Ο σωστός τρόπος να καθαρίζετε τη μύτη σας και τι δείχνει το χρώμα της βλέννας

Το πώς καθαρίζουμε τη μύτη μας όταν μας ταλαιπωρεί κάποιο κρυολόγημα ή γρίπη αποτελεί ένα συχνό καθημερινό δίλημμα. Πολλοί αναρωτιούνται αν είναι σωστό να φυσάμε ή να ρουφάμε, και πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας ο τρόπος που επιλέγουμε. Οι ειδικοί παρέχουν σαφείς οδηγίες για την αποτελεσματική φροντίδα της βουλωμένης μύτης, ενώ παράλληλα εξηγούν τι μπορεί να υποδηλώνει η αλλαγή στο χρώμα της βλέννας.

Το δίλημμα: Φύσημα ή ρούφηγμα της μύτης;

Όλοι έχουμε βρεθεί αντιμέτωποι με την ερώτηση αν πρέπει να φυσάμε ή να ρουφάμε τη μύτη μας όταν αυτή «τρέχει» ή είναι βουλωμένη. Η επιλογή αυτή, αν και φαινομενικά απλή, μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και την άνεσή μας. Το ρούφηγμα της μύτης δεν θεωρείται απαραίτητα επιβλαβές, καθώς ένα μέρος της βλέννας καταλήγει φυσιολογικά στον φάρυγγα και καταπίνεται ασυνείδητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Ωστόσο, η συνεχής και έντονη πρακτική του ρουφήγματος, ιδιαίτερα όταν κάποιος υποφέρει από κρυολόγημα ή αλλεργία, μπορεί να προκαλέσει αίσθημα δυσφορίας. Από την άλλη πλευρά, το υπερβολικά δυνατό φύσημα της μύτης δεν αποτελεί την ιδανική λύση για την ανακούφιση από τα συμπτώματα.

Οι επιπτώσεις του υπερβολικού φυσηματος και ρουφήγματος

Το δυνατό φύσημα της μύτης ενέχει κινδύνους για τον ευαίσθητο βλεννογόνο της. Μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό ή ακόμα και τραυματισμό του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ρινορραγία. Παράλληλα, η απότομη αύξηση της πίεσης που δημιουργείται κατά το δυνατό φύσημα μπορεί να προκαλέσει αίσθημα πίεσης ή ενόχλησης στα αυτιά, προσθέτοντας επιπλέον δυσφορία στον ασθενή.

Επομένως, τόσο το έντονο ρούφηγμα όσο και το υπερβολικά δυνατό φύσημα απαιτούν προσοχή. Η σωστή τεχνική είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσματική απομάκρυνση της βλέννας χωρίς να προκαλούνται περαιτέρω προβλήματα ή ενοχλήσεις στην αναπνευστική οδό και τα γύρω όργανα.

Η σύσταση των ειδικών για τον καθαρισμό

Σύμφωνα με τις συστάσεις των ειδικών, η βέλτιστη μέθοδος για τη φροντίδα της βουλωμένης μύτης είναι συγκεκριμένη και απλή. Συνιστάται να κλείνουμε το ένα ρουθούνι και να φυσάμε απαλά από το άλλο. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται και από την άλλη πλευρά, χρησιμοποιώντας πάντα ένα καθαρό χαρτομάντηλο.

Αυτή η τεχνική επιτρέπει την αποτελεσματική απομάκρυνση της βλέννας με ήπιο τρόπο, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ερεθισμού ή τραυματισμού του βλεννογόνου. Η χρήση καθαρού χαρτομάντηλου είναι επίσης σημαντική για την υγιεινή και την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης μικροβίων.

Τι σημαίνει το χρώμα της βλέννας

Ένα άλλο στοιχείο που συχνά προκαλεί ανησυχία είναι η αλλαγή στο χρώμα της βλέννας. Είναι σύνηθες να παρατηρούμε ότι η βλέννα μεταβάλλεται από διάφανη σε κίτρινη ή πράσινη. Ωστόσο, αυτή η αλλαγή δεν αποτελεί απαραίτητα ένδειξη βακτηριακής λοίμωξης ή ότι απαιτείται άμεσα η λήψη αντιβίωσης.

Σύμφωνα με το CDC (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), κατά τη διάρκεια ενός κοινού κρυολογήματος, η βλέννα μπορεί να αλλάξει χρώμα καθώς ο οργανισμός ενεργοποιεί τους μηχανισμούς άμυνάς του απέναντι στον ιό. Επομένως, το χρώμα από μόνο του δεν επαρκεί για να εξαχθούν συμπεράσματα ή για να ξεκινήσει κανείς αντιβιοτική αγωγή χωρίς την οδηγία γιατρού.

Πότε χρειάζεται ιατρική συμβουλή και η υγιεινή στους δημόσιους χώρους

Για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας μας, μεγαλύτερη σημασία έχουν η διάρκεια και η ένταση των συμπτωμάτων, καθώς και η συνολική μας κατάσταση. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιδεινώνονται ή συνοδεύονται από έντονο πόνο ή υψηλό πυρετό, τότε είναι σκόπιμο να ζητήσουμε ιατρική συμβουλή από επαγγελματία υγείας.

Τέλος, η υγιεινή στους δημόσιους χώρους είναι εξίσου σημαντική. Όταν βρισκόμαστε σε πολυσύχναστα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως ένα γεμάτο βαγόνι του μετρό ή ένα λεωφορείο, είναι καλό να χρησιμοποιούμε χαρτομάντιλο και να καλύπτουμε τη μύτη μας. Επιπλέον, αν είναι εφικτό, συνιστάται να απομακρυνόμαστε λίγο από τον συνωστισμό, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis