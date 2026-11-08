Πέντε νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους το Σάββατο 7 Νοεμβρίου. Η υπόθεση αφορά ένα βίαιο κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών στο κέντρο της Αθήνας, με τον φερόμενο αρχηγό και την ηγετική ομάδα του κυκλώματος να βρίσκονται ήδη έγκλειστοι σε φυλακές. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες και περιλαμβάνουν εκβιασμούς εγκληματικής οργάνωσης, εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Οι κατηγορίες και η δράση του κυκλώματος

Οι πέντε νεαροί απολογήθηκαν για σωρεία βαρύτατων κατηγοριών που σχετίζονται με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης. Οι πράξεις τους αφορούν εκβιασμούς ιδιοκτητών επιχειρήσεων, κυρίως εστίασης, που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο των εκβιασμών αυτών, φέρεται να προέβαιναν σε εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις.

Συνολικά, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η απόπειρα ανθρωποκτονίας, οι εκρήξεις και οι εμπρησμοί. Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τέσσερα πλημμελήματα, αναδεικνύοντας το εύρος και τη σοβαρότητα των πράξεων που τους αποδίδονται.

Η απολογία του 17χρονου

Μεταξύ των πέντε κατηγορουμένων βρίσκεται και ένας 17χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακρίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Στο συγκεκριμένο βίντεο, φέρεται να προκαλεί, μαζί με άλλους, εμπρησμό από ρίψη μολότοφ σε κατάστημα. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της υπόθεσης.

Κατά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, ο 17χρονος φέρεται να αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση. Επίσης, αρνήθηκε την κατασκευή της μολότοφ. Στην υπεράσπισή του, ανέφερε ότι η εμπλοκή του στην υπόθεση οφειλόταν στην υπόσχεση αμοιβής ύψους 1.000 ευρώ.

Η υπερασπιστική γραμμή του 19χρονου

Ένας άλλος κατηγορούμενος, ηλικίας 19 ετών, στην απολογία του υποστήριξε ότι η σχέση του με την υπόθεση περιορίζεται στη μεταφορά ενός φίλου του, ο οποίος πλέον είναι συγκατηγορούμενός του, σε ένα καφέ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 19χρονος δήλωσε ότι όταν έφτασαν στο σημείο, ο φίλος του τού αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο της επίσκεψης.

Τότε, ο ίδιος απομακρύνθηκε από το σημείο. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι βρισκόταν ήδη πιο μακριά όταν άκουσε τον θόρυβο από την έκρηξη, γεγονός που τον οδήγησε να φύγει τρομαγμένος. Η υπερασπιστική του γραμμή εστιάζει στην άγνοια των προθέσεων του φίλου του και στην απομάκρυνσή του πριν την εκδήλωση της έκρηξης.

Έρευνα για τον CEO της Nvidia και φερόμενη σχέση με κατάσκοπο

Σε ένα εντελώς διαφορετικό μέτωπο, ο Τζένσεν Χουάνγκ, γνωστός ως «Mr Nvidia» και ένας από τους ισχυρότερους διευθύνοντες συμβούλους παγκοσμίως, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενο έλεγχο από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει μετά από πολλαπλά δημοσιεύματα το βράδυ της Παρασκευής, τα οποία φέρεται να υποστηρίζουν ότι είχε ερωτική σχέση με μια γυναίκα που πιστεύεται ότι ήταν Κινέζα κατάσκοπος.

Ο Χουάνγκ ηγείται μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως, με τα προϊόντα της να αποτελούν τον πυρήνα σημαντικών τεχνολογιών στον πλανήτη. Σύμφωνα με το Axios, ακόμα και η απλή υπόνοια ότι θα μπορούσε να έχει εκτεθεί ή επηρεαστεί από πράκτορα των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα σημαντικό ζήτημα που θα απασχολήσει και τα δύο κόμματα στο νέο Κογκρέσο.

Δεσμεύσεις για έρευνα και επίσημες διαψεύσεις

Ο γερουσιαστής Κρις Κουνς, Δημοκρατικός από το Ντέλαγουερ, δεσμεύτηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα σχετικά με το τελευταίο δημοσίευμα των New York Times και τις σχέσεις του Τζένσεν Χουάνγκ. Ο Κουνς έγραψε στο X, παραπέμποντας σε άλλη ανάρτησή του στο δημοσίευμα των New York Times, ότι «Όσο περισσότερα μαθαίνω για την παράλογη σχέση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ, των Κινέζων κατασκόπων και των δισεκατομμυριούχων της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο πείθομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα που να κάνει αυτή η κυβέρνηση και να μην είναι διεφθαρμένο. Το Κογκρέσο θα διερευνήσει την υπόθεση και θα πάρει απαντήσεις».

Μια σειρά δημοσιευμάτων τις τελευταίες 10 ημέρες έχει προκαλέσει ανησυχίες σχετικά με μια φερόμενη παράνομη σχέση, πίσω από την οποία διαφαίνεται ένα υπόβαθρο κατασκοπείας. Ωστόσο, η Nvidia έχει επανειλημμένα και κατηγορηματικά αρνηθεί ότι η σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ ήταν οτιδήποτε άλλο πέρα από μια συνηθισμένη επαγγελματική επαφή. Η εταιρεία έχει υποστηρίξει ότι δεν θα μπορούσε να έχει κοινοποιηθεί σε εκείνη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο καμία ευαίσθητη πληροφορία. Παράλληλα, η κινεζική κυβέρνηση έχει αρνηθεί δημόσια ότι συνεργάστηκε με την Άλις Χουάνγκ για να κατασκοπεύσει τον Τζένσεν Χουάνγκ.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis