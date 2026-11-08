Οι Έλληνες του NCAA ξεχώρισαν στους αγώνες της βραδιάς

Τα Ελληνόπουλα που αγωνίζονται στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών, το NCAA, έδωσαν το παρών σε μια ακόμη βραδιά αγώνων, με αρκετούς εξ αυτών να ξεχωρίζουν για την απόδοσή τους. Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας του, ενώ ο Στέφανος Σπάρταλης σημείωσε double-double, παρότι η ομάδα του γνώρισε την ήττα.

Οι Έλληνες καλαθοσφαιριστές συνέχισαν να προσφέρουν στις ομάδες τους, με κάποιους να έχουν σημαντική συνεισφορά σε κρίσιμα σημεία των αναμετρήσεων. Οι επιδόσεις τους δείχνουν την παρουσία του ελληνικού στοιχείου στα αμερικανικά παρκέ, με τους νεαρούς αθλητές να προσπαθούν να καθιερωθούν και να διακριθούν.

Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Παγώνη

Ο Παναγιώτης Παγώνης ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες της βραδιάς, καθώς πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση που συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη των Ντρέξελ Ντράγκονς. Η ομάδα του επικράτησε του Κόλγκειτ με σκορ 77-74, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Ο Έλληνας παίκτης, ο οποίος προήλθε από τον πάγκο, κατάφερε να καταγράψει 14 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ, αποδεικνύοντας την πολυσχιδή του δράση στο παρκέ. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική για το θετικό αποτέλεσμα της ομάδας του, αναδεικνύοντας τις ικανότητές του σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Double-double για τον Σπάρταλη

Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν ένας ακόμη Έλληνας που ξεχώρισε, σημειώνοντας double-double στην αναμέτρηση του Μονμάουθ. Παρότι η ομάδα του γνώρισε την ήττα από το Ρόουντ Άιλαντ με 84-66, ο 20χρονος πάουερ φόργουορντ / σέντερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας του.

Συγκεκριμένα, ο Σπάρταλης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 13 πόντους και 13 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε και 2 ασίστ στην στατιστική του. Η διπλή του επίδοση σε πόντους και ριμπάουντ υπογραμμίζει την κυριαρχία του κάτω από τα καλάθια και την ικανότητά του να προσφέρει σημαντικά στην ομάδα του, παρά το αρνητικό αποτέλεσμα.

Θετικοί οι Πουρλίδας και Καλλιοντζής

Στην ήττα του Νορθ Καρολάινα από το Οχάιο με 80-70, δύο Έλληνες παίκτες είχαν θετική παρουσία. Ο Βασίλης Πουρλίδας αγωνίστηκε για περίπου 16 λεπτά και κατάφερε να σημειώσει 8 πόντους, δείχνοντας την επιθετική του διάθεση και την ικανότητά του να σκοράρει.

Στην ίδια ομάδα, ο Στράτος Καλλιοντζής, ο οποίος πάτησε στο παρκέ για περίπου 13,5 λεπτά, μέτρησε 2 πόντους και 4 ριμπάουντ. Οι δύο παίκτες συνέβαλαν στην προσπάθεια της ομάδας τους, παρότι δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα.

Συμμετοχές και απουσίες

Ο Γιάννης Ασημακόπουλος, αγωνιζόμενος για το Σακραμέντο Στέιτ, πήρε χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της ομάδας του κόντρα στη Σάντα Κλάρα. Το Σακραμέντο Στέιτ ηττήθηκε με 83-77, με τον Ασημακόπουλο να αγωνίζεται για περίπου 8 λεπτά, προσπαθώντας να βοηθήσει την ομάδα του.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι Έλληνες παίκτες δεν είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν σε αυτή τη βραδιά. Ο Αλεξάκης, που ανήκει στο Χάι Πόιντ, και ο Ντάψης, παίκτης των Ντουκέν Ντιουκς, δεν πήραν λεπτά συμμετοχής στους αγώνες των ομάδων τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta