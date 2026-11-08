83Χρονη διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά από φωτιά σε τζάκι στην Πάτρα

Μια 83χρονη γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, στο Ρίο, μετά από σοβαρά εγκαύματα που υπέστη από φωτιά στο σπίτι της. Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί του Σαββάτου στα Δεμέστιχα του Δήμου Ερυμάνθου, όταν η ηλικιωμένη επιχείρησε να ανάψει το τζάκι και χρησιμοποίησε κατά λάθος βενζίνη αντί για οινόπνευμα. Στην προσπάθειά του να τη βοηθήσει, τραυματίστηκε και ο σύζυγός της, ο οποίος υπέστη εγκαύματα μικρότερης έκτασης.

Το ατύχημα με το τζάκι στα Δεμέστιχα

Το πρωί του Σαββάτου, η 83χρονη γυναίκα βρισκόταν στην οικία της, που βρίσκεται στην περιοχή Δεμέστιχα του Δήμου Ερυμάνθου, όταν αποφάσισε να ανάψει το τζάκι. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, συνέβη ένα σοβαρό ατύχημα: η ηλικιωμένη χρησιμοποίησε κατά λάθος βενζίνη, ένα ιδιαίτερα εύφλεκτο υγρό, αντί για οινόπνευμα, το οποίο προοριζόταν για την έναυση.

Η χρήση της βενζίνης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη ανάφλεξη, προκαλώντας μια ξαφνική και επικίνδυνη έκρηξη φλόγας. Αυτή η ανάφλεξη οδήγησε σε σοβαρούς τραυματισμούς για την 83χρονη, η οποία υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία της.

Η κρίσιμη κατάσταση της 83χρονης

Λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων που υπέστη από τη φωτιά, η 83χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Ρίου. Εκεί, οι ιατροί εκτίμησαν την κατάσταση της υγείας της ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή της, προκειμένου να της παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη.

Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται πλέον στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου. Η κατάστασή της παραμένει σοβαρή, και οι γιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων εγκαυμάτων και την σταθεροποίηση της υγείας της, παρακολουθώντας στενά την πορεία της.

Ο τραυματισμός του συζύγου στην προσπάθεια βοήθειας

Την ώρα που η φωτιά ξέσπασε και η 83χρονη βρισκόταν αντιμέτωπη με τις φλόγες, ο σύζυγός της έσπευσε αμέσως να τη βοηθήσει. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και αποφασιστική, καθώς προσπάθησε να περιορίσει την επέκταση των φλογών και να προστατεύσει τη γυναίκα του από τον κίνδυνο των εγκαυμάτων, επιδεικνύοντας μεγάλη αυτοθυσία.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας να σβήσει τη φωτιά και να παράσχει βοήθεια, ο ίδιος ο σύζυγος υπέστη εγκαύματα. Ευτυχώς, τα εγκαύματα που υπέστη ήταν μικρότερης έκτασης σε σύγκριση με αυτά της 83χρονης, και η γενική του κατάσταση κρίνεται λιγότερο σοβαρή, χωρίς να απαιτείται διασωλήνωση ή νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και η κατάσβεση

Μετά το περιστατικό, ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποιήθηκε άμεσα για να ανταποκριθεί στην κλήση. Στο σημείο της πυρκαγιάς, στα Δεμέστιχα, έσπευσαν δύο πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία στελεχώθηκαν από συνολικά έξι πυροσβέστες, έτοιμοι να επέμβουν και να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Παρόλα αυτά, όταν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έφτασαν στην οικία όπου είχε εκδηλωθεί η φωτιά, διαπιστώθηκε ότι οι φλόγες είχαν ήδη σβήσει. Οι προσπάθειες του συζύγου, πιθανόν και άλλων παρευρισκομένων, είχαν αποδώσει καρπούς, με αποτέλεσμα η φωτιά να έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο και να έχει σβήσει πριν την άφιξη των πυροσβεστών.

Διενέργεια προανάκρισης για τις συνθήκες

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά είχε σβήσει πριν την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει αναλάβει τη διενέργεια προανάκρισης για το περιστατικό. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για να διαπιστωθούν με απόλυτη ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και οδήγησε στον τραυματισμό των δύο ηλικιωμένων.

Οι αρχές θα εξετάσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως πώς προέκυψε η ανάφλεξη από τη χρήση της βενζίνης αντί του οινοπνεύματος. Στόχος της προανάκρισης είναι να καταγραφούν όλα τα γεγονότα και να εξακριβωθούν οι ακριβείς παράγοντες που συνέβαλαν στο ατύχημα, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος του περιστατικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki