πρόσωπα της διοίκησης ή με εξουσιοδοτημένους νομικούς συμβούλους. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έδινε μια νέα διάσταση στην απάτη, καθιστώντας δύσκολο για τα θύματα να αντιληφθούν την παραπλάνηση.

Το οργανωμένο σχέδιο εξαπάτησης των επιχειρήσεων

Το σχέδιο των απατεώνων ξεκινούσε με την προσέγγιση εργαζομένων σε διάφορες εταιρείες. Οι κατηγορούμενοι εμφανίζονταν αρχικά ως διευθύνοντες σύμβουλοι ή άλλα υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων. Ο σκοπός τους ήταν να ζητήσουν τη συνδρομή των υπαλλήλων για την ολοκλήρωση δήθεν εμπιστευτικών οικονομικών συναλλαγών, δημιουργώντας ένα κλίμα επείγοντος και μυστικότητας.

Για να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους και να διασφαλίσουν την επιτυχία της απάτης, χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία AI για να μιμούνται τη φωνή και την εικόνα των πραγματικών στελεχών. Στη συνέχεια, καθοδηγούσαν τους υπαλλήλους να επικοινωνήσουν με δικηγόρους, οι οποίοι υποτίθεται ότι ανήκαν σε ένα μεγάλο διεθνές δικηγορικό γραφείο και είχαν αναλάβει τη διαχείριση των συγκεκριμένων συναλλαγών. Αυτό το βήμα πρόσθετε ένα επιπλέον επίπεδο νομιμότητας στο σχέδιο.

Η παραπλάνηση των υπαλλήλων και οι μεταφορές χρημάτων

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πίσω από τους υποτιθέμενους νομικούς βρίσκονταν και πάλι οι ίδιοι οι απατεώνες. Αυτοί παρουσιάζονταν ως δικηγόροι και έδιναν στους εργαζομένους λεπτομερείς οδηγίες για τη μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών. Οι υπάλληλοι, πιστεύοντας ότι εκτελούσαν νόμιμες εντολές της διοίκησης των εταιρειών τους και συνεργαζόμενοι με εξουσιοδοτημένους νομικούς, προχωρούσαν στις ζητούμενες μεταφορές.

Με αυτόν τον τρόπο, τα χρήματα κατέληγαν σε λογαριασμούς που είχαν υποδείξει οι κατηγορούμενοι, χωρίς οι εργαζόμενοι να αντιληφθούν ότι ήταν θύματα μιας καλοστημένης απάτης. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και η προσεκτική σκηνοθεσία των επικοινωνιών συνέβαλαν καθοριστικά στην παραπλάνηση, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές απώλειες για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

Το συνολικό ποσό της απάτης

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι οι τρεις άνδρες, μαζί με τους συνεργούς τους, κατάφεραν να αποσπάσουν ένα συνολικό ποσό που ξεπερνά τα 129 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το τεράστιο χρηματικό ποσό αποκτήθηκε μέσω του καλοστημένου σχεδίου εξαπάτησης που έθεσαν σε εφαρμογή, στοχεύοντας επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες.

Οι εταιρείες που έπεσαν θύματα αυτής της απάτης βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, με το κατηγορητήριο να αναφέρει ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διεθνής εμβέλεια της απάτης υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και την οργανωμένη φύση του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Topontiki