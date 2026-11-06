Ο Κίμι Αντονέλι ταχύτερος στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές της Formula 1 στη Βραζιλία

Ο Κίμι Αντονέλι της Mercedes F1 αναδείχθηκε ο ταχύτερος οδηγός στη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2) της Formula 1, η οποία διεξήχθη στην πίστα του Ιντερλάγκος, στο πλαίσιο του Grand Prix Βραζιλίας. Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί τον 20ο αγώνα της Formula 1 για το 2026, προσέφερε στις ομάδες και τους οδηγούς μια ώρα για να πραγματοποιήσουν προσομοιώσεις κατατακτηρίων και αγώνα.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κρίνονται άκρως σημαντικά για την εξέλιξη του τριημέρου, καθώς οι χρόνοι βελτιώθηκαν αισθητά σε σχέση με την πρώτη περίοδο δοκιμών, δείχνοντας ότι η πίστα απέκτησε περισσότερη πρόσφυση.

Η κυριαρχία του Αντονέλι και οι επιδόσεις στην κορυφή

Ο Κίμι Αντονέλι, ο Ιταλός οδηγός της Mercedes F1, ήταν αυτός που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στο FP2 του Grand Prix Βραζιλίας. Με τη χρήση μαλακής γόμας ελαστικών, ο Αντονέλι κατέγραψε 1:10,763, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στη διαδικασία με άνεση και αναδεικνύοντας την ταχύτητά του.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Λάντο Νόρις της McLaren Racing, ο οποίος είχε προηγουμένως σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στο FP1. Ο χρόνος του Νόρις ήταν 0,253 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή. Ακολούθησε στην τρίτη θέση ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με χρόνο μόλις 0,006 δευτερόλεπτα πιο αργό από αυτόν του Νόρις. Η Red Bull Racing φαίνεται να βρίσκεται στο παιχνίδι της κορυφής, με τον Ολλανδό οδηγό να επιδεικνύει καλή ταχύτητα τόσο στον ένα γύρο όσο και στις προσομοιώσεις αγώνα. Ωστόσο, προς το τέλος του FP2, ο Φερστάπεν αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης της RB22 του.

Οι δυσκολίες της Scuderia Ferrari και οι υπόλοιποι οδηγοί

Οι οδηγοί της Scuderia Ferrari βρέθηκαν αρκετά πίσω σε ταχύτητα κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών. Ο Λιούις Χάμιλτον κατέλαβε την έκτη θέση, ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ βρέθηκε πίσω του. Μπροστά από τον Χάμιλτον τερμάτισαν οι Τζορτζ Ράσελ και Όσκαρ Πιάστρι.

Το μονοθέσιο SF-26 της Ferrari παρουσίασε σημαντικές απώλειες χρόνου στις ευθείες και υστέρησε στον δεύτερο τομέα της πίστας του Ιντερλάγκος, δυσκολεύοντας τους δύο οδηγούς. Η Scuderia αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ισορροπίας, τα οποία θα πρέπει να επιλύσει ενόψει του υπόλοιπου τριημέρου. Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Audi στην όγδοη θέση, ο οποίος συνέχισε την εντυπωσιακή του Παρασκευή, καθώς και οι Ίσακ Χατζάρ με Red Bull και Όλιβερ Μπέρμαν με Haas. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Audi δεν κατάφερε να καταγράψει χρόνο στη διαδικασία λόγω ενός μηχανικού προβλήματος.

Οι συνθήκες στην πίστα και ο καιρός

Κατά τη διάρκεια του FP2, οι συνθήκες στην πίστα του Ιντερλάγκος βελτιώθηκαν αισθητά, με αποτέλεσμα οι χρόνοι να πέσουν σημαντικά σε σχέση με την πρώτη περίοδο δοκιμών, καθώς η πίστα απέκτησε περισσότερη πρόσφυση. Παρά την έντονη συννεφιά που επικρατούσε, η βροχή έμεινε μακριά από τη διαδικασία, με εξαίρεση μερικές ψιχάλες που έπεσαν προς το φινάλε.

Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι οδηγοί ήταν η στροφή 1. Σχεδόν τα δύο τρίτα του grid εμφάνισαν μπλοκάρισμα στον εμπρός αριστερό τροχό σε αυτό το σημείο, ενώ το σημείο φρεναρίσματος χαρακτηριζόταν από έντονες αναπηδήσεις, δυσκολεύοντας την οδήγηση.

Προσομοιώσεις αγώνα και η συνέχεια του τριημέρου

Στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών, όλες οι ομάδες πραγματοποίησαν προσομοιώσεις αγώνα, με τις διαφορές στους χρόνους να αυξομειώνονται ανάλογα με τη γόμα ελαστικών που χρησιμοποιούσαν. Κατά τη διάρκεια αυτών των προσομοιώσεων, οι Mercedes και McLaren παρέμειναν σταθερά στην κορυφή των χρόνων.

Αντίθετα, η Ferrari υστέρησε αισθητά, με τους οδηγούς της να παλεύουν εμφανώς με το μονοθέσιό τους. Η δράση στο Grand Prix Βραζιλίας θα συνεχιστεί το Σάββατο στις 16:30 με την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP3). Εκεί, οι ομάδες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις τελικές τους προετοιμασίες ενόψει της μάχης για την pole position.

Με πληροφορίες από: Gazzetta