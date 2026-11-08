Πρεμιέρα για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ με πάνω από 27.000 θέσεις εργασίας

Στις αρχές της εβδομάδας ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει τη δημιουργία 27.494 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, οι οποίες θα επιδοτούνται για διάστημα 12 μηνών. Απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, δίνοντας έμφαση σε κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στην αγορά εργασίας.

Έναρξη αιτήσεων και στόχοι του προγράμματος

Η πρεμιέρα για την υποβολή αιτήσεων σηματοδοτεί την έναρξη μιας σημαντικής πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της απασχόλησης στη χώρα. Οι 27.494 νέες θέσεις εργασίας αφορούν πλήρη απασχόληση και συνοδεύονται από επιδότηση για ένα έτος, προσφέροντας μια σταθερή προοπτική στους δικαιούχους.

Η δράση αυτή καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και έχει ως στόχο να ενισχύσει ουσιαστικά τις δυνατότητες απασχόλησης για τους ανέργους. Παράλληλα, επιδιώκει να στηρίξει τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να διευρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, προσφέροντας κίνητρα για νέες προσλήψεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι άνεργοι

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους που έχουν συμπληρώσει το 30ό έτος της ηλικίας τους. Η επιλογή αυτή αποσκοπεί στην υποστήριξη ατόμων που συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες προκλήσεις στην εύρεση εργασίας, ειδικά μετά από μια συγκεκριμένη ηλικία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εστιάζει σε άνεργες γυναίκες ηλικίας 30 ετών και άνω, καθώς και σε άνεργους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Για αυτές τις δύο κατηγορίες, προβλέπεται αυξημένο ποσοστό επιδότησης, αναγνωρίζοντας τις ειδικές τους ανάγκες.

Οικονομική ενίσχυση και προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 279,6 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από δύο βασικές πηγές: το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+. Αυτή η συνδυαστική χρηματοδότηση υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Το ύψος της επιχορήγησης διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του ανέργου, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των ομάδων στις οποίες εστιάζει η δράση. Η επιδότηση βασίζεται σε ένα μοναδιαίο κόστος 1.313 ευρώ τον μήνα και καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της νέας θέσης εργασίας για 12 μήνες πλήρους απασχόλησης.

Στις επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτει η επιχορήγηση περιλαμβάνονται οι μικτές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα. Επιπλέον, καλύπτεται και το επίδομα αδείας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη στήριξη τόσο στους εργαζόμενους όσο και στις επιχειρήσεις.

Επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν

Οι προσλήψεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του προγράμματος θα γίνουν από ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι εν λόγω επιχειρήσεις να ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα δεν θέτει γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας. Αυτό επιτρέπει την ευρεία εφαρμογή της δράσης και την ενίσχυση της απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis