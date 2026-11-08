Κατέρρευσε κερκίδα σε γήπεδο στη Νορβηγία: Ένας οπαδός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Παραλίγο τραγωδία σημειώθηκε σε αθλητική αναμέτρηση στη Νορβηγία, όταν ένα μέρος κερκίδας κατέρρευσε. Το περιστατικό συνέβη στο γήπεδο Romssa Arena, κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Eliteserien, ανάμεσα στην Τρόμσο και την Μπόντο Γκλιμτ. Ένας οπαδός μεταφέρθηκε τραυματίας στο νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να κρίνεται ανησυχητική.

Η κατάρρευση της κερκίδας στο Romssa Arena

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο 40ο λεπτό της αναμέτρησης, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους. Οι οπαδοί της Τρόμσο είχαν γεμίσει σχεδόν το γήπεδο Romssa Arena, το οποίο έχει χωρητικότητα 7.500 θεατών. Συγκεκριμένα, το τμήμα της κερκίδας που βρισκόταν πίσω από την εστία της ομάδας τους, υποχώρησε ξαφνικά.

Οι φίλαθλοι που βρίσκονταν σε αυτό το σημείο άρχισαν να χοροπηδούν, υπό τους ήχους συνθημάτων που δονούσαν την ατμόσφαιρα του γηπέδου. Η έντονη αυτή κίνηση είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση ολόκληρου του πετάλου, με τους οπαδούς να βρίσκονται στο δάπεδο. Η ξαφνική υποχώρηση του δαπέδου προκάλεσε άμεση αναστάτωση και έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους, καθώς η ασφάλεια των φιλάθλων τέθηκε σε κίνδυνο.

Μαρτυρίες από το σημείο του συμβάντος

Μία οπαδός, η οποία βρισκόταν στην κερκίδα που κατέρρευσε, περιέγραψε λεπτομερώς τα γεγονότα στην τοπική εφημερίδα VG. Όπως δήλωσε η ίδια, «σηκωθήκαμε όρθιοι και αρχίσαμε να χοροπηδάμε υπό τους ήχους ενός συνθήματος των οπαδών». Η περιγραφή της συνεχίστηκε με την αναφορά στην ξαφνική και απρόσμενη υποχώρηση του δαπέδου, που αιφνιδίασε τους πάντες.

Η οπαδός πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ξαφνικά, το δάπεδο υποχώρησε και η σειρά καθισμάτων μπροστά μας έσπασε στα δύο». Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, «τουλάχιστον δύο άνθρωποι έπεσαν μέσα από το δάπεδο». Ωστόσο, η ίδια δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει από ποιο ακριβώς ύψος έπεσαν αυτά τα άτομα, ούτε και τον συνολικό αριθμό των ανθρώπων που παρασύρθηκαν από την κατάρρευση της κερκίδας, καθώς επικρατούσε σύγχυση.

Η αντίδραση των αρχών και η κατάσταση των τραυματιών

Αμέσως μετά το περιστατικό, η τοπική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να διακριβώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η κατάρρευση. Οι αρχές ενημέρωσαν τα μέσα ενημέρωσης ότι η συγκεκριμένη εξέδρα δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμα και αν ο αγώνας συνεχιζόταν, λόγω της σοβαρότητας της ζημιάς που είχε υποστεί η κατασκευή.

Ως εκ τούτου, οι οπαδοί που βρίσκονταν στην πληγείσα εξέδρα απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, για λόγους ασφαλείας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε μία από τις πλαϊνές κερκίδες του γηπέδου της Τρόμσο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους και να μπορέσουν να συνεχίσουν να παρακολουθούν τον αγώνα από άλλο, ασφαλές σημείο.

Παρά την ένταση και την ανησυχία που προκάλεσε το συμβάν, οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των εμπλεκομένων είναι καθησυχαστικές. Δεν φαίνεται να υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός μεταξύ των φιλάθλων. Μόνο ένας οπαδός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους, αλλά και για αυτόν, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει υποστεί κάτι ανησυχητικό. Αυτό το γεγονός έφερε ανακούφιση στους υπεύθυνους, τους παρευρισκόμενους και τις οικογένειες των φιλάθλων, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Με πληροφορίες από: Newsit