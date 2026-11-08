Ο Ανάς Ζαρουρί συνεχίζει τις υψηλές πτήσεις στην MLS με την Κολόμπους Κρου

Ο Ανάς Ζαρουρί, ο Μαροκινός μεσοεπιθετικός που αγωνίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, συνεχίζει τις υψηλές του πτήσεις με τη φανέλα της Κολόμπους Κρου στην MLS. Ο δανεικός από τον Παναθηναϊκό ποδοσφαιριστής έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, δείχνοντας τις ικανότητές του στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Η πρόσφατη εμφάνισή του ξεχώρισε, καθώς συνέβαλε καθοριστικά σε μια σημαντική νίκη της ομάδας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ζαρουρί έβαλε τη δική του σφραγίδα στην εκτός έδρας νίκη της Κολόμπους Κρου με 4-3 επί της Σικάγο Φάιαρ. Το τέρμα του ήρθε σε μια κομβική στιγμή της αναμέτρησης, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και την προσαρμογή του στο νέο του περιβάλλον.

Εντυπωσιακό ξεκίνημα στην MLS

Ο 26χρονος Ανάς Ζαρουρί έχει καταφέρει να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή στην MLS. Με το νέο του τέρμα, έφτασε συνολικά τα τρία γκολ στο αμερικανικό πρωτάθλημα, ενώ έχει προσθέσει και μία ασίστ στο ενεργητικό του. Αυτά τα στατιστικά έχουν επιτευχθεί σε μόλις οκτώ συμμετοχές, γεγονός που υπογραμμίζει την άμεση επίδρασή του στο παιχνίδι της Κολόμπους Κρου.

Ο Μαροκινός διεθνής αγωνίζεται στην MLS ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό, με τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς. Αυτή η πρόβλεψη δίνει στην Κολόμπους Κρου τη δυνατότητα να αποκτήσει τον παίκτη με πλήρη μεταγραφή, αν οι εμφανίσεις του συνεχίσουν να είναι τόσο θετικές.

Το γκολ που απάντησε ακαριαία

Στην αναμέτρηση με τη Σικάγο Φάιαρ, ο Ζαρουρί βρήκε δίχτυα στο 23ο λεπτό. Το γκολ του ήταν ένα όμορφο πλασέ, το οποίο ήρθε ως άμεση απάντηση στο τέρμα που είχε σημειώσει ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για τους γηπεδούχους. Ο Λεβαντόφσκι είχε δώσει το προσωρινό προβάδισμα 2-1 στη Σικάγο Φάιαρ, αλλά η αντίδραση του Ζαρουρί ήταν άμεση και αποτελεσματική.

Ουσιαστικά, ο Ζαρουρί ισοφάρισε ξανά για την ομάδα του αμέσως μετά τη σέντρα, δείχνοντας ψυχραιμία και εκτελεστική δεινότητα. Η ικανότητά του να απαντάει σε κρίσιμες στιγμές του αγώνα αναδεικνύει την αξία του για την Κολόμπους Κρου και την συμβολή του στην επιθετική λειτουργία της ομάδας.

Η πορεία του Ζαρουρί στον Παναθηναϊκό

Πριν τη μετακόμισή του στις ΗΠΑ, ο Ανάς Ζαρουρί είχε μια αξιοσημείωτη πορεία και στον Παναθηναϊκό. Αγωνίστηκε αρχικά ως δανεικός την περασμένη σεζόν, δείχνοντας από νωρίς δείγματα των ικανοτήτων του. Λόγω των εμφανίσεών του, οι «πράσινοι» αποφάσισαν να ενεργοποιήσουν το περασμένο καλοκαίρι τη ρήτρα απόκτησής του.

Η μεταγραφή του από τη Λανς κόστισε στον Παναθηναϊκό 2,7 εκατομμύρια ευρώ, επενδύοντας στην ποιότητα και το ταλέντο του Μαροκινού μεσοεπιθετικού. Με τη φανέλα του «τριφυλλιού», ο Ζαρουρί κατέγραψε συνολικά 50 εμφανίσεις, στις οποίες σημείωσε 8 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ, αφήνοντας το δικό του στίγμα στην ελληνική ομάδα.

Ο Μαροκινός διεθνής στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Ο Ανάς Ζαρουρί, ως Μαροκινός διεθνής, φέρνει την εμπειρία του και τις ικανότητές του στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Η παρουσία του στην Κολόμπους Κρου έχει ήδη αποδειχθεί πολύτιμη, καθώς η ομάδα του επωφελείται από την επιθετική του δεινότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί και να σκοράρει. Η «υψηλή πτήση» του στην MLS είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι της καλής του φόρμας και της προσαρμογής του.

Η νίκη με 4-3 επί της Σικάγο Φάιαρ, στην οποία ο Ζαρουρί είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, αποτελεί ένα σημαντικό αποτέλεσμα για την Κολόμπους Κρου. Η ομάδα συνεχίζει την πορεία της στο πρωτάθλημα, βασιζόμενη και στην απόδοση παικτών όπως ο 26χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Με πληροφορίες από: Athletiko