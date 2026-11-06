Τραγωδία στη Νέα Φιλαδέλφεια: Βρέφος γεννήθηκε σε σπίτι και πέθανε λίγες ώρες αργότερα

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ένα νεογέννητο βρέφος έχασε τη ζωή του μόλις πέντε ώρες μετά τη γέννησή του. Το περιστατικό σημειώθηκε σε σπίτι, με τον τοκετό να είναι φυσιολογικός και να λαμβάνει χώρα παρουσία μαίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το βρέφος κατέληξε παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για την ανασύνθεση των γεγονότων.

Η γέννηση στο σπίτι και οι πρώτες ώρες

Η γέννηση του βρέφους πραγματοποιήθηκε περίπου στη 1 τα ξημερώματα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026, στο σπίτι της οικογένειας στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο τοκετός ήταν φυσιολογικός και έγινε με την παρουσία μαίας. Αμέσως μετά τη γέννηση, το νεογέννητο φέρεται να παρουσίασε δυσκολία στην αναπνοή.

Παρόλα αυτά, στη συνέχεια το βρέφος εμφάνισε σημάδια ζωής και η μητέρα του μπόρεσε να το θηλάσει κανονικά. Για τις επόμενες ώρες, δεν φάνηκε να υπήρξε κάποια εξέλιξη που να προμήνυε την τραγική κατάληξη, με την κατάσταση του βρέφους να δείχνει σταθερή.

Η επιδείνωση της υγείας και οι προσπάθειες αναζωογόνησης

Περίπου στις 6 το πρωί, δηλαδή πέντε ώρες μετά τη γέννησή του, η κατάσταση του βρέφους επιδεινώθηκε ραγδαία. Όταν έγινε αντιληπτό ότι το νεογέννητο βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση, η παρούσα μαία φέρεται να επιχείρησε να το επαναφέρει στη ζωή εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Παράλληλα με τις προσπάθειες της μαίας, είχε ήδη ζητηθεί η συνδρομή ασθενοφόρου προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα ιατρική βοήθεια στο βρέφος. Η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση, με σκοπό τη διακομιδή του νεογέννητου σε νοσοκομείο.

Η διακομιδή στο νοσοκομείο και η τραγική κατάληξη

Το βρέφος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το κρατήσει στη ζωή. Οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του.

Ωστόσο, παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν κατέστη δυνατό να αποτραπεί ο θάνατος του νεογέννητου. Το βρέφος κατέληξε στο νοσοκομείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η αστυνομική έρευνα και οι κινήσεις της μαίας

Μετά την τραγική κατάληξη, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνα για την υπόθεση. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, οι αστυνομικοί εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα γεγονότα που συνέβησαν από τις πρώτες στιγμές μετά τον τοκετό έως τη μεταφορά του βρέφους στο νοσοκομείο.

Ειδικότερα, οι αρχές εξετάζουν και τις κινήσεις της μαίας μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η ίδια φέρεται να έφυγε από το σπίτι της οικογένειας και να πήγε κανονικά στην εργασία της, παρά τον θάνατο του νεογέννητου. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Newsit