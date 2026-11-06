Ψευδείς απειλές για βόμβες σε τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ευρώπη

Τηλεοπτικοί σταθμοί σε διάφορες χώρες της Ευρώπης έγιναν σήμερα στόχος ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών, λαμβάνοντας μηνύματα που ανέφεραν «το ρολόι χτυπά αντίστροφα». Τα περιστατικά αυτά οδήγησαν σε εκκενώσεις κτιρίων και την προσωρινή διακοπή των προγραμμάτων των καναλιών. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένας εκρηκτικός μηχανισμός στις εγκαταστάσεις που ελέγχθηκαν, επιβεβαιώνοντας τον ψευδή χαρακτήρα των απειλών.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που επλήγησαν

Οι προειδοποιήσεις για βόμβες εστάλησαν σε σημαντικούς τηλεοπτικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους δέκτες των απειλητικών μηνυμάτων συγκαταλέγονται ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, το βρετανικό δίκτυο Sky και ο ιδιωτικός τηλεοπτικός σταθμός Nova TV της Βουλγαρίας. Στη Γαλλία, το τηλεοπτικό κανάλι TF1 επιβεβαίωσε επίσης ότι έπεσε θύμα ψευδούς απειλής για βόμβα, προσθέτοντας στον κατάλογο των ευρωπαϊκών μέσων που δέχθηκαν παρόμοια επίθεση.

Οι άμεσες συνέπειες των απειλών ήταν η εκκένωση των κτιρίων όπου στεγάζονται οι σταθμοί και η διακοπή της μετάδοσης των προγραμμάτων τους. Στην περίπτωση του ιρλανδικού RTE, το πρόγραμμα αντικαταστάθηκε από μουσική και ένα προηχογραφημένο μήνυμα, με τη διακοπή να διαρκεί σε ορισμένες περιπτώσεις για διάστημα έως και τριών ωρών. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες και τους ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί σε καμία από τις εγκαταστάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι επρόκειτο για ψευδείς συναγερμούς.

Το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων και η υπογραφή

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στους τηλεοπτικούς σταθμούς περιείχαν συγκεκριμένες και άμεσες απειλές. Ένα από τα emails που έλαβαν το Nova και το RTE ανέφερε: «Θέλουμε όλος ο κόσμος να μάθει για εμάς, γι' αυτό και ένα από τα μέλη μας τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο κτίριό σας». Το μήνυμα συνέχιζε με την προειδοποίηση: «Θα εκραγεί σε 45 λεπτά. Το ρολόι χτυπά αντίστροφα», δημιουργώντας ένα κλίμα άμεσης απειλής.

Στα μηνύματα προς το ιρλανδικό RTE και το βουλγαρικό Nova, η υπογραφή έφερε το όνομα «Μιχαήλ Αντρόποφ». Στο κείμενο των emails αναφερόταν επίσης ότι ο συντάκτης είναι ένας από τους ηγέτες της οργάνωσης που ευθύνεται για τις ψευδείς απειλές κατά αεροσκαφών αυτή την εβδομάδα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί επίσημα ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις σημερινές ψευδείς απειλές, ούτε έχει αναληφθεί ευθύνη από κάποια συγκεκριμένη ομάδα.

Σύνδεση με προηγούμενα περιστατικά και ευρύτερες προειδοποιήσεις

Τα σημερινά περιστατικά σε τηλεοπτικούς σταθμούς δεν είναι μεμονωμένα, καθώς έρχονται σε συνέχεια ενός ευρύτερου κύματος ψευδών απειλών για βόμβες που έχουν προκαλέσει αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες. Αυτές οι απειλές είχαν ως στόχο επιβατικές πτήσεις σε διάφορες χώρες, όπως η Σερβία, η Φινλανδία, η Ισπανία και άλλες. Οι ειδοποιήσεις αυτές οδήγησαν σε αλλαγές πορείας αεροσκαφών, αναγκαστικές προσγειώσεις και ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας σε αεροδρόμια, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις και αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Όπως και στις σημερινές απειλές προς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, έτσι και στις περιπτώσεις των πτήσεων, δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά μετά τους ελέγχους. Το μήνυμα που εστάλη στους τηλεοπτικούς φορείς περιείχε μια περαιτέρω προειδοποίηση για το μέλλον, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Όμως, αυτό είναι μόνο η αρχή. Όσα συνέβησαν αυτή την εβδομάδα αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος αυτού που περιμένει την Ευρώπη στο εγγύς μέλλον». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια πιθανή συνέχεια παρόμοιων ενεργειών.

Ιστορικές αναφορές και το πλαίσιο των απειλών

Το επώνυμο «Αντρόποφ» που χρησιμοποιήθηκε στην υπογραφή των emails προς το RTE και το Nova, ταυτίζεται με αυτό του Γιούρι Αντρόποφ, ο οποίος υπήρξε πρώην γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης. Η επιλογή αυτού του ονόματος, που παραπέμπει σε μια σημαντική ιστορική προσωπικότητα, ενδεχομένως να αποσκοπεί στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου πλαισίου ή στην αποστολή ενός συμβολικού μηνύματος.

Επιπλέον, ο τίτλος του μηνύματος, «ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΥΣΗ», φέρει μια σαφή αναφορά στον τίτλο μιας βιογραφίας του Γιούρι Αντρόποφ, η οποία τιτλοφορείται «Νέα Πρόκληση για τη Δύση» (New Challenge to the West). Αυτές οι ιστορικές και πολιτικές αναφορές ενδεχομένως να υποδεικνύουν μια προσπάθεια σύνδεσης των απειλών με συγκεκριμένα ιδεολογικά ή γεωπολιτικά συμφραζόμενα, χωρίς ωστόσο να παρέχονται περαιτέρω διευκρινίσεις από τους δράστες.

Ευρύτερο πλαίσιο ψηφιακών απειλών

Τα περιστατικά αυτά σημειώνονται εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας τις τελευταίες εβδομάδες για διάφορες απάτες που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει και κυβερνοεπιθέσεις που έχουν στοχεύσει αλυσίδες σούπερ μάρκετ, υπογραμμίζοντας μια γενικότερη τάση ψηφιακών απειλών και διαταραχών που επηρεάζουν διάφορους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Η συχνότητα και η ποικιλία των απειλών αυτών δημιουργούν ένα περιβάλλον αυξημένης επαγρύπνησης για τις αρχές και τους οργανισμούς.

Με πληροφορίες από: News.gr