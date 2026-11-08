Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη μετά από πτώση από μπαλκόνι

Τραγικό τέλος είχε το μεσημέρι της Κυριακής μία 29χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι διαμερίσματος. Το συμβάν σημειώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, προκαλώντας θλίψη και ερωτηματικά. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η μοιραία πτώση.

Το τραγικό συμβάν και η πτώση

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε γύρω στις 13:30 το μεσημέρι της Κυριακής, 8 Νοεμβρίου. Η 29χρονη γυναίκα έπεσε στο κενό από μπαλκόνι που βρίσκεται στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας. Το διαμέρισμα από το οποίο έπεσε η άτυχη γυναίκα βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών.

Η πτώση της νεαρής γυναίκας από το μεγάλο ύψος είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό της. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή της Ανάληψης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο αμέσως μετά την ενημέρωση για το τραγικό γεγονός.

Η άμεση κινητοποίηση

Αμέσως μετά την πτώση, κλήθηκε ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για να παράσχει τις πρώτες βοήθειες στην 29χρονη. Το πλήρωμα του ασθενοφόρου έφτασε τάχιστα στο σημείο της τραγωγίας, όπου και επιχείρησε να σταθεροποιήσει την κατάσταση της τραυματισμένης γυναίκας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση της υγείας της 29χρονης κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, με την ελπίδα να της παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα και να σωθεί η ζωή της.

Διαπίστωση θανάτου στο νοσοκομείο

Η μεταφορά της 29χρονης στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» έγινε με μεγάλη ταχύτητα, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασής της. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να την κρατήσουν στη ζωή, ωστόσο οι τραυματισμοί της αποδείχθηκαν μοιραίοι.

Λίγο αργότερα, οι ιατροί του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» διαπίστωσαν τον θάνατο της 29χρονης γυναίκας. Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος τους οικείους της και όσους ενημερώθηκαν για το τραγικό συμβάν, το οποίο έλαβε χώρα σε μία συνηθισμένη Κυριακή.

Η έρευνα των αρχών

Από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε το περιστατικό, οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έπεσε η 29χρονη από τον πέμπτο όροφο. Στο σημείο της πτώσης έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που προέκυψαν από τη μέχρι στιγμής έρευνα των αρχών, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι τα αρχικά στοιχεία δεν δείχνουν ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε πράξη τρίτου προσώπου. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο και να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και συλλέγουν μαρτυρίες, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση και τον θάνατο της 29χρονης. Η διαδικασία της έρευνας είναι σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξακρίβωση των συνθηκών του τραγικού συμβάντος στην περιοχή της Ανάληψης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki