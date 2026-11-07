Ο Μάριο Χεζόνια με double double οδήγησε τους Καβς σε άνετη νίκη

Ο Μάριο Χεζόνια ξεχώρισε με την απόδοσή του στην αναμέτρηση των Καβς κόντρα στους Σίξερς, σημειώνοντας μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις του για τη φετινή σεζόν. Ο Κροάτης φόργουορντ συνέβαλε τα μέγιστα στην άνετη επικράτηση της ομάδας του, η οποία επιβλήθηκε με το ευρύ 119-85.

Η συνεισφορά του Χεζόνια ήταν καθοριστική, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα εντυπωσιακό double double, επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στο rotation των «ιπποτών».

Η εξαιρετική εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια έδειξε για μία ακόμη φορά την αξία του, πραγματοποιώντας μια εμφάνιση που τον τοποθετεί ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Η παρουσία του στο παρκέ ήταν δυναμική και αποτελεσματική, συμβάλλοντας σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού των Καβς.

Ο Κροάτης φόργουορντ κατάφερε να συνδυάσει την παραγωγικότητα στο σκοράρισμα με την παρουσία του στα ριμπάουντ, επιτυγχάνοντας ένα double double. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις στην ομάδα του.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Κροάτη

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Χεζόνια τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, επιβεβαιώνοντας την επιθετική του δεινότητα. Παράλληλα, συνέλεξε 10 ριμπάουντ, επίδοση που του εξασφάλισε το double double και ανέδειξε την παρουσία του κάτω από τα καλάθια.

Όσον αφορά την ευστοχία του, ο Χεζόνια είχε 6/13 σουτ εντός πεδιάς, ενώ από την περίμετρο μέτρησε 2/8 τρίποντα. Στα υπόλοιπα στατιστικά του, κατέγραψε 1 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη και 5 φάουλ. Το +/- του ήταν +11, δείχνοντας τη θετική του επίδραση στην ομάδα όσο βρισκόταν στο παρκέ.

Σημαντικός ρόλος στο rotation των Καβς

Ο Μάριο Χεζόνια έμεινε στο παρκέ για 27 λεπτά, χρόνος συμμετοχής που ήταν ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε όλους τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο των Καβς. Αυτό καταδεικνύει την εμπιστοσύνη του προπονητικού επιτελείου στις ικανότητές του και την αξία του ως αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας.

Ο Κροάτης φόργουορντ συνεχίζει να διατηρεί έναν σημαντικό ρόλο στο rotation των «ιπποτών». Η σταθερή του παρουσία και οι επιδόσεις του τον καθιστούν έναν βασικό παράγοντα για την πορεία της ομάδας, προσφέροντας ενέργεια και λύσεις όταν καλείται να αγωνιστεί.

Η άνετη επικράτηση των Καβαλίερς

Οι Καβς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα στην αναμέτρηση με τους Σίξερς, επικρατώντας με το εμφατικό σκορ 119-85. Η νίκη αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας συνολικής καλής εμφάνισης από την πλευρά των Καβαλίερς, οι οποίοι έδειξαν την ανωτερότητά τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Με αυτή την ήττα, οι Σίξερς έπεσαν στο 8-2 φέτος, καταγράφοντας τη δεύτερη ήττα τους στη φετινή σεζόν. Η άνετη επικράτηση των Καβς υπογραμμίζει την καλή τους κατάσταση και την ικανότητά τους να επιβάλλουν τον ρυθμό τους απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Οι διακριθέντες των νικητών

Πέρα από τον Μάριο Χεζόνια, και άλλοι παίκτες των Καβς ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Μόμπλεϊ είχε μια εξαιρετική παρουσία, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, ενώ συνέλεξε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, συμβάλλοντας σημαντικά στο επιθετικό και αμυντικό κομμάτι.

Αντίστοιχα, ο Μίτσελ ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της επίθεσης των νικητών. Σημείωσε 23 πόντους, ενώ παράλληλα διακρίθηκε και στη δημιουργία, προσφέροντας 8 ασίστ. Επιπλέον, συνέλεξε 7 ριμπάουντ, ολοκληρώνοντας μια πληθωρική εμφάνιση που βοήθησε τους Καβς να φτάσουν στη νίκη με άνεση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta