Έκκληση του Σπύρου Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

Ο Σπύρος Μπιμπίλας, πρώην πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), απηύθυνε δημόσια έκκληση προς δημοσιογράφους και ενημερωτικούς ιστότοπους. Η έκκληση αυτή αφορά τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται στον Ερρίκο Πετιλόν, ο οποίος φέρεται να είναι ένα από τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μπιμπίλας ζήτησε να σταματήσει ο χαρακτηρισμός του Πετιλόν ως ηθοποιού, τονίζοντας την περιορισμένη του σχέση με τον χώρο της υποκριτικής.

Η δημόσια έκκληση και η ενόχληση

Ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του μέσω μιας ανάρτησης που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο μήνυμά του, απευθύνθηκε άμεσα σε δημοσιογράφους και διάφορα ενημερωτικά site, ζητώντας τους να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τον Ερρίκο Πετιλόν.

Συγκεκριμένα, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να παύσουν να χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «ηθοποιός» όταν αναφέρονται στο συγκεκριμένο πρόσωπο. Η έκκληση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία του κ. Μπιμπίλα για ακριβή και ορθή πληροφόρηση σχετικά με την επαγγελματική ταυτότητα των προσώπων που απασχολούν την επικαιρότητα.

Ο χαρακτηρισμός «ηθοποιός» και η πραγματικότητα

Ο κ. Μπιμπίλας στην ανάρτησή του έδωσε έμφαση στην περιορισμένη εμπειρία του Ερρίκου Πετιλόν στον χώρο της υποκριτικής τέχνης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Πετιλόν έχει πραγματοποιήσει μόλις τρεις γκεστ εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Αυτές οι εμφανίσεις, σύμφωνα με τον Σπύρο Μπιμπίλα, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας οργανωμένης πορείας ως ηθοποιός, αλλά προέκυψαν λόγω της ιδιότητάς του ως μοντέλου και της εξωτερικής του εμφάνισης. «3 γκεστ έχει κάνει στην ζωή του επειδή λόγω ιδιότητας (μοντέλου) και εξωτερικής ομορφιάς τον έβαλαν να περάσει από 3 σειρές», ήταν η ακριβής διατύπωση του πρώην προέδρου του ΣΕΗ, θέλοντας να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των συγκεκριμένων συμμετοχών.

Η εμπλοκή στην υπόθεση φοροδιαφυγής

Το αίτημα του Σπύρου Μπιμπίλα συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη εμπλοκή του Ερρίκου Πετιλόν σε μια υπόθεση που αφορά κύκλωμα φοροδιαφυγής. Ο Πετιλόν φέρεται να συγκαταλέγεται μεταξύ των προσώπων που έχουν χαρακτηριστεί ως «αχυράνθρωποι» στο πλαίσιο των ερευνών για την εν λόγω υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει την πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η σύνδεση του ονόματος του Ερρίκου Πετιλόν με μια τέτοια υπόθεση, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται ως «ηθοποιός», φαίνεται να είναι ο κύριος λόγος της αντίδρασης του Σπύρου Μπιμπίλα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ διερωτήθηκε δημόσια για τους λόγους που ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τα μέσα ενημέρωσης.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Μπιμπίλας έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Εξυπηρετεί κάτι να τον αναφέρετε ως ηθοποιό η απλώς γαργαλάτε το κοινό για να πάρει το θέμα περισσότερη ίντριγκα και δημοσιότητα;». Με αυτό τον τρόπο, άφησε να εννοηθεί ότι η χρήση του χαρακτηρισμού μπορεί να αποσκοπεί στην αύξηση του ενδιαφέροντος και της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση, εκμεταλλευόμενη μια μη ακριβή επαγγελματική ταυτότητα.

Η θέση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών

Η παρέμβαση του Σπύρου Μπιμπίλα, ως πρώην προέδρου του ΣΕΗ, αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη ευαισθησία του κλάδου των ηθοποιών απέναντι στην ακριβή χρήση των επαγγελματικών τίτλων. Η διατήρηση της αξιοπιστίας και της σοβαρότητας του επαγγέλματος αποτελεί συχνά μέλημα των εκπροσώπων του χώρου.

Η ενόχληση που εκφράστηκε από τον κ. Μπιμπίλα υποδηλώνει την ανάγκη για διαχωρισμό μεταξύ των επαγγελματιών ηθοποιών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη, και προσώπων που έχουν κάνει μόνο περιστασιακές εμφανίσεις, ειδικά όταν αυτά τα πρόσωπα απασχολούν την επικαιρότητα για ζητήματα που δεν σχετίζονται με την υποκριτική. Η ανάρτηση αποτελεί μια προσπάθεια αποσαφήνισης και προστασίας της επαγγελματικής ταυτότητας των ηθοποιών.

Με πληροφορίες από: Topontiki