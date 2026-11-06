Γιατροί στις ΗΠΑ εκτιμούν έως και 25,5% την πιθανότητα επαναφοράς νεκρού εγκεφάλου

Η ιδέα της επαναφοράς ενός νεκρού εγκεφάλου, η οποία στο παρελθόν έμοιαζε να ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας, εξετάζεται πλέον με αυξανόμενο ενδιαφέρον από την επιστημονική κοινότητα. Νέα έρευνα, η οποία διεξήχθη σε γιατρούς στις ΗΠΑ, φέρνει στο φως μια αξιοσημείωτη εκτίμηση σχετικά με την πιθανότητα να καταστεί εφικτή μια τέτοια διαδικασία στο μέλλον.

Η συστηματική αυτή έρευνα είναι η πρώτη του είδους της που απευθύνεται σε ιατρούς και αφορά τη διατήρηση ασθενών που βρίσκονται κοντά στον θάνατο, με την προοπτική της μελλοντικής τους επαναφοράς στη ζωή. Τα ευρήματα αναδεικνύουν την ανάγκη για τη θέσπιση σαφών ιατρικών και νομικών πλαισίων για όσους επιθυμούν να λάβουν μεταθανάτια φροντίδα αυτού του τύπου.

Η πιθανότητα επαναφοράς του εγκεφάλου

Ενώ η έννοια της επανεκκίνησης ενός ανθρώπινου εγκεφάλου μετά τον θάνατο παρέμενε για καιρό ένα θέμα επιστημονικής φαντασίας, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση επιστημόνων να διερευνούν τη δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα. Μάλιστα, μια προηγούμενη έρευνα σε νευροεπιστήμονες το 2025 είχε ήδη υποδείξει ότι υπάρχει 40% πιθανότητα να καταστεί εφικτό ένα τέτοιο εγχείρημα.

Στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης έρευνας, 334 γιατροί που συμμετείχαν κλήθηκαν να εκτιμήσουν την πιθανότητα επιτυχίας ενός τέτοιου εγχειρήματος. Η εκτίμησή τους έφτασε το 25,5% υπό ιδανικές συνθήκες διατήρησης. Αυτό το ποσοστό υπογραμμίζει μια σημαντική αλλαγή στην αντίληψη της ιατρικής κοινότητας σχετικά με τις δυνατότητες της επιστήμης.

Τα ευρήματα της έρευνας σε γιατρούς

Η έρευνα αυτή αποτελεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια στις ΗΠΑ να καταγραφούν οι απόψεις των γιατρών σχετικά με τη διατήρηση ασθενών που βρίσκονται στο τέλος της ζωής τους, με σκοπό τη μελλοντική τους επαναφορά. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν πόσο πιθανό είναι να διατηρηθούν επαρκείς πληροφορίες στον εγκέφαλο ενός ασθενούς που έχει υποστεί καρδιακή ανακοπή, ώστε να καταστεί δυνατή η μελλοντική του επαναφορά.

Συγκεκριμένα, το 27,9% των γιατρών χαρακτήρισε τη διαδικασία αρκετά ή πολύ πιθανή. Τα ευρήματα αυτά, σύμφωνα με τους ερευνητές, καθιστούν επιτακτική τη διαμόρφωση νέων ιατρικών και νομικών κανόνων. Οι κανόνες αυτοί θα αφορούν όσους εκφράζουν την επιθυμία για μια τέτοια μεταθανάτια φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες επιστημονικές δυνατότητες.

Διαδικασίες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση

Η διατήρηση του εγκεφάλου, όπως εξετάστηκε στην έρευνα, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ιατρικές παρεμβάσεις που δεν στοχεύουν στην άμεση βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς, αλλά στην προστασία του εγκεφάλου. Ένα παράδειγμα τέτοιας παρέμβασης είναι η χορήγηση αντιπηκτικών φαρμάκων, μια πρακτική που υποστηρίχθηκε από το 70,7% των γιατρών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Στην περίπτωση του ιατρικά υποβοηθούμενου θανάτου, ένα σημαντικό ποσοστό, συγκεκριμένα το 44,3%, τάχθηκε υπέρ της έναρξης των διαδικασιών διατήρησης σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Αυτό το σημείο είναι αφότου ο ασθενής χάσει τις αισθήσεις του, αλλά πριν από την καρδιακή ανακοπή. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ζώα έχουν δείξει ότι αυτή η χρονική στιγμή ενδέχεται να συμβάλλει στην καλύτερη δυνατή διατήρηση του εγκεφάλου.

Η σημασία της εξοικείωσης με τις τεχνικές

Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την έρευνα είναι η συσχέτιση μεταξύ της γνώσης των προτεινόμενων τεχνικών και της θετικής στάσης των γιατρών απέναντι στην ιδέα της επαναφοράς του εγκεφάλου. Οι γιατροί που ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τις σύγχρονες μεθόδους διατήρησης έδειχναν συχνά μεγαλύτερη θετικότητα.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, δρ Άριελ Ζελέζνικοου-Τζόνστον, η επιφυλακτικότητα που ενδέχεται να παρατηρείται σε ορισμένους γιατρούς μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη εξοικείωσης με αυτές τις σύγχρονες μεθόδους διατήρησης. Αυτό υποδηλώνει ότι η ενημέρωση και η εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των απόψεων.

Η επιστημονική βάση και οι προτεινόμενες μέθοδοι

Η επιστημονική βάση αυτής της ιδέας συνδέεται με το «connectome», έναν όρο που περιγράφει τη μοναδική χαρτογράφηση των συνδέσεων ανάμεσα στα εγκεφαλικά κύτταρα κάθε ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεωρία, οι αναμνήσεις και η προσωπικότητά μας είναι εν μέρει κωδικοποιημένες σε αυτή τη σύνθετη δομή. Εάν οι νευρωνικές συνδέσεις μπορούσαν να διατηρηθούν χωρίς να καταστραφεί ο εγκεφαλικός ιστός, ίσως στο μέλλον να ήταν δυνατή η ανάκτηση των πληροφοριών που περιέχουν.

Μία από τις τεχνικές που βρίσκονται υπό εξέταση για την επίτευξη αυτής της διατήρησης είναι η κρυοσυντήρηση με σταθεροποίηση μέσω αλδεϋδών. Αυτή η μέθοδος συνδυάζει τη χρήση χημικών ουσιών που έχουν την ιδιότητα να διατηρούν τη δομή των ιστών, προσφέροντας μια πιθανή οδό για τη διαφύλαξη του εγκεφαλικού ιστού και των πληροφοριών του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta