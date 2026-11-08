Ισπανία: Εξαρθρώθηκε νεοναζιστική ομάδα, 12 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση κατά της ακροδεξιάς νεοναζιστικής ομάδας «Núcleo Nacional» ξεκίνησαν την Παρασκευή οι αρχές της Ισπανίας. Η επιχείρηση αυτή, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχει οδηγήσει μέχρι στιγμής σε τουλάχιστον 12 συλλήψεις. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε αρκετές ισπανικές επαρχίες, σηματοδοτώντας μια σημαντική κίνηση των αρχών κατά της δράσης της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Οι έρευνες και ο συντονισμός της επιχείρησης συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις αρμόδιες αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις στο προσεχές διάστημα. Η κινητοποίηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε μια σειρά περιστατικών που συνδέονται με την ακροδεξιά ομάδα.

Η δράση της «Núcleo Nacional» και οι κατηγορίες

Η επιχείρηση των ισπανικών αρχών πραγματοποιείται μετά από διάφορα περιστατικά που σχετίζονται άμεσα με τη δράση της ακροδεξιάς οργάνωσης «Núcleo Nacional». Ένα από τα περιστατικά αυτά αφορά μια διαδήλωση στην περιοχή Χιχόν, κατά τη διάρκεια της οποίας αρκετοί φοιτητές ανέφεραν ότι δέχθηκαν επίθεση από μέλη αυτής της ριζοσπαστικής ομάδας.

Η «Núcleo Nacional» έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο αρκετών ερευνών για φερόμενα εγκλήματα μίσους, καθώς και για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Η δράση της ομάδας δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά, καθώς έχει πρωταγωνιστήσει σε συγκεντρώσεις και συμπλοκές σε σημαντικές πόλεις της Ισπανίας, όπως η Μαδρίτη και η Σεβίλλη.

Εκμετάλλευση κοινωνικής αναταραχής και η κρίση της Θέουτα

Πέρα από τις άμεσες βίαιες ενέργειες, η ομάδα «Núcleo Nacional» έχει επίσης οργανώσει αρκετές διαδηλώσεις με έναν συγκεκριμένο σκοπό: να εκμεταλλευτεί την κοινωνική αναταραχή που προκλήθηκε μετά την κρίση της Θέουτα. Η κρίση αυτή αναφέρεται στην είσοδο χιλιάδων μεταναστών στην περιοχή, ένα γεγονός που συνέβη στα τέλη Ιουλίου.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο, δηλαδή η εκμετάλλευση της μεταναστευτικής κρίσης για την προώθηση των ακροδεξιών της θέσεων, είχε ήδη θέσει την εν λόγω οργάνωση στο επίκεντρο της προσοχής των δυνάμεων ασφαλείας. Οι αρχές παρακολουθούσαν στενά τις κινήσεις και τις δραστηριότητές της, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επέμβουν.

Η σύλληψη του σωματοφύλακα του Βίτο Κουίλες

Στο πλαίσιο των ευρύτερων ερευνών κατά της ακροδεξιάς δράσης και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων, ένας άνδρας που συνόδευε τον ακροδεξιό influencer Βίτο Κουίλες ως σωματοφύλακάς του στις δημόσιες εμφανίσεις του, συνελήφθη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στη Ρουμανία και αφορούσε την υποτιθέμενη εμπλοκή του στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο υπό έρευνα, ο οποίος ταυτοποιήθηκε με τα αρχικά I. A. L., τέθηκε σε προσωρινή κράτηση κατόπιν διαταγής ρουμανικού δικαστή. Η σύλληψη αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας κοινής επιχείρησης, στην οποία συμμετείχαν η Πολιτική Φρουρά της Ισπανίας και η Αστυνομία της Ρουμανίας, υπογραμμίζοντας τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο συλληφθείς I. A. L. είναι το ίδιο άτομο που είχε μεταφέρει τον Βίτο Κουίλες στους ώμους του κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας. Το συγκεκριμένο περιστατικό είχε λάβει χώρα στις 22 Οκτωβρίου 2025, και είχε προκαλέσει συζητήσεις σχετικά με την παρουσία του influencer και του σωματοφύλακά του στον ακαδημαϊκό χώρο.

Με πληροφορίες από: Topontiki