Κηφισιά: Συνελήφθη 15χρονος που οδηγούσε με 187 χλμ στην εθνική οδό χωρίς δίπλωμα

Αστυνομικοί στην Κηφισιά προχώρησαν στη σύλληψη ενός 15χρονου αγοριού, το οποίο εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο με υπερβολική ταχύτητα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στις 8 Νοεμβρίου του 2026, και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ο νεαρός, λόγω της ηλικίας του, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, ενώ η ταχύτητα που ανέπτυξε ήταν ιδιαίτερα υψηλή.

Το περιστατικό στην εθνική οδό

Το συμβάν καταγράφηκε συγκεκριμένα στις 01.40 τα ξημερώματα της 8ης Νοεμβρίου 2026, ημέρα Κυριακή, στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Το σημείο όπου εντοπίστηκε το όχημα ήταν το 23ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, στην περιοχή της Κηφισιάς. Εκεί, αστυνομικοί που εκτελούσαν περιπολίες και διενεργούσαν ελέγχους, παρατήρησαν την κίνηση ενός αυτοκινήτου με ασυνήθιστα μεγάλη ταχύτητα.

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα απρόσμενο εύρημα: πίσω από το τιμόνι του οχήματος βρισκόταν ένας ανήλικος. Ο νεαρός οδηγός, ο οποίος είχε γεννηθεί το έτος 2011, ήταν μόλις 15 ετών. Λόγω της ηλικίας του, δεν είχε τη νόμιμη δυνατότητα να κατέχει άδεια οδήγησης.

Υπερβολική ταχύτητα και έλλειψη διπλώματος

Οι μετρήσεις που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές κατέδειξαν ότι ο 15χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φτάνοντας τα 187 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή η ταχύτητα θεωρείται εξαιρετικά υψηλή για οποιονδήποτε οδηγό, πόσο μάλλον για έναν ανήλικο που δεν διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια οδήγησης.

Οι αστυνομικοί, όπως αναφέρεται, δεν πίστευαν στα μάτια τους με αυτό που αντίκρισαν. Η διαπίστωση της ηλικίας του οδηγού και της ταχύτητας που είχε αναπτύξει, οδήγησε στην άμεση σύλληψη του νεαρού. Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα και η υπερβολική ταχύτητα συνιστούν σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Σύλληψη και της μητέρας

Στο πλαίσιο της διερεύνησης του περιστατικού, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 42χρονης μητέρας του 15χρονου. Η κατηγορία που της αποδόθηκε ήταν αυτή της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η νομοθεσία προβλέπει την ευθύνη των γονέων ή των κηδεμόνων για την επίβλεψη των ανήλικων τέκνων τους, ώστε να αποφεύγονται πράξεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων ή άλλων ατόμων.

Η σύλληψη της μητέρας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η παρουσία του ανήλικου γιου της πίσω από το τιμόνι ενός οχήματος, και μάλιστα με τέτοια επικίνδυνη οδήγηση, υποδηλώνει έλλειψη επαρκούς εποπτείας. Οι αρχές εξετάζουν πώς ο 15χρονος βρέθηκε να οδηγεί το αυτοκίνητο χωρίς την άδεια και την επίβλεψη των υπευθύνων του.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Την προανάκριση για την υπόθεση, καθώς και τον σχηματισμό της σχετικής δικογραφίας, ανέλαβε το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα διερευνήσουν λεπτομερώς όλες τις πτυχές του συμβάντος, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 15χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο και ανέπτυξε την εν λόγω ταχύτητα.

Η δικογραφία που θα σχηματιστεί θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Εκεί, θα αποφασιστούν οι περαιτέρω νομικές ενέργειες και οι τυχόν κυρώσεις που θα επιβληθούν, τόσο στον ανήλικο οδηγό όσο και στην 42χρονη μητέρα του, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια και την εποπτεία ανηλίκων.

Με πληροφορίες από: Newsit