Σε εξέλιξη η β΄ φάση μετεγγραφών φοιτητών: Προθεσμία έως 11 Νοεμβρίου 2026

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η β΄ φάση για τις μετεγγραφές φοιτητών στα πανεπιστήμια, η οποία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το υπουργείο Παιδείας έχει απευθύνει κάλεσμα στους δικαιούχους φοιτητές να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00.

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η διεύθυνση της οποίας είναι transfer.it.minedu.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την πλατφόρμα και να ολοκληρώσουν την αίτησή τους εντός της καθορισμένης προθεσμίας.

Ηλεκτρονική υποβολή και κατηγορίες αιτήσεων

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα transfer.it.minedu.gov.gr αποτελεί το μοναδικό κανάλι για την υποβολή των αιτήσεων μετεγγραφής. Μέσω αυτής, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αντίστοιχη κατηγορία αίτησης που τους αφορά.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες κατηγορίες περιλαμβάνουν τη μετεγγραφή με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, καθώς και τη μετεγγραφή αδελφών προπτυχιακών φοιτητών. Η σωστή επιλογή της κατηγορίας είναι κρίσιμη για την ορθή διεκπεραίωση της αίτησης.

Προϋποθέσεις και δικαιούχοι της β΄ φάσης

Για τη συμμετοχή στη δεύτερη φάση των μετεγγραφών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συγκεκριμένες κατηγορίες φοιτητών. Σε αυτές περιλαμβάνονται τα αδέλφια των φοιτητών που ανήκουν στις κατηγορίες των επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και τα αδέλφια φοιτητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές παθήσεις.

Μία βασική προϋπόθεση, η οποία ισχύει για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, είναι να μην έχει υποβληθεί αίτηση μετεγγραφής κατά την πρώτη φάση της διαδικασίας. Η πρώτη φάση είχε πραγματοποιηθεί νωρίτερα, με την περίοδο υποβολής αιτήσεων να εκτείνεται από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου του 2026.

Ειδική πρόβλεψη για αδέλφια αθλητών

Για τις περιπτώσεις αδελφών φοιτητών που είναι αθλητές, υπάρχει μια ειδική πρόβλεψη όσον αφορά τη δήλωση αποποίησης μετεγγραφής. Εφόσον απαιτείται η υποβολή μιας τέτοιας δήλωσης, αυτή δεν κατατίθεται κατά την αρχική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Η σχετική δήλωση υποβάλλεται σε μεταγενέστερο στάδιο, συγκεκριμένα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να την καταθέσουν στο Τμήμα υποδοχής, μαζί με όλα τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr ή να φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου της από δημόσια αρχή.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα και σημαντικές επισημάνσεις

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή των μετεγγραφών, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές χρησιμοποιούν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που τους έχει χορηγήσει η Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός τους. Αυτοί οι κωδικοί είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου στο οποίο φοιτούν.

Οι αιτήσεις, όπως έχει τονιστεί, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα transfer.it.minedu.gov.gr. Η προθεσμία ολοκληρώνεται αυστηρά την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2026 στις 14:00. Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ελέγξουν εγκαίρως ότι ανήκουν σε μία από τις προβλεπόμενες κατηγορίες και ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στη δεύτερη φάση των μετεγγραφών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis