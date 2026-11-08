Καμπανάκι Λέκκα για την Αττική: Ανεπαρκή τα αντιπλημμυρικά έργα, κίνδυνος και με μέτρια βροχόπτωση

Σοβαρές προειδοποιήσεις για την κατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα απευθύνει ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, τονίζοντας την ανεπάρκεια των υφιστάμενων υποδομών απέναντι στις σύγχρονες κλιματικές συνθήκες. Σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει ότι η αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων έχει πλέον εκθετικό χαρακτήρα. Αυτό δημιουργεί αυξημένους κινδύνους, με προβλήματα να εκδηλώνονται ακόμα και με βροχοπτώσεις μέτριας έντασης.

Η εκθετική αύξηση των φαινομένων και το El Niño

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας αναφέρει ότι η αύξηση της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης των φαινομένων δεν είναι πλέον θεωρία, αλλά γεγονός με εκθετική πορεία. Ειδικότερα, για το τρέχον έτος, αναμένεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια σημαντική αύξηση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του φαινομένου El Niño μέσα στο 2026.

Το φαινόμενο El Niño προβλέπεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις επιπτώσεις του να αναμένονται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027. Η εξέλιξη αυτή καθιστά επιτακτική την επανεξέταση των υφιστάμενων δομών και σχεδιασμών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών.

Η ιδιαίτερη ευαλωτότητα της Ελλάδας

Σύμφωνα με τον καθηγητή, χώρες που διαθέτουν εκτεταμένη ακτογραμμή και γειτνιάζουν με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η Ελλάδα, είναι ακόμα πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Η θάλασσα αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού του κλίματος, ενισχύοντας την πολυπλοκότητα των κλιματικών συνθηκών στη χώρα.

Ο κ. Λέκκας τονίζει ότι η κλιματική κρίση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι μεταβλητές έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το παρελθόν, οδηγώντας σε μεγαλύτερη έκθεση του πληθυσμού, των κτιρίων, των υποδομών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια αυξημένη διακινδύνευση σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Απαρχαιωμένες υποδομές και κίνδυνος στην Αττική

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στα προβλήματα είναι η κατάσταση των υποδομών στη χώρα. Οι περισσότερες υποδομές στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται ως απαρχαιωμένες, καθώς σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν βάσει δεδομένων που ήταν διαθέσιμα σε προηγούμενες εποχές. Τα δεδομένα αυτά δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές κλιματικές συνθήκες και τις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν.

Ειδικά για την Αττική, ο καθηγητής σημειώνει ότι ήδη παρατηρείται πως σε αρκετές περιοχές τα υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι ικανά να ανταποκριθούν στους κινδύνους που δημιουργούνται από τις τρέχουσες κλιματικές συνθήκες. Ακόμη και με μια μέτριας έντασης βροχόπτωση, παρουσιάζονται προβλήματα και επιπτώσεις που, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν.

Η αναγκαιότητα επανεξέτασης των αντιπλημμυρικών έργων

Ο κ. Λέκκας υπογραμμίζει την επιτακτική αναγκαιότητα να επανεξεταστεί η ικανότητα όλων των αντιπλημμυρικών έργων. Αυτή η επανεξέταση πρέπει να αφορά τόσο την περιοχή της Αττικής όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους απέναντι στους σύγχρονους κινδύνους.

Πρέπει να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση της τρωτότητας των υποδομών, η οποία θα βασίζεται στα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή. Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιμη για τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμιση των έργων, ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικότερα ο πληθυσμός και το περιβάλλον από τις πλημμύρες.

Τα φετινά σοβαρά προβλήματα

Παρότι βρισκόμαστε ακόμα στην περίοδο του φθινοπώρου, το τρέχον έτος έχει ήδη σημαδευτεί από σοβαρά προβλήματα και καταστροφές που προκλήθηκαν από πλημμύρες. Οι επιπτώσεις ήταν εκτεταμένες, περιλαμβάνοντας ακόμα και απώλειες ανθρώπινων ζωών, γεγονός που αναδεικνύει την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η συχνότητα των ισχυρών βροχοπτώσεων και οι επακόλουθες σοβαρές πλημμύρες και καταστροφές έχουν επιδεινωθεί. Πολλές μεταβλητές έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με παλαιότερα, καθιστώντας αναγκαία την προσαρμογή στις νέες συνθήκες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των φυσικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: Topontiki