Κατέρρευσε εξέδρα με οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ σε ντέρμπι στη Νορβηγία

Σοκαριστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη «Romssa Arena» της Νορβηγίας, όταν τμήμα εξέδρας με φιλοξενούμενους οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ κατέρρευσε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του ντέρμπι της 26ης αγωνιστικής της Eliteserien, όπου η Τρόμσο αντιμετώπιζε την Μπόντο Γκλιμτ. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν καθοριστική, καθώς στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ενώ οι πρώτες πληροφορίες για την κατάσταση των φιλάθλων ήταν καθησυχαστικές.

Η κατάρρευση της εξέδρας

Το απρόοπτο γεγονός έλαβε χώρα περίπου στο 40ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν τμήμα της εξέδρας που φιλοξενούσε τους οπαδούς της Μπόντο Γκλιμτ παρουσίασε πρόβλημα στατικότητας και υποχώρησε. Αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια ενός κρίσιμου ντέρμπι για την 26η αγωνιστική του νορβηγικού πρωταθλήματος Eliteserien, με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στη «Romssa Arena».

Οι πρώτες πληροφορίες, όπως μεταδόθηκαν από το νορβηγικό τηλεοπτικό δίκτυο TV 2, ανέφεραν ότι ορισμένοι φίλαθλοι έπεσαν στο κενό εξαιτίας της κατάρρευσης της κατασκευής. Η εικόνα αυτή προκάλεσε άμεσα ανησυχία και κινητοποίηση τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Άμεση κινητοποίηση και διακοπή του αγώνα

Η αντίδραση των υπευθύνων του γηπέδου και των αρχών ήταν άμεση. Από τα μεγάφωνα της «Romssa Arena» απευθύνθηκε έκκληση προς τους φιλάθλους της Μπόντο Γκλιμτ να εγκαταλείψουν την εξέδρα. Αυτή η ενέργεια κρίθηκε απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στο σημείο του συμβάντος και να παρασχεθεί βοήθεια στους τυχόν τραυματίες.

Στο σημείο της κατάρρευσης έσπευσαν αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρο, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, της Τρόμσο και της Μπόντο Γκλιμτ, οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια, καθώς η αναμέτρηση διακόπηκε προσωρινά για λόγους ασφαλείας και για να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών δυνάμεων.

Η κατάσταση των φιλάθλων και η επανέναρξη

Μετά την αρχική αναστάτωση και την κινητοποίηση των αρχών, οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των φιλάθλων που επηρεάστηκαν από την κατάρρευση ήταν καθησυχαστικές. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, υπήρξαν οπαδοί με ελαφρά τραύματα. Δεν έχει γίνει γνωστό ότι κάποιος φίλαθλος υπέστη σοβαρό τραυματισμό, γεγονός που μετρίασε την αρχική ανησυχία.

Παρά το σοβαρό περιστατικό, η αναμέτρηση μεταξύ Τρόμσο και Μπόντο Γκλιμτ τελικά συνεχίστηκε, αφού εκτιμήθηκε ότι οι συνθήκες ασφαλείας το επέτρεπαν. Η απόφαση για την επανέναρξη του αγώνα λήφθηκε μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Προηγούμενος τραυματισμός στον αγωνιστικό χώρο

Λίγο πριν την κατάρρευση της εξέδρας, η αναμέτρηση είχε ήδη σημαδευτεί από ένα ακόμη απρόοπτο στον αγωνιστικό χώρο. Συγκεκριμένα, περίπου στο 35ο λεπτό του αγώνα, ο ποδοσφαιριστής Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ τραυματίστηκε στον αυχένα. Ο τραυματισμός του προήλθε από σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Τρόμσο.

Λόγω της φύσης του τραυματισμού του, ο Όλε Ντίντρικ Μπλόμπεργκ χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, λαμβάνοντας τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες. Αυτό το περιστατικό είχε προηγηθεί κατά λίγα λεπτά της κατάρρευσης της εξέδρας, προσθέτοντας στην ένταση και την ανησυχία που επικρατούσε στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki