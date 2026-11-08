Συνελήφθη 57χρονη στον Κολωνό για χρηματοπιστωτική απάτη με ευρωπαϊκό ένταλμα

Μια 57χρονη αλλοδαπή συνελήφθη το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου 2026 στην περιοχή του Κολωνού, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Πολωνίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και αξιοποίηση πληροφοριών. Η γυναίκα κατηγορείται για χρηματοπιστωτική απάτη, με το ένταλμα να έχει εκδοθεί ήδη από το 2003.

Το ιστορικό της σύλληψης

Οι αστυνομικές αρχές της Αττικής προχώρησαν στη σύλληψη της 57χρονης αλλοδαπής γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε στην περιοχή του Κολωνού. Η επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας, συγκεκριμένα του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), στέφθηκε με επιτυχία το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου του έτους 2026.

Η σύλληψη αυτή ήταν αποτέλεσμα εντατικών ερευνών και συστηματικής αξιοποίησης πληροφοριών που οδήγησαν στον εντοπισμό της. Η γυναίκα διωκόταν εδώ και πολλά χρόνια, καθώς σε βάρος της υπήρχε ενεργό ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εκδοθέν από τις αρχές της Πολωνίας.

Οι κατηγορίες και το ευρωπαϊκό ένταλμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Ελληνική Αστυνομία, η 57χρονη κατηγορείται για σοβαρές πράξεις χρηματοπιστωτικής απάτης. Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, το οποίο οδήγησε στην πρόσφατη σύλληψή της, είχε εκδοθεί ήδη από το 2003 από τις δικαστικές αρχές της Πολωνίας.

Οι κατηγορίες αφορούν περιστατικά που χρονολογούνται από το ίδιο έτος, το 2003, και σχετίζονται με την απόσπαση χρηματικών ποσών από υποψήφια θύματα. Η φύση των αδικημάτων υποδηλώνει ένα οργανωμένο σχέδιο με στόχο την παράνομη αποκόμιση περιουσιακού οφέλους, το οποίο, όπως προκύπτει από τις πηγές, ήταν σημαντικού ύψους.

Η μέθοδος δράσης της κατηγορούμενης

Η 57χρονη φέρεται να είχε αναπτύξει μια συγκεκριμένη μέθοδο δράσης για να εξαπατά τα θύματά της. Το 2003, παρουσιάστηκε σε διάφορα άτομα ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας, προσδίδοντας κύρος και αξιοπιστία στις ενέργειές της. Με αυτόν τον τρόπο, κατάφερε να προσεγγίσει υποψήφια θύματα που αναζητούσαν λύσεις για τα οικονομικά τους ζητήματα.

Το πρόσχημα που χρησιμοποιούσε ήταν ότι θα τους παρείχε βοήθεια και εξυπηρέτηση στην αποπληρωμή των δανείων τους. Εκμεταλλευόμενη την ανάγκη ή την επιθυμία τους για οικονομική διευκόλυνση, τους απέσπασε διάφορα χρηματικά ποσά. Το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε από αυτές τις ενέργειες ανέρχεται στο ποσό των 18.600 ευρώ.

Πλαστές συμβάσεις και συνεργασία

Πέρα από τις άμεσες αποσπάσεις χρημάτων, η 57χρονη κατηγορείται και για άλλες σοβαρές πράξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής απάτης. Συγκεκριμένα, φέρεται να κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις, οι οποίες αφορούσαν τη χορήγηση δανείων.

Αυτές οι πλαστές συμβάσεις φέρεται να σχετίζονταν με πολωνικά τραπεζικά καταστήματα, προσδίδοντας μια ψευδή νομιμότητα στις παράνομες δραστηριότητές της. Επιπλέον, οι κατηγορίες αναφέρουν ότι οι ενέργειες αυτές δεν έγιναν μεμονωμένα, αλλά από κοινού με άλλη ομοεθνή της, υποδεικνύοντας μια πιθανή συνεργασία στο πλαίσιο του εγκληματικού σχεδίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki