Η καταγγελία Γιαννάκου για 15χρονη σε κρατητήριο της ΓΑΔΑ και η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, προχώρησε σε καταγγελία σχετικά με την παραμονή 15χρονης ανήλικης σε κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ). Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η ανήλικη βρίσκεται υπό φύλαξη επί ημέρες, καθώς δεν έχει βρεθεί κατάλληλη προνοιακή δομή για τη φιλοξενία της. Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία παρέχει διευκρινίσεις για το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης τριών ανήλικων κοριτσιών.

Η καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, έθεσε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των ανηλίκων και την έλλειψη επαρκών προνοιακών δομών στη χώρα. Στην καταγγελία του, ανέφερε ότι ένα 15χρονο κορίτσι, το οποίο έχει υποστεί κακοποίηση και παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά, παραμένει σε κρατητήριο της ΓΑΔΑ. Ο κ. Γιαννάκος τόνισε πως η παραβατική συμπεριφορά της ανήλικης δεν οφείλεται σε δική της ευθύνη.

Η υπόθεση της 15χρονης έχει προκαλέσει προβληματισμό, καθώς αναδεικνύει την αδυναμία εύρεσης κατάλληλης στέγης για ευάλωτες ανήλικες. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστήριξε ότι το κορίτσι βρίσκεται σε κρατητήριο επί πολλές ημέρες, καθώς οι προσπάθειες για την εξασφάλιση θέσης σε προνοιακή δομή που θα αναλάμβανε τη φροντίδα του δεν έχουν αποδώσει.

Η παραμονή της ανήλικης στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία»

Πριν τη μεταφορά της στην αστυνομική υπηρεσία, η 15χρονη φιλοξενούνταν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία». Η παραμονή της εκεί διήρκεσε περίπου δέκα ημέρες και πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εισαγγελικής εντολής. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, το προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε προσπάθειες για να εντοπίσει μία κατάλληλη προνοιακή μονάδα, η οποία θα μπορούσε να δεχθεί και να φιλοξενήσει την ανήλικη.

Ωστόσο, οι αναζητήσεις αυτές δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Όπως επεσήμανε ο κ. Γιαννάκος, η παραμονή της ανήλικης στο νοσηλευτικό ίδρυμα άρχισε να επηρεάζει τη γενικότερη λειτουργία του. Αυτή η κατάσταση οδήγησε στην έκδοση μιας νέας εισαγγελικής εντολής, η οποία διέταξε τη μεταφορά του κοριτσιού σε αστυνομική υπηρεσία για τη φύλαξή του.

«Επειδή διαταρασσόταν η λειτουργία του νοσοκομείου, ο εισαγγελέας διέταξε τη μεταφορά του και τη φύλαξή του σε αστυνομικό τμήμα και στη ΓΑΔΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, υπογραμμίζοντας την αναγκαστική αυτή εξέλιξη.

Η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά τα δημοσιεύματα που αφορούσαν την καταγγελία, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προέβη σε επίσημη ανακοίνωση. Στην ανακοίνωση αυτή, η Ελληνική Αστυνομία παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης που εφαρμόζεται σε τρεις ανήλικες κοπέλες.

Οι ανήλικες αυτές είναι δύο ηλικίας 15 ετών και μία 16 ετών. Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. είχε ως στόχο να παρουσιάσει τα στοιχεία και τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της, απαντώντας στα ερωτήματα που προέκυψαν από την καταγγελία του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ.

Οι ενέργειες της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων ανέλαβε τη φύλαξη των τριών κοριτσιών. Οι ενέργειες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης υποδιεύθυνσης και κατόπιν σχετικών εντολών που δόθηκαν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Η Αστυνομία τόνισε ότι όλες οι ενέργειες αυτές έγιναν με αποκλειστικό γνώμονα την προστασία των ανηλίκων.

Επιπλέον, η ΕΛ.ΑΣ. υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειες που ελήφθησαν είχαν ως πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος των ανήλικων κοριτσιών. Η ΓΑΔΑ, στην ανακοίνωσή της, παραθέτει ξεχωριστά τα δεδομένα και τις λεπτομέρειες για καθεμία από τις τρεις ανήλικες, προκειμένου να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και ενημέρωση για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Με πληροφορίες από: Topontiki