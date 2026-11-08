Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Ισοπαλία με γκολ και χαμένες ευκαιρίες στην Τρίπολη

Σε έναν αγώνα που ξεκίνησε με μέτριο έως κακό ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο και εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικό δεύτερο μέρος, ο Αστέρας Τρίπολης και η Καλαμάτα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Οι δύο ομάδες μοιράστηκαν τους βαθμούς, με τον Μακέντα να ανοίγει το σκορ για τους Αρκάδες και τον Μπολίβαρ να ισοφαρίζει για τους Μεσσήνιους.

Η εικόνα του αγώνα και η βαθμολογική συγκομιδή

Το παιχνίδι στην Τρίπολη προσέφερε συγκινήσεις κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες. Με την ισοπαλία αυτή, ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε τους 7 βαθμούς και ανέβηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Από την πλευρά της, η Καλαμάτα έφτασε τους 12 βαθμούς και κατάφερε να παραμείνει στην οκτάδα, παρά το γεγονός ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει τη νίκη στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι αρχικές συνθέσεις των δύο ομάδων

Ο γηπεδούχος Αστέρας Τρίπολης, υπό την καθοδήγηση του Γκονσάλο Φέιο, παρατάχθηκε με σύστημα 4-3-3. Στο τέρμα βρέθηκε ο Παπαδόπουλος, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Σίλβα και Χρυσόπουλος ως στόπερ, ο Μέντες αριστερό μπακ και ο Κώτσιρας δεξί. Η τριάδα της μεσαίας γραμμής αποτελούνταν από τους Γκονζάλες, Κουρμπέλη και Μπουζούκη, ενώ στην επίθεση βρέθηκαν οι Ορόσκο, Μακέντα και Κιμπιόκα.

Για την Καλαμάτα, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Γκέλιο ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Στρούγγη και Ροντρίγκες στα στόπερ. Ο Καλουτσικίδης αγωνίστηκε ως δεξιός στόπερ και ο Αλόνσο ως αριστερός. Στα αμυντικά χαφ βρέθηκαν οι Ντιαρά και Κατάλντι, ενώ πίσω από τον Κουρμινόφσκι στην επίθεση, από αριστερά προς τα δεξιά, αγωνίστηκαν οι Μορέιρα, Χάμζα και Σίγκουρτσον.

Το πρώτο ημίχρονο και το προβάδισμα του Αστέρα

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα χαρακτηρίστηκε από μέτριο έως κακό θέαμα, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να απειλήσει ουσιαστικά την αντίπαλη εστία. Οι φάσεις ήταν ελάχιστες και η ροή του παιχνιδιού ήταν αργή.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν ένα σουτ του Μπουζούκη που έφυγε άουτ και μια προσπάθεια του Κουρμινόφσκι που αποτέλεσε μεγαλύτερη ευκαιρία. Ωστόσο, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, ο Μπουζούκης βρήκε τον Ορόσκο, ο οποίος έκανε τη σέντρα και ο Μακέντα με κεφαλιά σκόραρε, δίνοντας το προβάδισμα 1-0 στον Αστέρα Τρίπολης.

Η αντεπίθεση της Καλαμάτας στο δεύτερο μέρος και η ισοφάριση

Το δεύτερο ημίχρονο είχε εντελώς διαφορετική εικόνα, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν τον ρυθμό και να δημιουργούν τη μία μεγάλη ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 56ο λεπτό, οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα, με τον Κιμπιόκα να επιλέγει το σουτ αντί της πάσας, στέλνοντας τη μπάλα λίγο άουτ.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Μπολίβαρ της Καλαμάτας εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, το οποίο μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος με διπλή προσπάθεια. Ο γρήγορος ρυθμός συνεχίστηκε και στο 66ο λεπτό, ο Ορόσκο του Αστέρα έκανε σουτ αντί να πασάρει, με τη μπάλα να φεύγει ελάχιστα άουτ, χάνοντας ακόμα μία μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του. Στο επόμενο λεπτό, ο Μπολίβαρ από πλάγια θέση, σχεδόν δίπλα στην γραμμή του άουτ, έπιασε ένα μαγικό σουτ στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες της «Μαύρης Θύελλας» στο τέλος

Παρά την ισοφάριση, η Καλαμάτα δεν σταμάτησε να πιέζει για το νικητήριο γκολ. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις του αγώνα, η «Μαύρη Θύελλα» είχε δύο δοκάρια, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Οι φάσεις αυτές διαμόρφωσαν το τελικό 1-1, αφήνοντας την Καλαμάτα με την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta