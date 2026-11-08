Η πολεμική αεροπορία γιόρτασε τον προστάτη της με εντυπωσιακή επίδειξη F-16 στη Λάρισα

Η Πολεμική Αεροπορία γιόρτασε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, με εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν σε διάφορα σημεία της χώρας. Στο επίκεντρο των εορτασμών βρέθηκε η Λάρισα, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης. Εκεί, μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη της Ομάδας «Ζευς».

Ο εορτασμός του προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, η Πολεμική Αεροπορία τίμησε τον προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ, με μια σειρά από εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια. Οι εορτασμοί αυτοί περιλάμβαναν αεροπορικές επιδείξεις, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή με το έργο και τις δυνατότητες της ελληνικής Αεροπορίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον. Η ημέρα ήταν αφιερωμένη στην ανάδειξη του ρόλου της Πολεμικής Αεροπορίας και στην τιμή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, ο οποίος αποτελεί σύμβολο προστασίας και δύναμης για τους αεροπόρους.

Εντυπωσιακή επίδειξη από την ομάδα «Ζευς» στη Λάρισα

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία των εορτασμών ήταν η αεροπορική επίδειξη που πραγματοποιήθηκε στην 110 Πτέρυγα Μάχης, στη Λάρισα. Εκεί, η Ομάδα Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» προσέφερε ένα μοναδικό θέαμα στον ουρανό της πόλης.

Το μαχητικό αεροσκάφος F-16 πραγματοποίησε μια σειρά από εντυπωσιακούς ελιγμούς, καθηλώνοντας τους θεατές. Οι ικανότητες των πιλότων και η ακρίβεια των κινήσεων του αεροσκάφους αποτέλεσαν πόλο έλξης, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία σε όσους βρέθηκαν στην αεροπορική βάση για να παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Η επίδειξη αυτή αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία του εορτασμού.

Μεγάλη προσέλευση κοινού στην 110 Πτέρυγα Μάχης

Η προσέλευση του κόσμου στην 110 Πτέρυγα Μάχης, το μεσημέρι της Κυριακής, ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Μικροί και μεγάλοι έδωσαν το «παρών» στις εκδηλώσεις, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία και τις δραστηριότητές της. Το πλήθος των πολιτών συγκεντρώθηκε νωρίς στην αεροπορική βάση, προκειμένου να εξασφαλίσει μια καλή θέση για την παρακολούθηση της επίδειξης.

Η παρουσία τόσων πολλών ανθρώπων υπογράμμισε την απήχηση που έχουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις στο ευρύ κοινό. Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία μιας αεροπορικής επίδειξης, ενώ παράλληλα εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για το θέαμα που προσέφερε η Ομάδα «Ζευς».

Επισκέψιμος ο χώρος ιστορικών εκθεμάτων

Πέρα από την αεροπορική επίδειξη, οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν και άλλες δραστηριότητες για το κοινό. Ο χώρος των ιστορικών εκθεμάτων του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, με την ονομασία «Μορφές αεροπορικού πνεύματος», ήταν ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον χώρο αυτό και να γνωρίσουν πτυχές της ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο χώρος παρέμεινε επισκέψιμος έως τις 5 το απόγευμα, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούσαν να συνδυάσουν την παρακολούθηση της επίδειξης με μια περιήγηση στα ιστορικά εκθέματα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit