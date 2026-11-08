Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα ξεκίνησε από τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής

Στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, το χωριό που προμηθεύει με έλατα κάθε γωνιά της χώρας μας, φωταγωγήθηκε το πρώτο χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα επιβλητικό έλατο ύψους 15 μέτρων, το οποίο στολίστηκε με χιλιάδες λαμπιόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιο φωτεινής περιόδου του χρόνου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου, παραμονή της εορτής της Σύναξης των Αρχαγγέλων, με μια εντυπωσιακή γιορτή γεμάτη μουσική και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Εντυπωσιακή φωταγώγηση και προσέλευση κόσμου

Η πλατεία του Ταξιάρχη ήταν κατάμεστη από κατοίκους και επισκέπτες που έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια το ραντεβού τους σε αυτή την ορεινή γη του δήμου Πολυγύρου. Από εκεί ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, προσφέροντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η φωταγώγηση του 15μετρου έλατου, το οποίο ήταν στολισμένο με χιλιάδες λαμπιόνια, δημιούργησε ένα μαγικό σκηνικό. Ο Ταξιάρχης έδωσε για ακόμα μια χρονιά το «σύνθημα» για την έναρξη της εορταστικής περιόδου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πλήθους κόσμου.

Ο Ταξιάρχης, το χωριό των χριστουγεννιάτικων δέντρων

Ο Ταξιάρχης είναι γνωστός για την παραγωγή ελάτων, τα οποία προμηθεύουν κάθε γωνιά της Ελλάδας. Φέτος, υπολογίζεται ότι περίπου 32.000 έλατα από τον Ταξιάρχη θα ταξιδέψουν σε ολόκληρη τη χώρα.

Με αυτόν τον τρόπο, τα δέντρα από τον Ταξιάρχη θα μεταφέρουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στα σπίτια χιλιάδων οικογενειών, ενώ παράλληλα στηρίζεται η τοπική παραγωγή και οι άνθρωποι του τόπου.

Το μήνυμα του αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού

Στον χαιρετισμό του, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού, Γιάννης Λελεγιάννης, ανέφερε: «Ας κρατήσουμε μια εικόνα στο μυαλό μας. Ένα δέντρο από τον Ταξιάρχη, που φωτίζει μια πλατεία, ένα σαλόνι, ένα παιδικό βλέμμα, κάπου στην Ελλάδα. Αυτό είναι το δώρο του τόπου μας: λίγο φως, λίγη χαρά, λίγη ελπίδα, τη στιγμή που όλοι τα έχουμε ανάγκη».

Ο κ. Λελεγιάννης πρόσθεσε: «Οι Αρχάγγελοι είναι οι αγγελιοφόροι του Θεού, αυτοί που φέρνουν το μήνυμα. Ίσως γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως της Ελλάδας ανάβει εδώ, στη Σύναξη των Αρχαγγέλων. Απόψε ο Ταξιάρχης γίνεται κι αυτός αγγελιοφόρος και στέλνει σε όλη τη χώρα το μήνυμα ότι έρχονται Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, με υγεία, χαρά, αγάπη και δύναμη!»

Συμμετοχές και παρουσία επισήμων

Στην εκδήλωση για το πρώτο χριστουγεννιάτικο φως, η οποία «ανάβει» τη σπίθα της προσμονής για τα Χριστούγεννα, συμμετείχαν, εκτός από τον δήμο Πολυγύρου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ταξιάρχη, ο Σύλλογος Νεολαίας Ταξιάρχη, ο Αθλητικός Σύλλογος «Χολομών», ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη και ο Σύλλογος Απανταχού Ταξιαρχιωτών. Η ανακοίνωση του δήμου Πολυγύρου αναφέρει ότι οι συμμετοχές αυτές αποδεικνύουν πως η αγάπη για τον τόπο και η διάθεση προσφοράς μπορούν να δημιουργήσουν ξεχωριστές στιγμές.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο βουλευτής Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, καθώς και η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Ευαγγελία Ασβεστά. Παρόντες ήταν επίσης οι Αντιδήμαρχοι Νικολέτα Διαμαντουλάκη, Λευτέρης Ταρκάσης, Γιάννης Λελεγιάννης και Βασίλης Φαρδογιάννης, όπως και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης.

Με πληροφορίες από: Enikos