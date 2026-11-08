Ο Γκλάσνερ στον Μαρινάκη μετά τη νίκη της Φόρεστ: «Να έρχεσαι κάθε εβδομάδα»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε για πρώτη φορά φέτος το «παρών» στο «Σίτι Γκράουντ» και έζησε από κοντά τη μεγάλη νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ επικράτησε με 3-1, πανηγυρίζοντας την πρώτη της εντός έδρας νίκη στη φετινή Premier League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αυστριακός προπονητής είχε μια ιδιαίτερη και θερμή στιχομυθία με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου, σε ένα κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.

Η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη και η σημαντική νίκη

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης βρέθηκε στο «Σίτι Γκράουντ» για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, παρακολουθώντας από κοντά την αναμέτρηση της Νότιγχαμ Φόρεστ με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του πανηγύρισε μια σημαντική επικράτηση με 3-1 απέναντι στην ομάδα του Ένζο Μαρέσκα, η οποία αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του πρωταθλήματος και είναι η δευτεραθλήτρια της Premier League. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς σηματοδότησε την πρώτη εντός έδρας νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ στη φετινή Premier League, χαρίζοντας πολύτιμους βαθμούς και ανεβάζοντας το ηθικό των φιλάθλων.

Η ιδιαίτερη στιχομυθία Γκλάσνερ - Μαρινάκη

Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε συνάντηση με τον Όλιβερ Γκλάσνερ στη φυσούνα του γηπέδου. Οι δύο άνδρες συνομίλησαν σε εξαιρετικό κλίμα, με τον Αυστριακό προπονητή να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για τη νίκη. Ο Γκλάσνερ βρήκε την ευκαιρία να πειράξει τον ιδιοκτήτη για την πρώτη φετινή του παρουσία στο γήπεδο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ! Είναι η πρώτη σου φορά εδώ τη φετινή σεζόν, οπότε τώρα θέλω να έρχεσαι κάθε εβδομάδα».

Το στιγμιότυπο αυτό ολοκληρώθηκε με τους δύο άνδρες να αγκαλιάζονται και να χαμογελούν, φανερώνοντας το θετικό κλίμα που επικρατούσε μετά την επικράτηση επί της Σίτι. Η Νότιγχαμ Φόρεστ δημοσίευσε μάλιστα στα επίσημα προφίλ της σχετικό βίντεο από τη συνάντησή τους, ενώ η ομάδα ανέφερε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Great to have our owner with us for this special victory. ❤️».

Οι σκόρερ της αναμέτρησης

Στην αναμέτρηση, η Νότιγχαμ Φόρεστ βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Λίαμ Ντελάπ, ο οποίος ήταν ο πρωταγωνιστής στην επίθεση της ομάδας. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ζαΐρ Κούνια, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τους γηπεδούχους. Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, ο Ραγιάν Σερκί ήταν ο μοναδικός σκόρερ, χωρίς ωστόσο το τέρμα του να μπορέσει να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Κρίσιμο τρίποντο σε δύσκολη περίοδο

Το τρίποντο απέναντι στους «πολίτες» ήρθε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη Φόρεστ. Είχε προηγηθεί η ήττα με 2-0 από την Μπρέντφορντ, μετά την οποία ο προπονητής Γκλάσνερ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του. Η εμφάνιση και η αντίδραση των παικτών του απέναντι στην δευτεραθλήτρια της Premier League έδωσαν νέα ώθηση στην ομάδα. Μετά από δέκα αγωνιστικές, η Νότιγχαμ Φόρεστ έχει πλέον συγκεντρώσει εννέα βαθμούς.

Η συνέχεια για την ομάδα

Πλέον, ακολουθεί η διακοπή δύο εβδομάδων για τις εθνικές ομάδες. Αυτό το διάστημα δίνει την ευκαιρία στους «κόκκινους» να πάρουν ανάσες και να προετοιμαστούν εντατικά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η νίκη αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως τονωτική ένεση για την ομάδα ενόψει των επερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Athletiko