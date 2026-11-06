Η ΓΑΔΑ διευκρινίζει το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) προχώρησε στην έκδοση ανακοίνωσης, με την οποία διευκρινίζει το καθεστώς προστατευτικής φύλαξης τριών ανήλικων κοριτσιών. Τα κορίτσια, ηλικίας 15 και 16 ετών, τελούν υπό φύλαξη στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, με αφορμή δημοσιεύματα που αναπαράχθηκαν σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, τα οποία αφορούσαν την προστατευτική φύλαξη ανηλίκων από την Ελληνική Αστυνομία.

Στην ανακοίνωσή της, η ΓΑΔΑ παραθέτει αναλυτικά τα δεδομένα που αφορούν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Παράλληλα, διευκρινίζονται οι ενέργειες στις οποίες έχουν προχωρήσει οι αρμόδιες υπηρεσίες. Όλες αυτές οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν κατόπιν σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα των διαδικασιών.

Ο ρόλος της υποδιεύθυνσης προστασίας ανηλίκων

Η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, η οποία υπάγεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει αναλάβει την προστατευτική φύλαξη των τριών ανήλικων κοριτσιών. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας. Οι αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνουν την προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι ανήλικοι.

Ειδικότερα, η ανάληψη της φύλαξης έγινε σε εκτέλεση συγκεκριμένων παραγγελιών που προήλθαν από τις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Η ΓΑΔΑ τονίζει ότι ο αποκλειστικός γνώμονας πίσω από αυτές τις ενέργειες είναι η προστασία των ανηλίκων και η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντός τους. Αυτό σημαίνει ότι κάθε απόφαση και ενέργεια λαμβάνεται με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.

Η ολοκλήρωση της φύλαξης για την πρώτη 15χρονη

Σχετικά με την πρώτη 15χρονη, η διαδικασία της προστατευτικής φύλαξής της έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η λήξη της φύλαξης έλαβε χώρα τις απογευματινές ώρες της 30ης Οκτωβρίου 2026. Κατά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, το ανήλικο κορίτσι παραδόθηκε στη μητέρα του.

Η παράδοση αυτή πραγματοποιήθηκε σε πλήρη εκτέλεση σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες των Εισαγγελικών Αρχών, διασφαλίζοντας ότι η επιστροφή της ανήλικης στην οικογένειά της έγινε με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και νομικές διασφαλίσεις.

Η συνεχιζόμενη φύλαξη της δεύτερης 15χρονης

Αντίθετα με την πρώτη περίπτωση, η δεύτερη 15χρονη εξακολουθεί να τελεί υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης. Η κατάσταση αυτή παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με τη σχετική εισαγγελική παραγγελία που έχει εκδοθεί για την περίπτωσή της. Η φύλαξη της ανήλικης συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις εντολές των Εισαγγελικών Αρχών, με στόχο την απρόσκοπτη προστασία και τη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος της ανήλικης. Η διατήρηση της φύλαξης υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή μέριμνα, όπως αυτή ορίζεται από τις δικαστικές αποφάσεις.

Η μεταφορά και ο προγραμματισμός για τη 16χρονη

Όσον αφορά την περίπτωση της 16χρονης, το κορίτσι μεταφέρθηκε τις μεσημβρινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου 2026. Η μεταφορά της πραγματοποιήθηκε από μία δομή φιλοξενίας, στην οποία διέμενε, προς την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων. Εκεί, τέθηκε αμέσως σε προστατευτική φύλαξη, κατόπιν σχετικής εισαγγελικής παραγγελίας.

Η διαδικασία της προστατευτικής φύλαξης για τη 16χρονη δεν σταματά εκεί. Έχει ήδη προγραμματιστεί η μεταφορά της σε μία Μονάδα Προστασίας. Η συγκεκριμένη μεταφορά αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 9η Νοεμβρίου 2026. Αυτό το βήμα αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την προστασία και την ασφάλεια της ανήλικης, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis