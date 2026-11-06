Η αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης στο πλευρό ηλικιωμένων που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διαμένει στην περιοχή της Κάτω Τούμπας στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κίνδυνο να χάσει την κατοικία του, ένα γεγονός που κινητοποίησε άμεσα την τοπική κοινωνία. Η αθλητική κοινότητα της πόλης έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της, συμμετέχοντας σε συγκέντρωση έξω από το σπίτι των ηλικιωμένων. Στην πρωτοβουλία αυτή βρέθηκαν εκπρόσωποι και φίλαθλοι μεγάλων συλλόγων, καθώς και γνωστοί αθλητές, στέλνοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης.

Κίνδυνος απώλειας στέγης για ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα

Η κατάσταση που αντιμετωπίζει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς υπάρχει ορατός κίνδυνος να χάσουν το σπίτι τους. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε έντονη ανησυχία και κινητοποίησε ένα ευρύ φάσμα της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό των ηλικιωμένων. Η απειλή της απώλειας της κατοικίας τους ανέδειξε την ανάγκη για άμεση και συλλογική στήριξη.

Η είδηση αυτή, που αφορά την πιθανή απώλεια της στέγης για τους δύο ηλικιωμένους, έφερε σε πρώτο πλάνο τη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η τοπική κοινωνία της Θεσσαλονίκης, αντιλαμβανόμενη τη δυσχερή θέση του ζευγαριού, έδειξε άμεσα αντανακλαστικά, προκειμένου να εκφράσει τη συμπαράστασή της και να αντιδράσει στην απειλή που αντιμετωπίζουν.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από την κατοικία τους

Ως απάντηση στην κατάσταση αυτή, πραγματοποιήθηκε μία συγκέντρωση αλληλεγγύης ακριβώς έξω από το σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα. Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν να εκφραστεί η έμπρακτη συμπαράσταση προς τους ηλικιωμένους και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην πιθανότητα να χάσουν την κατοικία τους. Η παρουσία πλήθους ανθρώπων στον χώρο υπογράμμισε τη βούληση της κοινότητας να στηρίξει το ζευγάρι.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν πολίτες από διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θέλησαν να δείξουν την υποστήριξή τους. Η ατμόσφαιρα ήταν αυτή της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης, με τους παρευρισκόμενους να στέκονται ενωμένοι απέναντι στον κίνδυνο που απειλεί τους ηλικιωμένους. Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την ευαισθησία και την κινητοποίηση της κοινωνίας σε ζητήματα που αφορούν την προστασία των αδύναμων πολιτών.

Ηχηρή παρουσία της αθλητικής κοινότητας της πόλης

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η μαζική συμμετοχή της αθλητικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης στη συγκέντρωση αλληλεγγύης. Εκτός από τους φιλάθλους των τριών μεγάλων ποδοσφαιρικών και αθλητικών συλλόγων της πόλης, του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή, το «παρών» έδωσαν και εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών (ΠΣΑΠΠ). Η παρουσία τους σηματοδότησε την ευαισθησία του αθλητικού κόσμου σε κοινωνικά ζητήματα και την πρόθεσή του να σταθεί στο πλευρό των αδικημένων.

Μεταξύ των αθλητών που βρέθηκαν στην Κάτω Τούμπα για να εκφράσουν τη στήριξή τους ήταν ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος έδειξε την υποστήριξή του στο ζευγάρι. Παράλληλα, παρών ήταν και ο μπασκετμπολίστας του Άρη, Δημήτρης Τανούλης, ο οποίος επίσης συμμετείχε ενεργά στη συγκέντρωση. Η παρουσία γνωστών αθλητών προσέδωσε ιδιαίτερο συμβολικό βάρος στην πρωτοβουλία αλληλεγγύης, αναδεικνύοντας τον ρόλο τους πέρα από τους αγωνιστικούς χώρους.

Το μήνυμα του προέδρου του ΠΣΑΠΠ, Γιώργου Μπαντή, για την αλληλεγγύη

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, ο οποίος εξέφρασε τη θέση του Συνδέσμου, αλλά και την προσωπική του άποψη, σχετικά με την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη. Ο κ. Μπαντής, ως εκπρόσωπος των αθλητών, τόνισε τη σημασία της κοινωνικής ευθύνης που φέρουν οι αθλητές και της συμπαράστασης προς όσους βρίσκονται σε δύσκολη θέση ή αδικούνται. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει τη γενικότερη στάση του αθλητικού χώρου απέναντι σε τέτοια ζητήματα, προβάλλοντας την αξία της ανθρωπιάς.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαντής έγραψε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη φιλοσοφία του: «Πάντα πίστευα ότι, για να είσαι αθλητής, θα πρέπει να στέκεσαι στο πλευρό του ανθρώπου που αδικείται. Όχι στην έξωση των ηλικιωμένων στην Κάτω Τούμπα. Αλληλεγγύη, ο μόνος δρόμος». Αυτή η ξεκάθαρη τοποθέτηση του προέδρου του ΠΣΑΠΠ αναδεικνύει τη δέσμευση των αθλητών στην υπεράσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην προώθηση της αλληλεγγύης ως θεμελιώδους αξίας για την κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta